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Чому не варто залишати смартфон на зарядці вночі: поради для довговічності батареї

Сучасні смартфони здатні заряджатися до 100% усього за кілька годин, після чого процес припиняється. Проте, поки пристрій залишається підключеним до розетки, у ньому продовжують працювати внутрішні системи. Якщо він також має доступ до Wi-Fi, можуть автоматично завантажуватися оновлення системи, застосунків та виконуватися інші фонові процеси.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «unian», протягом ночі телефон може кілька разів «дозаряджатися» – спершу до 100%, потім втрачати кілька відсотків і знову поповнювати заряд. У нових моделей цей цикл за ніч повторюється приблизно двічі, тоді як у старих смартфонів – до 10 разів. Такі постійні коливання рівня заряду негативно впливають на стан акумулятора та пришвидшують його зношення. Саме тому експерти не рекомендують залишати телефон на зарядці на всю ніч. Щоб продовжити термін служби батареї, варто уникати як повного розряджання пристрою до 0%, так і постійного підтримання 100% заряду.

Який рівень заряду є оптимальним?

Виробники смартфонів також радять не тримати пристрій на максимальному заряді щоночі. Найкраще підтримувати рівень батареї в межах 20-80%. Це допоможе значно продовжити її термін експлуатації.

Як безпечно заряджати смартфон вночі?

Щоб уникнути передчасного зносу батареї, дотримуйтеся простих правил:

– Заряджайте телефон уночі лише за крайньої потреби.
– Використовуйте оригінальні або якісні зарядні пристрої.
– Відключайте смартфон від мережі після завершення заряджання.

Якщо ж у вас немає іншого вибору, окрім як залишити телефон на зарядці на всю ніч, можна зробити цей процес безпечнішим. Використайте корисний лайфхак:

– Відкрийте Налаштування.
– Перейдіть у розділ Акумулятор.
– Відкрийте вкладку Справність акумулятора.
– Увімкніть функцію Оптимізація заряджання.

Ця опція працює найкраще, якщо ваш режим сну стабільний – ви лягаєте та прокидаєтесь в один і той самий час.

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