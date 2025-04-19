Соль — один из древнейших и наиболее употребляемых продуктов в истории человечества. Её добавляют почти в каждое блюдо, используют как консервант и источник натрия. Однако в последние годы всё чаще можно услышать мнение, что соль вредна и её нужно полностью исключить из рациона. Но действительно ли это так? Что будет с организмом, если вообще отказаться от соли? В этой статье DNEWS разбирает, как полное исключение соли влияет на здоровье, чем это опасно и когда это может быть оправдано.

Зачем человеку нужна соль

Поваренная соль — это в основном хлорид натрия (NaCl). Натрий — жизненно важный элемент, участвующий в:

регулировании водно-солевого баланса;

передаче нервных импульсов;

сокращении мышц, включая сердечную мышцу;

поддержании нормального давления и кислотно-щелочного равновесия.

Без натрия организм не может полноценно функционировать. Он входит в состав крови, лимфы, межклеточной жидкости и напрямую влияет на работу почек, сердца, мозга.

Что произойдёт, если полностью отказаться от соли

Полное исключение соли из рациона (при этом без получения натрия из других источников) может привести к гипонатрии — состоянию, при котором уровень натрия в крови падает ниже нормы. Это может вызвать серьёзные физиологические нарушения.

Возможные последствия:

Слабость и утомляемость

Из-за дефицита натрия нарушается клеточное питание, замедляется передача нервных импульсов и сокращение мышц. В результате появляется вялость, апатия, ухудшается физическая выносливость. Снижение давления

Натрий регулирует объём жидкости в сосудах. При его нехватке падает артериальное давление, может развиться головокружение, потемнение в глазах, особенно при резкой смене положения тела. Судороги и мышечные спазмы

Нарушается работа нервной системы и мышц, что может привести к ночным судорогам в ногах, тремору, подёргиваниям. Нарушения ритма сердца

Сердце — мышца, и для её нормального сокращения также нужен натрий. При его дефиците могут возникнуть аритмии и перебои в работе сердца. Нарушение работы мозга

Головные боли, ухудшение памяти, снижение концентрации и даже спутанность сознания — возможные симптомы нехватки соли. Гормональный дисбаланс

Почки и надпочечники реагируют на снижение уровня натрия, включая выработку альдостерона и ренина, что нарушает баланс всей эндокринной системы.

В тяжёлых случаях:

Полный отказ от соли может привести к гипонатриемической коме, особенно при сильной физической нагрузке и употреблении большого количества воды без электролитов. Такое состояние — потенциально смертельно.

Есть ли польза от отказа от соли

Важно понимать: речь идёт не о полном отказе от натрия, а об уменьшении избыточного потребления поваренной соли. Большинство современных людей действительно переедают соль, что ведёт к:

повышению давления,

отёкам,

риску инсульта и инфаркта,

болезням почек и сердца.

Умеренное сокращение потребления соли (до 5 г в сутки по рекомендациям ВОЗ) — полезно и безопасно. Особенно это актуально для гипертоников, пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний почек или лишнего веса.

Но полностью отказываться от соли без медпоказаний не рекомендуется.

Когда отказ от соли может быть оправдан

Есть состояния и заболевания, при которых врач может временно назначить бессолевую диету:

острая почечная недостаточность,

тяжёлая гипертония,

отёки, вызванные сердечной недостаточностью,

гестоз при беременности.

Однако такие диеты всегда краткосрочные и проводятся под наблюдением специалиста.

Какие продукты содержат натрий без соли

Даже если вы не добавляете соль в пищу, натрий всё равно может поступать из продуктов:

хлеб, сыры, консервы, колбасы — основные источники скрытой соли;

минеральная вода с натрием;

мясо, рыба, яйца и даже молоко — содержат естественный натрий.

Полный отказ от соли возможен только при строго контролируемой диете с исключением всех промышленных продуктов.

Альтернатива: как сократить соль и не навредить

Используйте специи и травы вместо соли: базилик, розмарин, куркуму, паприку.

Готовьте еду на пару или запекайте — тогда вкус становится насыщеннее и требует меньше соли.

Добавляйте соль в готовое блюдо, а не в процессе варки — это сокращает общее потребление.

Старайтесь не покупать готовые соусы и полуфабрикаты — в них соли гораздо больше нормы.

Следите за уровнем давления и самочувствием — при ухудшении не бойтесь вернуть соль в умеренных количествах.

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