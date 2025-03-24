Чарівні куточки України: 5 замків, які ви обов’язково повинні відвідати

Україна – це не лише мальовничі краєвиди та гостинні люди, а й скарбниця історичних пам’яток. Серед них особливе місце займають величні замки, які мовчки оповідають про славні битви, пишні бенкети та таємниці минулих століть. Відвідавши ці фортеці, ви зможете відчути себе мандрівниками в часі, поринути в атмосферу середньовіччя та доторкнутися до автентичної історії.

Як повідомляє STUDway із посиланням на «rbc.ua», ось 5 найцікавіших замків України, які варто обов’язково відвідати:

Старокостянтинівська твердиня

Старокостянтинівська твердиня. Фото: Вікіпедія.

Цей замок, також відомий як Замок князів Острозьких, збудований на березі річок Случ та Ікопот. За даними істориків, він зведений на одному з головних шляхів, якими колись ходили татари. Протягом століть замок пережив чимало випробувань, але й досі вражає своєю величчю. Легенда свідчить, що одним з його охоронців був відомий характерник Северин Наливайко, а гетьмани Богдан Хмельницький та Петро Дорошенко відвідували цю фортецю.

Садиба Реїв

Садиба Реїв. Фото: Вікіпедія.

Розташована в Івано-Франківській області, ця садиба колись належала графському роду Реїв, нащадкам Потоцьких. До Другої світової війни палац використовувався як житло, а згодом пережив чимало трансформацій: від колгоспного свинарника до психіатричної лікарні та гуртожитку. З 1995 в садибі діяв жіночий монастир, який, на жаль, припинив своє існування у 2008 р. З того часу будівля змінювала власників, а плани щодо її реставрації та нового призначення й досі залишаються нереалізованими.

Невицький замок

Невицькій замок. Фото – Вікіпедія.

Він, збудований на високій горі посеред лісу в Закарпатській області, оповитий безліччю легенд. Кажуть, його звели для захисту юних дівчат з шляхетних родин, ховаючи їх тут перед весіллям. За іншою легендою, саме цей палац надихнув Жуля Верна на написання роману «Замок у Карпатах». Біля підніжжя гори, де стоїть замок, розташований Невицький стовп з вулканічного туфу, який також має свою легенду. В часи язичництва до нього приходили жінки, які хотіли мати дітей.

Шарівський палац

Шарівський замок. Фото: Вікіпедія.

Замок, розташований у Харківській області, зовні нагадує казковий палац з мультфільмів. Його оточує мальовничий Шарівський парк з віковими дубами, ясенами, блакитними ялинами та мальовничими ставками. З одним з них пов’язана цікава легенда. Третій власник замку, граф Кеніг, намагаючись полегшити страждання хворої на туберкульоз дружини, засипав її улюблену гірку тоннами цукру, щоб вона могла покататися на санях влітку.

Замок Попова

Замок Попова. Фото: Вікіпедія.

Він вражає не лише своєю величчю, але й ексцентричністю своїх колишніх власників – родини генерала Василя Попова. Відомі своїми дивакуватостями, вони колекціонували механічних ляльок у національних костюмах різних країн світу. Замок є однією з найбільших садиб Східної України. Окрім розкішних інтер’єрів, замок пишається лазнями, бальною залою, картинною галереєю та бібліотекою. З 1993 тут діє музей, де можна ознайомитися з історією садиби, Другої світової війни та етнографією регіону.

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