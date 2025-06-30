Мягкие локоны, не повреждающие волосы, стали мечтой многих женщин. Именно поэтому биозавивка уверенно вытесняет агрессивные химические процедуры. В отличие от традиционной завивки, она не разрушает структуру волос, делая укладку не только красивой, но и безопасной. Тем не менее, мнения о ней расходятся: кто-то в восторге от эффекта, а кто-то столкнулся с ломкостью и сухостью.

В этой статье DNEWS подробно расскажет, действительно ли биозавивка безопасна, какие её виды бывают и сколько она стоит в Украине. Разберем, как подготовить волосы к процедуре, какие средства используются, как ухаживать за результатом и кому такая завивка не подойдёт. Информация будет полезна тем, кто задумывается о переменах во внешности, но не хочет рисковать здоровьем своих волос.

Соблюдая технологию и правильно выбирая мастера, вы получите локоны мечты без жертв. А чтобы сделать выбор проще, ниже — вся необходимая информация в структурированном и понятном формате.

Что такое биозавивка и чем она отличается от химической

Биозавивка — это процедура долговременной укладки, при которой создаются локоны без использования агрессивных щелочных компонентов. В отличие от классической «химии», здесь в составе отсутствует аммиак, тиогликолат и другие агрессивные соединения.

Процедура основана на действии цистеамина — аналога аминокислоты цистеина, присутствующего в структуре волоса. Благодаря этому локоны формируются мягко, а волосы не теряют блеск и эластичность.

Кроме того, биозавивка часто дополняется увлажняющими и ухаживающими компонентами: кератином, протеинами шелка, витаминами. Это позволяет не просто сохранить волосы, но и укрепить их в процессе.

Биозавивка подходит для:

тонких и ослабленных волос

окрашенных или мелированных прядей

женщин, стремящихся к мягким, естественным локонам

Процедура занимает от 2 до 3,5 часов в зависимости от длины и густоты волос. Эффект держится в среднем 3–6 месяцев.

Плюсы и минусы биозавивки

Преимущества:

минимальный вред для волос

мягкий, натуральный результат

подходит для окрашенных волос

простота последующей укладки

Недостатки:

не подходит для сильно поврежденных волос

эффект менее выраженный, чем у «химии»

возможна сухость при неправильном уходе

Благодаря сбалансированному составу, биозавивка часто используется как альтернатива кератиновому выпрямлению — особенно в случаях, когда необходимо создать объем у корней.

Основные виды биозавивки и их особенности

Перед процедурой важно выбрать подходящий тип состава, ориентируясь на структуру и состояние волос. Существует несколько популярных формул, каждая из которых имеет свои особенности и применяется в разных случаях.

Японская биозавивка

Это одна из самых популярных разновидностей. В состав входит коллаген и липиды, что обеспечивает не только фиксацию, но и глубокое увлажнение. Такая завивка подходит для длинных и жестких волос.

Японская формула обеспечивает плотный завиток, который держится до 6 месяцев. Эффект наиболее приближен к классической химии, но без её разрушительного действия.

Итальянская биозавивка

Также известна под брендом Mossa (Green Light). Эта формула разработана для тонких и окрашенных волос. В составе содержится экстракт бамбука, протеины шелка и кератин.

Итальянская формула делает волосы более послушными и добавляет блеск. Завиток получается легким и естественным. Эффект сохраняется от 3 до 5 месяцев, в зависимости от ухода.

Шелковая биозавивка

Используется состав на основе шелковых протеинов. Подходит для сильно поврежденных и сухих волос. Придает блеск и эластичность, а также создаёт объем у корней.

Результат — мягкие волны, идеальные для обладательниц средней длины волос. Однако, стойкость такого типа меньше: около 2–3 месяцев.

Корневая биозавивка

Это не полноценная завивка, а способ приподнять волосы у корней. Особенно востребована у женщин с тонкими и прямыми волосами. Может сочетаться с любой из вышеописанных процедур.

