Аукцион, посвященный сериалу «Друзья», стал настоящей сенсацией: реквизит по съемкам раскупили за астрономические суммы

Поклонники культового сериала «Друзья» продемонстрировали невероятную преданность, приобретя реквизит со съемок за астрономические суммы. На недавнем аукционе, посвященном сериалу, лоты разошлись с молотка по рекордным ценам, подтвердив статус «Друзей» как одного из самых влиятельных телешоу в истории.

Как сообщает Studway со ссылкой на «Цель», абсолютным хитом аукциона стал оранжевый диван из кафе Central Perk – сердце сериала и место встречи главных героев. Этот культовый предмет мебели был продан за впечатляющую сумму в 29250 долларов США, что в 15 раз превысило начальную оценку. Такой высокий результат подтверждает, как сильно этот диван вошел в сердца зрителей и стал символом дружбы и беззаботной молодости.

Не менее востребованным лотом стал бирюзовый джемпер Чендлера Бинга, в котором он появился в одном из самых запоминающихся эпизодов. Этот предмет гардероба был продан за 6500 долларов, что стало данью уважения покойному актеру Мэттью Перри. Аукцион, состоявшийся вскоре после смерти актера, стал трогательным событием для всех поклонников сериала. Кроме того, на аукционе были представлены и другие интересные лоты, среди которых розовый наряд Вайноны Райдер и длинная рубашка Брюса Уиллиса. Оба костюма были приобретены фанатами за значительные суммы, что еще раз подтверждает, насколько сильно сериал «Друзья» повлиял на поп-культуру.

Высокие цены, за которые были проданы лоты с аукциона, свидетельствуют о том, что интерес к «Друзьям» не угасает с годами. Сериал продолжает вдохновлять новые поколения зрителей, а вещи из съемок стали настоящими реликвиями для коллекционеров. Этот аукцион стал ярким подтверждением того, что «Друзья» – это больше, чем просто телешоу, это феномен, объединяющий людей по всему миру.