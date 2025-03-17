Чрезмерный туризм в Европе: какие города больше всего страдают от отдыхающих

Явление «чрезмерного туризма» возникает, когда поток посетителей превышает возможности региона обеспечить комфортную и экологически устойчивую среду. Это приводит к ряду проблем: перенаселение, загрязнение окружающей среды, чрезмерная нагрузка на инфраструктуру и ухудшение качества жизни местных жителей. Отдельные страны, в том числе Испания, все больше и больше страдают от этой тенденции.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «OBOZ.UA», издание Daily Express назвало пять европейских городов, наиболее страдающих от туристического перенаселения.

1. Барселона: город, ставший парком развлечений

Барселона, известная своей невероятной архитектурой и неповторимой атмосферой, из-за огромного потока туристов все больше напоминает тематический парк. Местные жители жалуются на рост цен, толпы на улицах и усложненную повседневную жизнь. Власти обещают ограничить краткосрочную аренду жилья, однако для многих такие меры кажутся запоздалыми.

2. Майорка: потерянная подлинность

Живописные пляжи и чистое море сделали Майорку одним из самых популярных курортов Европы. Однако туристический бум привел к перенаселению, экологическим проблемам и значительному повышению цен. Местные жители обеспокоены тем, что остров теряет свою уникальность.

3. Канарские острова: бунт против туризма

На Канарах ситуация накалилась настолько, что жители вышли на протесты. Они требуют уменьшения количества туристов и более справедливого распределения доходов от туристической отрасли, ведь, по их словам, выгоду получают крупные корпорации, а не местные общины.

4. Лиссабон: опасность повторить судьбу Венеции

Лиссабон привлекает туристов старинной архитектурой и уютной атмосферой. Однако если поток посетителей не уменьшится, город может превратиться в туристический резерват, где местные жители просто не смогут позволить себе жить. Уже сейчас наблюдается резкий рост стоимости жилья и вытеснение традиционного бизнеса.

5. Венеция: борьба за выживание

Романтические каналы Венеции давно стали символом мирового туризма, однако город буквально тонет под натиском путешественников. Власти ввели туристический налог и ограничили доступ для круизных лайнеров, но этого недостаточно для сохранения уникального города.

Европейские страны уже начали вводить более строгие ограничения для туристов, но вопрос устойчивого туризма остается открытым. Пока одни наслаждаются живописными видами, другие борются за право жить в своих городах.