Появление белых язвочек во рту — явление, знакомое многим. Чаще всего такие поражения свидетельствуют о развитии афтозного стоматита — воспалительного заболевания слизистой оболочки полости рта. Оно вызывает дискомфорт, болезненность и может повторяться с разной частотой. В этой статье DNEWS расскажет, что такое афтозный стоматит, его причины, симптомы и способы лечения.

Что такое афтозный стоматит

Афтозный стоматит — это хроническое воспаление слизистой рта, которое проявляется мелкими язвочками — афтами. Они имеют округлую или овальную форму, беловатый или жёлтый налёт и красную воспалённую кайму вокруг.

Эти язвочки чаще всего появляются на внутренней стороне щёк, языке, нёбе или губах. При афтозном стоматите обычно нет гнойных выделений, но язвы болезненные и затрудняют приём пищи и разговор.

Заболевание распространено по всему миру и может возникать у людей любого возраста.

Причины развития афтозного стоматита

Возникновение афтозного стоматита связано с несколькими факторами. Основные из них:

Нарушения иммунитета

Афтозный стоматит часто связан с ослаблением иммунной системы или аутоиммунными реакциями, при которых организм атакует собственные ткани.

Механические повреждения

Травмы слизистой, вызванные неправильным прикусом, жёсткой пищей или стоматологическими процедурами, могут спровоцировать появление язв.

Дефицит витаминов и минералов

Нехватка витаминов группы B, железа, фолиевой кислоты часто встречается у пациентов с афтозным стоматитом.

Стресс и переутомление

Психоэмоциональное напряжение снижает защитные силы организма и способствует развитию заболевания.

Инфекции и аллергические реакции

Некоторые вирусы, бактерии и аллергены могут запускать воспалительный процесс в полости рта.

Комбинация этих факторов повышает риск появления афт и повторных рецидивов.

Симптомы афтозного стоматита

Главный симптом — появление болезненных белых или жёлтых язвочек с воспалённой каймой. Кроме того, могут наблюдаться:

Ощущение жжения и дискомфорта во рту.

Затруднения при приёме пищи и разговоре.

Увеличение лимфатических узлов.

Общая слабость и повышенная утомляемость (в некоторых случаях).

Язвочки обычно заживают самостоятельно в течение 1–2 недель, но могут появляться вновь.

Диагностика

Диагноз ставится на основании осмотра стоматолога или терапевта. В некоторых случаях необходимы дополнительные исследования:

Анализы крови на выявление воспаления и иммунных нарушений.

Биопсия для исключения других заболеваний слизистой.

Исследование на дефицит витаминов и минералов.

Точный диагноз позволяет выбрать правильную тактику лечения.

Лечение афтозного стоматита

Основная цель лечения — облегчить боль, ускорить заживление и снизить частоту рецидивов.

Местная терапия

Антисептические полоскания (хлоргексидин, мирамистин).

Обезболивающие и противовоспалительные мази и гели.

Применение специальных аппликаций на язвы.

Общие меры

Приём витаминных комплексов.

Соблюдение щадящей диеты, исключающей острые, кислые и твёрдые продукты.

Снижение стрессовых факторов.

Народные средства

Отвары ромашки, календулы и шалфея помогают уменьшить воспаление и ускорить заживление.

В тяжёлых случаях врач может назначить кортикостероиды или иммуномодуляторы.

Профилактика

Чтобы снизить риск появления афтозного стоматита, рекомендуют:

Поддерживать гигиену полости рта.

Следить за сбалансированным питанием.

Укреплять иммунитет.

Избегать травм слизистой и стрессов.

Регулярно проходить осмотры у стоматолога.

Афтозный стоматит — частая причина появления белых язвочек во рту. Несмотря на болезненность и дискомфорт, при правильном лечении и профилактике заболевание не представляет серьёзной угрозы. Важно при появлении симптомов обратиться к врачу для точной диагностики и назначения эффективной терапии.

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