Удобна тем, что не изменяет общий вид причёски, но добавляет объем и визуальную густоту.

Этапы проведения процедуры и её безопасность

Хотя процедура считается щадящей, она всё равно требует подготовки и соблюдения технологии. Важно понимать, как проходит биозавивка и на что обратить внимание в салоне.

Подготовка волос

Перед процедурой за 1–2 недели рекомендуется:

пройти курс увлажняющих масок

использовать шампунь глубокой очистки

отказаться от укладочных средств

Мастер обязательно проводит диагностику волос: оценивает пористость, состояние кончиков и кожу головы. Только после этого подбирается состав.

Этапы процедуры

Очищение. Волосы промывают шампунем глубокой очистки. Накручивание. Локоны накручиваются на коклюшки определённого диаметра. Нанесение состава. Применяется биосостав в зависимости от типа волос. Выдержка. Состав держат от 20 до 40 минут. Смывание и фиксация. Волосы ополаскивают и наносят фиксатор. Завершающий уход. Используется маска или уходовая сыворотка.

Насколько безопасна биозавивка

При соблюдении технологии биозавивка не повреждает волосы. Однако возможны индивидуальные реакции, особенно при наличии аллергий или чувствительной кожи головы.

Также небезопасно проводить процедуру дома — неправильная фиксация или выбор состава могут привести к ломкости и пересушиванию. Лучше довериться квалифицированному мастеру.

Стоимость биозавивки в Украине

Цена биозавивки зависит от города, длины волос, бренда состава и уровня салона. Ниже приведены усреднённые расценки по городам Украины:

Биозавивка в Киеве

Короткие волосы: 1800–2300 грн

Средние волосы: 2300–2900 грн

Длинные волосы: 2800–4000 грн

Биозавивка в Харькове

Короткие: от 1600 грн

Средние: 2000–2600 грн

Длинные: 2500–3500 грн

Биозавивка во Львове

Короткие: от 1700 грн

Средние: 2100–2700 грн

Длинные: 2600–3800 грн

Также в цену может входить:

диагностика состояния волос

консультация по уходу

финишная укладка

Факторы, влияющие на цену

длина и густота волос

тип используемого состава (Mossa, ISO, Estel и др.)

профессионализм мастера

наличие дополнительных процедур (например, реконструкции)

В среднем, стоимость по Украине колеблется от 1800 до 4000 грн. Рекомендуется уточнять цену заранее, поскольку многие салоны указывают «от» стоимости, не включая уходовые средства.

Уход за волосами после биозавивки

Чтобы сохранить эффект и здоровье волос, важно правильно ухаживать за ними после процедуры. Пренебрежение рекомендациями может свести на нет весь результат.

Первые дни после процедуры

не мыть голову минимум 2 дня

избегать горячей укладки (утюжки, фен)

не заплетать волосы

Уходовые средства

Используйте:

бессульфатный шампунь

маски с кератином и маслами

спреи для защиты от УФ-лучей

Также желательно сократить частоту мытья головы до 2–3 раз в неделю.

Стрижка и окрашивание

окрашивание желательно проводить не ранее чем через 7–10 дней

стрижку лучше делать перед процедурой, так как завивка «усаживает» длину

Кому противопоказана биозавивка

Несмотря на щадящий состав, есть случаи, когда биозавивка не рекомендуется.

Основные противопоказания:

беременность и кормление грудью

аллергические реакции на компоненты

острые заболевания кожи головы

ослабленные, обесцвеченные волосы после осветления

Также следует быть осторожным с волосами после ботокса или кератинового выпрямления — такие процедуры могут изменить реакцию на состав.

Альтернативы биозавивке и советы по выбору

Если вы сомневаетесь в необходимости процедуры, есть альтернативы:

плойка с термозащитой

бигуди на липучках

брашинг с феном

Эти способы позволяют добиться временного эффекта без вмешательства в структуру волоса.

Перед тем как решиться на биозавивку, обязательно проконсультируйтесь с мастером, оцените текущее состояние волос и выберите подходящий состав.

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