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Что делать, если двигатель перегревается? Причины, пошаговые действия, советы по эксплуатации и ситуации, когда ехать категорически нельзя.
Что делать, если двигатель перегревается? Причины, пошаговые действия, советы по эксплуатации и ситуации, когда ехать категорически нельзя.
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Что делать, если двигатель постоянно перегревается, и можно ли при этом ездить

Перегрев двигателя — одна из самых тревожных и опасных ситуаций на дороге. Он не только мешает движению, но и грозит серьёзными поломками, вплоть до капитального ремонта мотора. Если двигатель перегревается регулярно, важно не игнорировать симптомы, а разобраться в причинах и принять меры как можно скорее.

Ниже DNEWS подробно рассказывает, почему двигатель перегревается, что делать в критической ситуации, и главное — можно ли ехать дальше, если мотор уже начал закипать.

Основные причины перегрева двигателя

В большинстве случаев перегрев не возникает без причины. Даже если на первый взгляд система охлаждения выглядит исправной, за постоянным повышением температуры могут скрываться как мелкие неисправности, так и серьёзные повреждения.

Низкий уровень или утечка охлаждающей жидкости

Антифриз или тосол — главный компонент системы охлаждения. Если уровень жидкости опускается ниже нормы, двигатель быстро перегревается. Причиной может быть микроутечка, трещина в патрубке, протекающий радиатор или расширительный бачок.

Даже незначительная потеря жидкости приводит к нарушению циркуляции и ухудшению теплообмена.

Неисправный термостат

Термостат регулирует подачу охлаждающей жидкости на радиатор. Если он заклинивает в закрытом положении, антифриз не проходит по большому кругу и не охлаждается должным образом. Это вызывает стремительное повышение температуры.

Визуально определить проблему можно по отсутствию прогрева нижнего патрубка радиатора при горячем моторе.

Отключённый или неисправный вентилятор радиатора

Вентилятор активируется при перегреве и помогает охлаждать радиатор, особенно в пробках или на стоянке. При выходе из строя датчика включения вентилятора, реле или самого мотора двигатель перегревается буквально за несколько минут.

Особенно критична такая поломка летом или в условиях городского трафика.

Засор радиатора

Соты радиатора со временем забиваются пылью, грязью, насекомыми, что снижает эффективность теплообмена. Внутренние каналы также могут загрязняться накипью и ржавчиной.

Даже исправная система не справляется с охлаждением, если воздух плохо проходит через забитые ячейки.

Воздушная пробка в системе охлаждения

После замены жидкости или ремонта системы часто образуется воздушная пробка. Она прерывает циркуляцию охлаждающей жидкости и приводит к перегреву, особенно в верхней части мотора.

Признаком воздушной пробки может быть неравномерный прогрев радиатора и «гуляющий» уровень жидкости в бачке.

Неисправность водяного насоса (помпы)

Если лопасти помпы изношены или повреждены, антифриз перестаёт циркулировать по системе. Это приводит к тому, что даже при наличии жидкости двигатель всё равно перегревается.

Иногда неисправность сопровождается шумом, подтёками и вибрациями в области привода.

Проблема с прокладкой головки блока цилиндров

Если прокладка ГБЦ прогорела, антифриз может попадать в камеру сгорания. Это сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, потерей уровня жидкости, эмульсией на масляном щупе.

Такое повреждение быстро приводит к перегреву, и дальнейшее движение становится опасным.

Что делать, если двигатель начал перегреваться в дороге

Если вы заметили, что стрелка температуры приближается к красной зоне или загорелся соответствующий индикатор — действуйте немедленно. Затягивание может привести к серьёзным последствиям.

Остановитесь как можно скорее

Прекратите движение и остановитесь в безопасном месте. Включите аварийку. Не открывайте капот сразу — дайте мотору немного остыть.

Продолжение движения с перегретым мотором может привести к деформации ГБЦ, повреждению поршней и полному выходу из строя двигателя.

Дайте двигателю остыть

Откройте капот аккуратно, спустя 10–15 минут. Не трогайте крышку радиатора — она может быть под давлением. Подождите ещё, пока температура стабилизируется, и только затем осмотрите систему.

Никогда не доливайте холодную жидкость в горячий двигатель — это может привести к термическому шоку и растрескиванию металла.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости

Если уровень жидкости критически низкий — долейте антифриз или чистую воду (в экстренной ситуации). Осмотрите патрубки и бачок на наличие видимых утечек.

После доливки не сразу запускайте мотор — дайте системе «продышаться», открыв крышку бачка (на холодном двигателе).

Проверьте работу вентилятора

Включите зажигание и посмотрите, срабатывает ли вентилятор. Если нет — возможна проблема с датчиком температуры, реле или самим электромотором.

В некоторых автомобилях вентилятор можно активировать вручную — через кнопку или принудительное подключение.

Можно ли продолжать движение, если двигатель перегревается

Короткий ответ — нет. При первых признаках перегрева движение следует прекратить до устранения причины. Даже если мотор работает, каждая минута повышенной температуры сокращает его ресурс.

Исключения возможны только в экстренной ситуации

Если вы находитесь в глухом месте, без связи и помощи, допустимо:

  • ехать на минимальных оборотах, при выключенном кондиционере;
  • периодически глушить двигатель и давать ему остыть;
  • ехать с открытым капотом (если это возможно и безопасно).

Но это — крайняя мера, и к ней стоит прибегать только при угрозе личной безопасности.

Что делать дальше

После аварийной остановки или временной «спасательной» поездки важно обратиться в автосервис. Даже если всё выглядит нормально — перегрев не проходит без следа.

Попросите мастеров проверить:

  • систему охлаждения на герметичность;
  • состояние термостата, вентилятора, радиатора;
  • работоспособность помпы;
  • прокладку ГБЦ (тест на СО₂).

Только комплексная диагностика покажет настоящую причину перегрева.

Перегрев двигателя — это не та ситуация, которую можно игнорировать или «перетерпеть». Он всегда говорит о том, что в системе есть проблема, которую нужно устранять. В некоторых случаях вы можете помочь машине временно, но только специалист определит истинную причину и предотвратит поломку.

Помните: двигатель прощает ошибки, но не долго. Лучше вовремя остановиться и разобраться, чем дорого платить за бездействие.

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