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Чем обрабатывать садовые деревья весной: препараты от вредителей и грибков, схема обработки и народные средства. Как защитить урожай.
Чем обрабатывать садовые деревья весной: препараты от вредителей и грибков, схема обработки и народные средства. Как защитить урожай.
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Чем обработать садовые деревья весной от вредителей: эффективные средства и схема обработки

Весна — важнейший этап в уходе за садом. Именно в это время пробуждаются не только деревья, но и многочисленные вредители, которые зимовали в коре, почве и растительных остатках. Если не провести своевременную обработку, насекомые и болезни могут нанести серьёзный урон урожаю. В этой статье DNEWS разберёт, чем и когда обрабатывать садовые деревья весной, чтобы защитить их от вредителей и грибковых инфекций.

Зачем нужна весенняя обработка сада

Весенняя обработка деревьев — это профилактическая мера, которая позволяет избавиться от зимующих вредителей, их яиц и личинок, а также остановить развитие грибковых болезней. Чем раньше будет проведена первая обработка, тем меньше химии потребуется в летний период, когда садовые деревья дадут плоды и они уже начнут формироваться.

Особенно подвержены поражениям яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики. Именно эти плодовые садовые деревья страдают от тли, плодожорки, монилиоза, парши и других опасных заболеваний.

Когда начинать обработку деревьев весной

Весеннюю обработку проводят в несколько этапов. Первый приходится на раннюю весну, когда температура стабильно поднимается выше +4 °C, но до распускания почек. Это, как правило, конец марта — начало апреля.

Основные этапы обработки:

  1. До распускания почек (по «голым» веткам) — уничтожение зимующих форм вредителей.
  2. Фаза зелёного конуса (начало вегетации) — защита от грибков и насекомых.
  3. После цветения — закрепляющее опрыскивание для защиты от плодожорки и грибков.

Химические препараты для весенней обработки

Химические средства обеспечивают быструю и эффективную защиту, но применять их нужно строго по инструкции и только до начала цветения, чтобы не повредить завязи и не навредить пчёлам.

Популярные препараты:

  • Бордосская жидкость (3%) — уничтожает споры грибов, мхи, лишайники.
  • Мочевина (карбамид) — 7–10% раствор применяется для уничтожения вредителей и задержки вегетации.
  • Нитрафен — универсальное средство против насекомых и грибковых болезней.
  • Искра, Децис, Карбофос, Актеллик — инсектициды от тли, листовёртки, клещей, плодожорки.
  • Скор, Хорус, Топаз — фунгициды против парши, монилиоза, курчавости.

Важно! Химические препараты нельзя использовать во время цветения — они опасны для пчёл.

Биопрепараты: безопасная альтернатива

Если вы хотите снизить химическую нагрузку или ведёте органическое садоводство, обратите внимание на биопрепараты. Они не вредят человеку, животным и пчёлам, но требуют более частого применения.

Наиболее эффективные:

  • Фитоверм — против тли, клещей, листовёрток.
  • Битоксибациллин — против гусениц и плодожорки.
  • Гамаир, Алирин-Б — фунгициды против грибковых заболеваний.
  • Лепидоцид — от гусениц и листогрызущих вредителей.

Биосредства лучше всего работают при температуре от +10 °C и выше, поэтому применять их стоит на втором и третьем этапах обработки.

Народные средства для весенней обработки

Хотя эффективность у них ниже, народные рецепты могут служить дополнительной защитой, особенно на небольших участках.

Примеры:

  • Зольный раствор — 300 г золы + 10 л воды, настоять сутки. Добавить немного хозяйственного мыла.
  • Настой чеснока — 200 г измельчённого чеснока на 1 л воды, настаивать 3 дня, затем развести в 10 л воды.
  • Раствор мыла и соды — 1 ст. ложка соды + 1 ст. ложка жидкого мыла на 5 л воды — от тли и грибков.

Народные средства не заменяют основные обработки, но могут использоваться в дополнение.

Как правильно проводить обработку

Перед началом опрыскивания убедитесь, что температура воздуха стабильная и выше +4 °C, нет ветра и дождя. Обрабатывайте деревья полностью: от скелетных ветвей до ствола и прикорневой зоны.

Пошаговая схема:

  1. Очистите кору от мха и лишайника щёткой.
  2. Побелите штамб известковым раствором с добавлением медного купороса.
  3. Проведите первую обработку химпрепаратами или мочевиной.
  4. Через 10–14 дней — опрыскайте биопрепаратами или фунгицидами.
  5. После цветения — последняя обработка против плодожорки и листовёртки.

Рекомендации по технике безопасности

  • Работайте в перчатках и респираторе.
  • Не обрабатывайте в ветреную погоду.
  • Не допускайте попадания растворов на кожу и слизистые.
  • Храните препараты в недоступных для детей местах.

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