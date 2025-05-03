После зимовки розы нуждаются в восстановлении: холод, перепады температур и отсутствие питания ослабляют растение. Весной начинается активный рост, формируются побеги и закладываются будущие бутоны — именно в это время особенно важно правильно и своевременно подкормить кусты.

В этой статье DNEWS рассказывает, какие удобрения использовать весной, когда именно вносить подкормки и как это делать правильно, чтобы розы цвели пышно и долго.

Зачем подкармливать розы весной

Зимний период истощает запасы питательных веществ в почве. Без подпитки растения будут слабыми, плохо нарастят зелёную массу и не сформируют качественные бутоны. А значит — цветение будет скудным или запоздалым.

Что даёт весенняя подкормка

Активизирует рост побегов и листьев

Укрепляет иммунитет роз после зимнего стресса

Стимулирует закладку бутонов

Повышает устойчивость к болезням и вредителям

Продлевает период цветения

Важно соблюдать последовательность и использовать удобрения поэтапно — в зависимости от фазы развития куста.

Когда подкармливать розы после зимы

Время первой подкормки зависит от региона, но в среднем её проводят в марте–апреле, когда установится плюсовая температура и кусты начнут просыпаться.

Подходящий момент

Снег уже сошёл

Температура днём — выше +5 °C

Начинается набухание почек

Вы провели первую обрезку и сняли укрытие

Совет: если весна затяжная и прохладная, лучше подождать стабильного тепла, чтобы корни могли усваивать питательные вещества.

Чем подкормить розы в начале весны

В этот период розам требуется азот — он отвечает за рост зелёной массы и пробуждение побегов. Но важно не переборщить: избыток азота делает растение уязвимым к болезням и «жирующим» (даёт много листьев, но мало бутонов).

Азотные удобрения

Мочевина (карбамид): 10–15 г на 10 л воды

10–15 г на 10 л воды Аммиачная селитра: 15–20 г на 10 л воды

15–20 г на 10 л воды Настой коровяка: 1 л настоя на 10 л воды

1 л настоя на 10 л воды Птичий помёт: 1:20, настоять и развести

Важно: удобрения вносят по влажной почве, после дождя или полива. Никогда не подкармливайте сухую землю!

Подкормка роз в фазе роста и образования бутонов

Когда роза начала активно расти, а листья уже раскрылись, растению необходимы азот, фосфор и калий — в сбалансированных пропорциях. Они способствуют укреплению корней, закладке бутонов и развитию побегов.

Комплексные удобрения

Нитроаммофоска: 20–30 г на 10 л воды

20–30 г на 10 л воды Кемира Люкс или Универсал: по инструкции

по инструкции Минеральный комплекс «Для роз» — удобен в применении и не требует разведения

Подкармливайте раз в 2 недели, чередуя минеральные и органические растворы.

Натуральные подкормки для роз весной

Если вы предпочитаете экологичный уход за растениями, весной можно использовать органику и натуральные стимуляторы роста.

Что подойдёт

Зольный настой: 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки — богат калием

1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки — богат калием Дрожжевая подкормка: 10 г сухих дрожжей + 1 ст. л. сахара на 10 л тёплой воды, настоять и полить

10 г сухих дрожжей + 1 ст. л. сахара на 10 л тёплой воды, настоять и полить Банановая кожура: мелко порезать, закопать в приствольный круг — источник калия

мелко порезать, закопать в приствольный круг — источник калия Настой крапивы: 1:10, настоять 3–4 дня — укрепляет иммунитет

Совет: органику вносите с осторожностью — лучше меньше, но регулярно.

Как правильно вносить удобрения

Чтобы роза получила максимум пользы, важно не только выбрать удобрение, но и правильно его применить.

Правила подкормки

Вносите удобрения утром или вечером, в пасмурную погоду

Не лейте растворы под сам ствол — отступите 10–15 см

Обязательно полейте куст перед и после подкормки

Старайтесь не попадать на листья — это может вызвать ожоги

После подкормки рыхлите почву, чтобы не было корки

Можно ли совмещать подкормку с обработкой от вредителей

Весной также проводят опрыскивание роз от грибков и насекомых. Однако не стоит делать всё одновременно.

Совмещать или нет

Подкормку лучше проводить отдельно, за 2–3 дня до или после обработки

Химические препараты и удобрения в одном растворе — нежелательны

Органику и фунгициды также не совмещают

Идеальный порядок: сначала подкормка, потом — обработка через пару дней

Весной розы нуждаются в поддержке: первая подкормка должна быть азотной, а затем — комплексной, с добавлением фосфора и калия. Используйте минеральные и органические удобрения чередуя, поливайте только по влажной почве, и следите за состоянием кустов.

Правильный весенний уход — залог пышного, здорового и длительного цветения.

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