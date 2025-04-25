Свечи зажигания — это маленький, но критически важный элемент в бензиновом двигателе. Именно они создают искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь и запускает процесс сгорания в цилиндрах. Но как и любая деталь, свечи имеют ограниченный ресурс. Игнорирование их замены может привести к проблемам в работе двигателя, увеличению расхода топлива и даже поломкам.

В этой статье DNEWS рассказывает, что происходит с машиной, если не менять свечи зажигания вовремя, на какие признаки обратить внимание, и какие риски возникают при их износе.

Зачем менять свечи зажигания

Регулярная замена свечей — важная часть технического обслуживания автомобиля. Производители рекомендуют менять их каждые 30–60 тысяч километров, в зависимости от типа: медные, платиновые, иридиевые и т.д.

Даже если внешне свеча выглядит нормально, её характеристики ухудшаются — искра слабеет, сгорание становится менее стабильным, двигатель работает не так, как должен.

Что будет, если не менять свечи

Со временем свечи загрязняются, изнашиваются и перестают работать эффективно. Ниже — самые частые последствия.

Пропуски зажигания

Когда искра нестабильна или её нет вовсе, один из цилиндров не воспламеняет смесь. Это называется пропуск зажигания. Машина начинает дёргаться, работает неровно, теряется мощность.

На приборной панели может загореться «Check Engine» или появиться вибрации на холостом ходу.

Повышенный расход топлива

Плохая искра = неполное сгорание топлива. В результате двигатель «ест» больше бензина, чтобы поддерживать нужную мощность. Особенно это заметно при движении в городе и на холодную.

Даже если мотор работает стабильно, изношенные свечи могут увеличивать расход на 10–20%.

Снижение мощности и тяги

Машина может медленнее разгоняться, хуже откликаться на нажатие педали газа. Особенно ощущается это на подъёмах или при обгонах.

Часто водители путают это с «усталостью» двигателя или плохим топливом, хотя виноваты — старые свечи.

Плохой запуск двигателя

При сильном износе свечей машина может не заводиться с первого раза, особенно в мороз. Искра слабая, смесь воспламеняется не сразу.

Это особенно критично зимой: аккумулятор разряжается быстрее, а каждая попытка запуска — дополнительная нагрузка на систему.

Повреждение катушек зажигания

Если свечи не работают как надо, катушки вынуждены «компенсировать» пробелы, что увеличивает нагрузку и приводит к перегреву. Это может привести к их выходу из строя — а они стоят дороже, чем сами свечи.

Нагар и загрязнение двигателя

Плохая искра = неполное сгорание = повышенное количество нагара. Он оседает не только на свечах, но и на клапанах, поршнях, кислородных датчиках и катализаторе.

В долгосрочной перспективе это сокращает ресурс двигателя и увеличивает расходы на ремонт.

Как ведёт себя машина с изношенными свечами

Даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, поведение машины подскажет, что пора заменить свечи:

мотор «троит» — работает не на всех цилиндрах;

автомобиль подёргивается при разгоне;

нестабильные обороты на холостом ходу;

двигатель глохнет на светофоре;

снижена динамика;

увеличился расход;

сложный или долгий запуск;

появился запах бензина из выхлопной трубы.

Если вы замечаете 2–3 этих симптома одновременно — обратитесь на диагностику. Часто замена свечей полностью решает проблему.

Можно ли ездить с плохими свечами

Технически — да, машина может продолжать ехать, особенно если не все свечи вышли из строя. Но чем дольше вы тянете с заменой, тем выше риск поломок и непредсказуемого поведения автомобиля.

Последствия езды на старых свечах:

повышенный износ двигателя;

повреждение катушек и датчиков;

поломка катализатора;

аварийная остановка на трассе;

дорогостоящий ремонт.

Экономия на свечах часто приводит к внезапным тратам в несколько раз больше.

Когда и как менять свечи

Рекомендации по срокам замены зависят от типа:

медные свечи — каждые 30 тыс. км;

— каждые 30 тыс. км; платиновые — 60–80 тыс. км;

— 60–80 тыс. км; иридиевые — до 100 тыс. км.

Менять свечи лучше на прогретом, но остывшем моторе, с использованием специального ключа и динамометрического контроля. Если вы не уверены в своих навыках — доверьте замену СТО.

Перед установкой новых свечей желательно проверить зазор и смазать резьбу термостойкой пастой (если указано в инструкции).

Свечи зажигания — это мелочь с огромным значением. Если их не менять, страдает не только качество езды, но и весь двигатель. Машина теряет мощность, начинает потреблять больше топлива, глохнет и работает нестабильно.

Профилактическая замена свечей — это простой и недорогой способ поддерживать автомобиль в рабочем состоянии, избежать лишних проблем и сэкономить на ремонте.

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