Каждому украинцу знакома ситуация: на часах глубоко за полночь, а сон так и не приходит. При этом завтра рано вставать, и организм начинает тревожиться всё сильнее. Мы ворочаемся, прокручиваем мысли, ощущаем напряжение в теле и буквально с каждой минутой теряем драгоценные часы отдыха. В итоге утром чувствуем усталость, раздражение, и день начинается не с продуктивности, а с борьбы с последствиями бессонной ночи.

Проблема, что делать, если не можешь уснуть, а завтра рано вставать, особенно актуальна в условиях постоянного стресса, нестабильности, тревожных новостей и перегрузки. Организм не всегда готов расслабиться по команде. Но хорошая новость в том, что существуют проверенные методы, которые помогут успокоить нервную систему, настроить мозг на отдых и заснуть быстрее. В этой статье разберём, как действовать в моменте, какие привычки формировать и как вернуть контроль над сном даже в сложных обстоятельствах.

Почему не получается уснуть, когда нужно

Перевозбуждение нервной системы

Одна из главных причин бессонницы — повышенный уровень тревожности или стресса. Когда мозг активен, он не может «переключиться» в режим сна. Даже если тело устало, ум продолжает работать.

Частые причины:

эмоциональные переживания;

переутомление;

перегрузка информацией;

физическая боль или дискомфорт.

Нерегулярный режим сна

Если вы часто ложитесь и встаете в разное время, организм теряет ориентацию, и внутренние биологические часы сбиваются. Это затрудняет засыпание именно тогда, когда нужно выспаться.

Влияние гаджетов и света

Синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина — гормона сна. Просмотр новостей, переписки и видео перед сном могут вызывать возбуждение, а не расслабление.

Что делать, если не можешь уснуть, а завтра рано вставать

Остановить поток мыслей

Самое важное — успокоить ум. Для этого нужно перехватить контроль над мыслями и телом. Попробуйте один из методов:

Техника 4-7-8 : вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Повторить 4–6 раз.

: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Повторить 4–6 раз. Метод “стоп-мысля” : мысленно говорите себе “Стоп!” и переключайтесь на дыхание или счёт.

: мысленно говорите себе “Стоп!” и переключайтесь на дыхание или счёт. Визуализация: представьте, как вы засыпаете на берегу моря или в горах, включая воображение всех органов чувств.

Включить тихое, монотонное аудио

шум дождя или леса;

аудиокниги с медленным чтением;

специальная музыка для сна.

Монотонные звуки «глушат» активность коры головного мозга и способствуют расслаблению.

Сделать упражнения на расслабление тела

Прогрессивная мышечная релаксация:

Напрягите мышцы ног на 5 секунд, затем расслабьте. Повторите с ягодицами, животом, плечами, шеей. После полного круга почувствуйте тяжесть и тепло в теле.

Эта техника помогает отключить физическое напряжение, даже если вы его не осознаёте.

Привычки, которые помогут засыпать быстрее

Соблюдение режима

Даже в выходные ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Это помогает мозгу быстрее “включать” нужный режим и регулировать выработку гормонов сна.

Подготовка к сну за 1 час

Создайте ритуал перед сном:

тёплый душ или ванна;

чтение бумажной книги;

проветривание комнаты;

отказ от еды и гаджетов минимум за час до сна.

Ритуалы перед сном действуют как якорь для организма — он заранее готовится к отдыху.

Контроль света и температуры

Уберите все источники яркого света;

используйте плотные шторы или маску для глаз;

держите температуру в спальне 17–20°C — это оптимально для засыпания.

Холодный воздух сигнализирует организму, что пришло время сна.

Продукты и напитки, которые помогут уснуть

Травяные чаи

ромашка;

мелисса;

лаванда;

пустырник.

Пейте за 30–40 минут до сна, без сахара и добавок. Это мягкий способ настроить организм на спокойствие.

Продукты, способствующие выработке мелатонина

бананы;

овсянка;

миндаль;

тёплое молоко;

мёд (в небольших количествах).

Избегайте кофе, алкоголя, шоколада и тяжёлой пищи вечером.

Что не стоит делать, если не можешь уснуть

Не включайте яркий свет

Даже кратковременное включение света может «сбить» выработку мелатонина. Если нужно встать, используйте ночник с тёплым светом.

Не проверяйте время

Частая ошибка — смотреть на часы и считать, сколько осталось до подъёма. Это только усиливает стресс. Лучше перевернуть будильник и убрать смартфон с прикроватной тумбочки.

Не заставляйте себя заснуть

Если сон не приходит 20–30 минут, встаньте и займитесь чем-то спокойным: чтением, раскрашиванием, медитацией. Главное — без экрана. Как только почувствуете сонливость — возвращайтесь в постель.

Как подготовиться к раннему подъёму, если не удалось уснуть

Не паникуйте

Даже при 3–4 часах сна вы сможете провести день. Организм компенсирует недостаток сна, если вы дадите ему отдых в следующие сутки. Главное — не нагружайте себя тревогой ещё больше.

Примите тёплый душ утром

Это взбодрит и снизит усталость. Добавьте контрастный душ или массаж мочалкой, чтобы разогнать кровообращение.

Ешьте лёгкий, но питательный завтрак

яйца;

тосты с авокадо;

овсянка с ягодами;

зелёный чай.

Это даст энергию и не вызовет скачков сахара, как сладости или кофе натощак.

Запланируйте короткий дневной сон

Если есть возможность, спите 15–20 минут после обеда. Это улучшит концентрацию и поможет дожить до вечера без перегрузки.

Ранее мы писали о том, к чему снится расставание: толкование разных сонников.