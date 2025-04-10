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Боль и разочарование Брэда Питта: еще один ребенок решил отказаться от его фамилии

Біль і розчарування Бреда Пітта: ще одна дитина вирішила відмовитися від його прізвища

Иностранные СМИ сообщают, что Брэд Питт очень расстроился из-за новостей о том, что его 18-летняя дочь Шайло решила отказаться от фамилии отца. Это уже третий ребенок, который оставляет только фамилию Энджи.

По данным STUDway со ссылкой на People, конфликт с детьми чрезвычайно огорчает 60-летнюю кинозвезду.

«Он знает и расстроен тем, что Шайло не захотела иметь его фамилию. Он никогда не чувствовал себя таким счастливым, как при ее рождении. Он всегда мечтал о дочери. Понимание того, что он теряет детей, безусловно, тяжело для Брэда. Он обожает детей и скучает по ним. Это очень неприятно»,

– сообщил инсайдер СМИ.

Известно, что мужчина чувствует себя счастливым в новых отношениях. Однако плохие отношения с детьми причиняют ему боль. Питт надеялся на возобновление отношений с Шайло, которая недавно отметила 18-летие и является его биологической дочерью. Однако, похоже, что примирение в ближайшем будущем не реально. Кроме Шайло, в союзе актеров родились близнецы Нокс и Вивьен. Также экс-супруги воспитывали усыновленных детей – Захару, Пакса и Меддокса. Первой публично отказалась от фамилии отца Захара, далее – Вивьен. Теперь же таким образом решила поступить и Шайло.

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