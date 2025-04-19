Суббота, 19 апреля, 2025
21 C
Киев
type here...
Что будет, если совсем отказаться от соли: влияние на здоровье, возможные последствия, кому противопоказано и как сократить потребление соли.
Что будет, если совсем отказаться от соли: влияние на здоровье, возможные последствия, кому противопоказано и как сократить потребление соли.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Что будет, если вообще не есть соль: польза, риски и последствия для организма

Соль — один из древнейших и наиболее употребляемых продуктов в истории человечества. Её добавляют почти в каждое блюдо, используют как консервант и источник натрия. Однако в последние годы всё чаще можно услышать мнение, что соль вредна и её нужно полностью исключить из рациона. Но действительно ли это так? Что будет с организмом, если вообще отказаться от соли? В этой статье DNEWS разбирает, как полное исключение соли влияет на здоровье, чем это опасно и когда это может быть оправдано.

Зачем человеку нужна соль

Поваренная соль — это в основном хлорид натрия (NaCl). Натрий — жизненно важный элемент, участвующий в:

  • регулировании водно-солевого баланса;
  • передаче нервных импульсов;
  • сокращении мышц, включая сердечную мышцу;
  • поддержании нормального давления и кислотно-щелочного равновесия.

Без натрия организм не может полноценно функционировать. Он входит в состав крови, лимфы, межклеточной жидкости и напрямую влияет на работу почек, сердца, мозга.

Что произойдёт, если полностью отказаться от соли

Полное исключение соли из рациона (при этом без получения натрия из других источников) может привести к гипонатрии — состоянию, при котором уровень натрия в крови падает ниже нормы. Это может вызвать серьёзные физиологические нарушения.

Возможные последствия:

  1. Слабость и утомляемость
    Из-за дефицита натрия нарушается клеточное питание, замедляется передача нервных импульсов и сокращение мышц. В результате появляется вялость, апатия, ухудшается физическая выносливость.
  2. Снижение давления
    Натрий регулирует объём жидкости в сосудах. При его нехватке падает артериальное давление, может развиться головокружение, потемнение в глазах, особенно при резкой смене положения тела.
  3. Судороги и мышечные спазмы
    Нарушается работа нервной системы и мышц, что может привести к ночным судорогам в ногах, тремору, подёргиваниям.
  4. Нарушения ритма сердца
    Сердце — мышца, и для её нормального сокращения также нужен натрий. При его дефиците могут возникнуть аритмии и перебои в работе сердца.
  5. Нарушение работы мозга
    Головные боли, ухудшение памяти, снижение концентрации и даже спутанность сознания — возможные симптомы нехватки соли.
  6. Гормональный дисбаланс
    Почки и надпочечники реагируют на снижение уровня натрия, включая выработку альдостерона и ренина, что нарушает баланс всей эндокринной системы.

В тяжёлых случаях:

Полный отказ от соли может привести к гипонатриемической коме, особенно при сильной физической нагрузке и употреблении большого количества воды без электролитов. Такое состояние — потенциально смертельно.

Есть ли польза от отказа от соли

Важно понимать: речь идёт не о полном отказе от натрия, а об уменьшении избыточного потребления поваренной соли. Большинство современных людей действительно переедают соль, что ведёт к:

  • повышению давления,
  • отёкам,
  • риску инсульта и инфаркта,
  • болезням почек и сердца.

Умеренное сокращение потребления соли (до 5 г в сутки по рекомендациям ВОЗ) — полезно и безопасно. Особенно это актуально для гипертоников, пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний почек или лишнего веса.

Но полностью отказываться от соли без медпоказаний не рекомендуется.

Когда отказ от соли может быть оправдан

Есть состояния и заболевания, при которых врач может временно назначить бессолевую диету:

  • острая почечная недостаточность,
  • тяжёлая гипертония,
  • отёки, вызванные сердечной недостаточностью,
  • гестоз при беременности.

Однако такие диеты всегда краткосрочные и проводятся под наблюдением специалиста.

Какие продукты содержат натрий без соли

Даже если вы не добавляете соль в пищу, натрий всё равно может поступать из продуктов:

  • хлеб, сыры, консервы, колбасы — основные источники скрытой соли;
  • минеральная вода с натрием;
  • мясо, рыба, яйца и даже молоко — содержат естественный натрий.

Полный отказ от соли возможен только при строго контролируемой диете с исключением всех промышленных продуктов.

Альтернатива: как сократить соль и не навредить

  • Используйте специи и травы вместо соли: базилик, розмарин, куркуму, паприку.
  • Готовьте еду на пару или запекайте — тогда вкус становится насыщеннее и требует меньше соли.
  • Добавляйте соль в готовое блюдо, а не в процессе варки — это сокращает общее потребление.
  • Старайтесь не покупать готовые соусы и полуфабрикаты — в них соли гораздо больше нормы.
  • Следите за уровнем давления и самочувствием — при ухудшении не бойтесь вернуть соль в умеренных количествах.

Ранее мы писали о том, правда ли Оземпик помогает похудеть: мифы, факты и противопоказания.

Горячее за неделю

Статьи

Что лучше при температуре: парацетамол или ибупрофен

0
Что лучше при температуре: парацетамол или ибупрофен. Когда применять, как чередовать и в чём разница между этими препаратами.
Статьи

Что происходит с человеком во время магнитной бури: влияние на здоровье, психику и рекомендации

0
Что происходит с человеком, когда магнитные бури: симптомы, влияние на здоровье, кто в группе риска и как уменьшить негативные последствия.
Культура

Тарас Цымбалюк стал героем нового сезона шоу «Холостяк»

0
Актёр Тарас Цымбалюк стал новым героем шоу «Холостяк». Премьера сезона ожидается осенью 2025 года на телеканале СТБ.
Статьи

Омега-3: как выбрать рыбий жир и зачем принимать жирные кислоты

0
Как выбрать рыбий жир и зачем принимать Омега-3: важные жирные кислоты для здоровья сердца, мозга, иммунитета и кожи.
Статьи

Медитация для начинающих: особенности практики, техника и результат

0
Медитация для начинающих: как начать практику, техника, результат и польза для ума и тела. О чем думать во время практики.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Почему церковная свеча сильно плачет: объяснение приметы и возможные причины

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Медитация для начинающих: особенности практики, техника и результат

0
Медитация для начинающих: как начать практику, техника, результат и польза для ума и тела. О чем думать во время практики.

Как правильно поздравить с праздником Пасхи: лучшие поздравления, пожелания и открытки

0
Как поздравить с Пасхой: примеры красивых пожеланий, поздравлений, стихов и открыток для родных, друзей и коллег. Идеи для сообщений.

Почему стоматологи против зубочисток: что говорят врачи и чем заменить

0
Почему стоматологи советуют не использовать зубочистки: чем они вредны, чем заменить и как правильно ухаживать за промежутками между зубами без риска.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.