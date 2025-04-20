Весна — важнейший этап в уходе за садом. Именно в это время пробуждаются не только деревья, но и многочисленные вредители, которые зимовали в коре, почве и растительных остатках. Если не провести своевременную обработку, насекомые и болезни могут нанести серьёзный урон урожаю. В этой статье DNEWS разберёт, чем и когда обрабатывать садовые деревья весной, чтобы защитить их от вредителей и грибковых инфекций.
Зачем нужна весенняя обработка сада
Весенняя обработка деревьев — это профилактическая мера, которая позволяет избавиться от зимующих вредителей, их яиц и личинок, а также остановить развитие грибковых болезней. Чем раньше будет проведена первая обработка, тем меньше химии потребуется в летний период, когда садовые деревья дадут плоды и они уже начнут формироваться.
Особенно подвержены поражениям яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики. Именно эти плодовые садовые деревья страдают от тли, плодожорки, монилиоза, парши и других опасных заболеваний.
Когда начинать обработку деревьев весной
Весеннюю обработку проводят в несколько этапов. Первый приходится на раннюю весну, когда температура стабильно поднимается выше +4 °C, но до распускания почек. Это, как правило, конец марта — начало апреля.
Основные этапы обработки:
- До распускания почек (по «голым» веткам) — уничтожение зимующих форм вредителей.
- Фаза зелёного конуса (начало вегетации) — защита от грибков и насекомых.
- После цветения — закрепляющее опрыскивание для защиты от плодожорки и грибков.
Химические препараты для весенней обработки
Химические средства обеспечивают быструю и эффективную защиту, но применять их нужно строго по инструкции и только до начала цветения, чтобы не повредить завязи и не навредить пчёлам.
Популярные препараты:
- Бордосская жидкость (3%) — уничтожает споры грибов, мхи, лишайники.
- Мочевина (карбамид) — 7–10% раствор применяется для уничтожения вредителей и задержки вегетации.
- Нитрафен — универсальное средство против насекомых и грибковых болезней.
- Искра, Децис, Карбофос, Актеллик — инсектициды от тли, листовёртки, клещей, плодожорки.
- Скор, Хорус, Топаз — фунгициды против парши, монилиоза, курчавости.
Важно! Химические препараты нельзя использовать во время цветения — они опасны для пчёл.
Биопрепараты: безопасная альтернатива
Если вы хотите снизить химическую нагрузку или ведёте органическое садоводство, обратите внимание на биопрепараты. Они не вредят человеку, животным и пчёлам, но требуют более частого применения.
Наиболее эффективные:
- Фитоверм — против тли, клещей, листовёрток.
- Битоксибациллин — против гусениц и плодожорки.
- Гамаир, Алирин-Б — фунгициды против грибковых заболеваний.
- Лепидоцид — от гусениц и листогрызущих вредителей.
Биосредства лучше всего работают при температуре от +10 °C и выше, поэтому применять их стоит на втором и третьем этапах обработки.
Народные средства для весенней обработки
Хотя эффективность у них ниже, народные рецепты могут служить дополнительной защитой, особенно на небольших участках.
Примеры:
- Зольный раствор — 300 г золы + 10 л воды, настоять сутки. Добавить немного хозяйственного мыла.
- Настой чеснока — 200 г измельчённого чеснока на 1 л воды, настаивать 3 дня, затем развести в 10 л воды.
- Раствор мыла и соды — 1 ст. ложка соды + 1 ст. ложка жидкого мыла на 5 л воды — от тли и грибков.
Народные средства не заменяют основные обработки, но могут использоваться в дополнение.
Как правильно проводить обработку
Перед началом опрыскивания убедитесь, что температура воздуха стабильная и выше +4 °C, нет ветра и дождя. Обрабатывайте деревья полностью: от скелетных ветвей до ствола и прикорневой зоны.
Пошаговая схема:
- Очистите кору от мха и лишайника щёткой.
- Побелите штамб известковым раствором с добавлением медного купороса.
- Проведите первую обработку химпрепаратами или мочевиной.
- Через 10–14 дней — опрыскайте биопрепаратами или фунгицидами.
- После цветения — последняя обработка против плодожорки и листовёртки.
Рекомендации по технике безопасности
- Работайте в перчатках и респираторе.
- Не обрабатывайте в ветреную погоду.
- Не допускайте попадания растворов на кожу и слизистые.
- Храните препараты в недоступных для детей местах.
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