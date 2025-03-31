Что быстро помогает от изжоги? 5 способов избавиться от боли

Изжога — одна из самых распространённых проблем пищеварения, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Особенно часто её испытывают украинцы, ведущие напряжённый образ жизни, нерегулярно питающиеся или страдающие от гастрита. Боль, жжение, тяжесть за грудиной — эти симптомы могут настигнуть внезапно и испортить день. Но важно понимать, что существует множество способов быстро справиться с этим состоянием. В этой статье разберёмся, что помогает от изжоги немедленно и какие методы действительно работают.

Почему возникает изжога?

Изжога возникает тогда, когда желудочный сок забрасывается обратно в пищевод, раздражая его слизистую. Основная причина — слабость нижнего пищеводного сфинктера, который должен предотвращать обратный ток кислоты.

Ситуацию усугубляют:

переедание;

жирная и жареная пища;

алкоголь и газированные напитки;

стрессы;

физическая нагрузка сразу после еды;

беременность или лишний вес;

приём некоторых медикаментов (например, обезболивающих и антибиотиков).

Если изжога беспокоит часто, это повод обратиться к гастроэнтерологу. Но в случае разового эпизода можно использовать эффективные домашние средства.

Способ 1: тёплая вода и сода

Самое популярное народное средство — раствор пищевой соды. Он быстро нейтрализует кислоту в желудке и снимает жжение.

Как применять:

Размешайте 1/2 чайной ложки соды в стакане тёплой воды и выпейте маленькими глотками. Уже через 5–10 минут станет легче.

Но важно помнить: это экстренное средство. Частое употребление соды может привести к «кислотному рикошету» — обратной усиленной выработке кислоты.

Способ 2: аптечные антациды

Современные препараты от изжоги действуют быстро и эффективно. Их можно купить без рецепта в любой аптеке.

Популярные антациды:

Гевискон — обволакивает слизистую и защищает её;

— обволакивает слизистую и защищает её; Ренни — нейтрализует кислоту за 1–2 минуты;

— нейтрализует кислоту за 1–2 минуты; Маалокс — снимает боль и защищает пищевод;

— снимает боль и защищает пищевод; Фосфалюгель — подходит даже детям и беременным.

Эти препараты безопасны при эпизодическом применении. Но если приходится принимать их ежедневно — необходима консультация врача.

Способ 3: травяные настои и отвар овса

Растительные средства помогают мягко справиться с изжогой и наладить пищеварение.

Эффективные травы:

ромашка аптечная;

семя льна;

мята перечная;

корень алтея;

фенхель.

Заварите 1 столовую ложку травы стаканом кипятка, дайте настояться 10–15 минут и пейте тёплым, небольшими глотками. Такой чай уменьшит воспаление и создаст защитную плёнку.

Овсяной отвар — ещё один полезный метод: залейте овсяные хлопья кипятком и настаивайте. Полученная слизь отлично успокаивает желудок.

Способ 4: изменение позы и дыхание

Мало кто знает, что изжогу можно уменьшить… без еды и лекарств. Главное — правильно действовать.

Что делать:

Не ложитесь! Горизонтальное положение усиливает заброс кислоты. Лучше сесть или встать.

Подложите подушку под спину, если изжога случилась ночью.

Делайте глубокое медленное дыхание через нос и выдох через рот. Это расслабляет диафрагму и снижает давление на желудок.

Такой подход особенно полезен беременным женщинам, которым нельзя принимать большинство препаратов.

Способ 5: корректировка рациона и привычек

Если изжога — частый гость, стоит задуматься о долгосрочных изменениях.

Простые шаги:

Ешьте небольшими порциями 4–5 раз в день.

Избегайте жирной, копчёной, кислой и острой пищи.

Откажитесь от кофе и алкоголя.

Не ешьте перед сном и не ложитесь минимум 2 часа после еды.

Следите за осанкой и не носите тесную одежду в области живота.

Таблица: сравнение методов от изжоги

Метод Скорость действия Подходит при беременности Минусы Раствор соды Быстро (5–10 мин) Нет Может вызвать рикошет Антациды (Ренни, Гевискон) Очень быстро Да (некоторые) Не решают причину Травы, овёс 15–20 минут Да Мягкое, не моментальное Дыхание и поза 10 минут Да Требует концентрации Изменение рациона Долгосрочно Да Требует дисциплины

Когда нужно обращаться к врачу?

Если изжога:

случается чаще 2–3 раз в неделю;

сопровождается болью в груди;

не уходит после приёма антацидов;

сопровождается кашлем, охриплостью, тошнотой;

— обязательно обратитесь к гастроэнтерологу. Это может быть симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), язвы или других нарушений.

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