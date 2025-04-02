Бейонсе и Jay-Z оказались в новом скандале: они проходят по делу Diddy о сексуальном насилии

Известные супруги снова оказались в центре скандала. После недавних угроз в их адрес их имена появились в новом иске, связанном с делом о сексуальном насилии, в котором фигурирует Шон Комбз. В настоящее время хип-хоп-магнат находится под стражей, ожидая судебного разбирательства.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, согласно документам, представленным в суд во Флориде, мужчина по имени Джозеф Манзаро заявил, что в 2015 году на вечеринке, организованной Diddy, его изнасиловали и заставили носить маску в форме полового органа. Истец утверждает, что Комбз «содействовал и участвовал в торговле людьми» и лично совершил сексуальное насилие в отношении него.

Более того, Манзаро заявил, что на этой вечеринке присутствовало несколько известных лиц, среди которых Jay-Z, Бейонсе, баскетболист Леброн Джеймс, Глория и Эмилио Эстефаны. По его словам, они стали свидетелями нападения Комбза. Юридическая команда Diddy полностью отрицает обвинения. В их заявлении говорится:

«Эта жалоба – пример того, как далеко готовы зайти истцы ради громких заголовков и денег. Ни здравомыслящий человек не поверит в эту историю. Господин Комбз с нетерпением ждет суда, где все эти выдумки будут разоблачены».

Бейонсе и Jay-Z не комментировали ситуацию, а другие фигуранты дела также категорически отрицают свою причастность.