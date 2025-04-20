Весна — важнейший этап в уходе за садом. Именно в это время пробуждаются не только деревья, но и многочисленные вредители, которые зимовали в коре, почве и растительных остатках. Если не провести своевременную обработку, насекомые и болезни могут нанести серьёзный урон урожаю. В этой статье DNEWS разберёт, чем и когда обрабатывать садовые деревья весной, чтобы защитить их от вредителей и грибковых инфекций.

Зачем нужна весенняя обработка сада

Весенняя обработка деревьев — это профилактическая мера, которая позволяет избавиться от зимующих вредителей, их яиц и личинок, а также остановить развитие грибковых болезней. Чем раньше будет проведена первая обработка, тем меньше химии потребуется в летний период, когда садовые деревья дадут плоды и они уже начнут формироваться.

Особенно подвержены поражениям яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики. Именно эти плодовые садовые деревья страдают от тли, плодожорки, монилиоза, парши и других опасных заболеваний.

Когда начинать обработку деревьев весной

Весеннюю обработку проводят в несколько этапов. Первый приходится на раннюю весну, когда температура стабильно поднимается выше +4 °C, но до распускания почек. Это, как правило, конец марта — начало апреля.

Основные этапы обработки:

До распускания почек (по «голым» веткам) — уничтожение зимующих форм вредителей. Фаза зелёного конуса (начало вегетации) — защита от грибков и насекомых. После цветения — закрепляющее опрыскивание для защиты от плодожорки и грибков.

Химические препараты для весенней обработки

Химические средства обеспечивают быструю и эффективную защиту, но применять их нужно строго по инструкции и только до начала цветения, чтобы не повредить завязи и не навредить пчёлам.

Популярные препараты:

Бордосская жидкость (3%) — уничтожает споры грибов, мхи, лишайники.

— уничтожает споры грибов, мхи, лишайники. Мочевина (карбамид) — 7–10% раствор применяется для уничтожения вредителей и задержки вегетации.

— 7–10% раствор применяется для уничтожения вредителей и задержки вегетации. Нитрафен — универсальное средство против насекомых и грибковых болезней.

— универсальное средство против насекомых и грибковых болезней. Искра, Децис, Карбофос, Актеллик — инсектициды от тли, листовёртки, клещей, плодожорки.

— инсектициды от тли, листовёртки, клещей, плодожорки. Скор, Хорус, Топаз — фунгициды против парши, монилиоза, курчавости.

Важно! Химические препараты нельзя использовать во время цветения — они опасны для пчёл.

Биопрепараты: безопасная альтернатива

Если вы хотите снизить химическую нагрузку или ведёте органическое садоводство, обратите внимание на биопрепараты. Они не вредят человеку, животным и пчёлам, но требуют более частого применения.

Наиболее эффективные:

Фитоверм — против тли, клещей, листовёрток.

— против тли, клещей, листовёрток. Битоксибациллин — против гусениц и плодожорки.

— против гусениц и плодожорки. Гамаир, Алирин-Б — фунгициды против грибковых заболеваний.

— фунгициды против грибковых заболеваний. Лепидоцид — от гусениц и листогрызущих вредителей.

Биосредства лучше всего работают при температуре от +10 °C и выше, поэтому применять их стоит на втором и третьем этапах обработки.

Народные средства для весенней обработки

Хотя эффективность у них ниже, народные рецепты могут служить дополнительной защитой, особенно на небольших участках.

Примеры:

Зольный раствор — 300 г золы + 10 л воды, настоять сутки. Добавить немного хозяйственного мыла.

— 300 г золы + 10 л воды, настоять сутки. Добавить немного хозяйственного мыла. Настой чеснока — 200 г измельчённого чеснока на 1 л воды, настаивать 3 дня, затем развести в 10 л воды.

— 200 г измельчённого чеснока на 1 л воды, настаивать 3 дня, затем развести в 10 л воды. Раствор мыла и соды — 1 ст. ложка соды + 1 ст. ложка жидкого мыла на 5 л воды — от тли и грибков.

Народные средства не заменяют основные обработки, но могут использоваться в дополнение.

Как правильно проводить обработку

Перед началом опрыскивания убедитесь, что температура воздуха стабильная и выше +4 °C, нет ветра и дождя. Обрабатывайте деревья полностью: от скелетных ветвей до ствола и прикорневой зоны.

Пошаговая схема:

Очистите кору от мха и лишайника щёткой. Побелите штамб известковым раствором с добавлением медного купороса. Проведите первую обработку химпрепаратами или мочевиной. Через 10–14 дней — опрыскайте биопрепаратами или фунгицидами. После цветения — последняя обработка против плодожорки и листовёртки.

Рекомендации по технике безопасности

Работайте в перчатках и респираторе.

Не обрабатывайте в ветреную погоду.

Не допускайте попадания растворов на кожу и слизистые.

Храните препараты в недоступных для детей местах.

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