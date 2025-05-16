Появление белых язвочек во рту — явление, знакомое многим. Чаще всего такие поражения свидетельствуют о развитии афтозного стоматита — воспалительного заболевания слизистой оболочки полости рта. Оно вызывает дискомфорт, болезненность и может повторяться с разной частотой. В этой статье DNEWS расскажет, что такое афтозный стоматит, его причины, симптомы и способы лечения.
Что такое афтозный стоматит
Афтозный стоматит — это хроническое воспаление слизистой рта, которое проявляется мелкими язвочками — афтами. Они имеют округлую или овальную форму, беловатый или жёлтый налёт и красную воспалённую кайму вокруг.
Эти язвочки чаще всего появляются на внутренней стороне щёк, языке, нёбе или губах. При афтозном стоматите обычно нет гнойных выделений, но язвы болезненные и затрудняют приём пищи и разговор.
Заболевание распространено по всему миру и может возникать у людей любого возраста.
Причины развития афтозного стоматита
Возникновение афтозного стоматита связано с несколькими факторами. Основные из них:
Нарушения иммунитета
Афтозный стоматит часто связан с ослаблением иммунной системы или аутоиммунными реакциями, при которых организм атакует собственные ткани.
Механические повреждения
Травмы слизистой, вызванные неправильным прикусом, жёсткой пищей или стоматологическими процедурами, могут спровоцировать появление язв.
Дефицит витаминов и минералов
Нехватка витаминов группы B, железа, фолиевой кислоты часто встречается у пациентов с афтозным стоматитом.
Стресс и переутомление
Психоэмоциональное напряжение снижает защитные силы организма и способствует развитию заболевания.
Инфекции и аллергические реакции
Некоторые вирусы, бактерии и аллергены могут запускать воспалительный процесс в полости рта.
Комбинация этих факторов повышает риск появления афт и повторных рецидивов.
Симптомы афтозного стоматита
Главный симптом — появление болезненных белых или жёлтых язвочек с воспалённой каймой. Кроме того, могут наблюдаться:
- Ощущение жжения и дискомфорта во рту.
- Затруднения при приёме пищи и разговоре.
- Увеличение лимфатических узлов.
- Общая слабость и повышенная утомляемость (в некоторых случаях).
Язвочки обычно заживают самостоятельно в течение 1–2 недель, но могут появляться вновь.
Диагностика
Диагноз ставится на основании осмотра стоматолога или терапевта. В некоторых случаях необходимы дополнительные исследования:
- Анализы крови на выявление воспаления и иммунных нарушений.
- Биопсия для исключения других заболеваний слизистой.
- Исследование на дефицит витаминов и минералов.
Точный диагноз позволяет выбрать правильную тактику лечения.
Лечение афтозного стоматита
Основная цель лечения — облегчить боль, ускорить заживление и снизить частоту рецидивов.
Местная терапия
- Антисептические полоскания (хлоргексидин, мирамистин).
- Обезболивающие и противовоспалительные мази и гели.
- Применение специальных аппликаций на язвы.
Общие меры
- Приём витаминных комплексов.
- Соблюдение щадящей диеты, исключающей острые, кислые и твёрдые продукты.
- Снижение стрессовых факторов.
Народные средства
Отвары ромашки, календулы и шалфея помогают уменьшить воспаление и ускорить заживление.
В тяжёлых случаях врач может назначить кортикостероиды или иммуномодуляторы.
Профилактика
Чтобы снизить риск появления афтозного стоматита, рекомендуют:
- Поддерживать гигиену полости рта.
- Следить за сбалансированным питанием.
- Укреплять иммунитет.
- Избегать травм слизистой и стрессов.
- Регулярно проходить осмотры у стоматолога.
Афтозный стоматит — частая причина появления белых язвочек во рту. Несмотря на болезненность и дискомфорт, при правильном лечении и профилактике заболевание не представляет серьёзной угрозы. Важно при появлении симптомов обратиться к врачу для точной диагностики и назначения эффективной терапии.
Ранее мы писали о том, почему пахнет изо рта и как избавиться от неприятного запаха.