С потеплением природа оживает — вместе с ней активизируются и насекомые. Весна и лето — это не только сезон пикников, прогулок и отдыха на даче, но и время когда появляются укусы насекомых: комаров, пчёл, ос, клещей и других насекомых. Большинство из них безопасны, но некоторые могут вызывать аллергию, воспаление или даже быть переносчиками инфекций. DNEWS рассказывает, что делать при укусах насекомых, чтобы избежать осложнений и быстро облегчить симптомы.

Какие насекомые чаще кусают весной и летом

Комары — вызывают зуд и раздражение кожи.

— вызывают зуд и раздражение кожи. Осы и пчёлы — могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

— могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Клещи — опасны как переносчики боррелиоза (болезни Лайма) и вирусного энцефалита.

— опасны как переносчики боррелиоза (болезни Лайма) и вирусного энцефалита. Мошки и слепни — оставляют болезненные и отёчные укусы.

— оставляют болезненные и отёчные укусы. Муравьи (особенно красные) — могут жалить и вызывать ожоги.

(особенно красные) — могут жалить и вызывать ожоги. Пауки — в редких случаях их укусы становятся воспалёнными.

— в редких случаях их укусы становятся воспалёнными. Клопы — ночные паразиты, укусы которых вызывают аллергические реакции.

Общие симптомы укусов

покраснение кожи;

зуд, жжение;

отёк и уплотнение;

болезненность;

волдыри или сыпь;

в редких случаях — повышение температуры, головная боль, слабость.

Если после укуса появляются системные симптомы (одышка, головокружение, отёки лица или горла), это повод немедленно вызвать скорую — возможна анафилаксия.

Первая помощь при укусе

Комары и мошки

Промыть место укуса прохладной водой с мылом.

Приложить холодный компресс.

Нанести средство от зуда: гель с фенистилом, бальзам после укусов или раствор соды.

Не расчёсывать — это увеличивает риск заражения.

Осы, пчёлы, шершни

Если жало осталось — аккуратно удалить его пинцетом, не сдавливая.

Обработать место антисептиком.

Приложить лёд или холодный компресс.

Принять антигистаминное (цетиризин, лоратадин).

При сильной реакции — обратиться к врачу.

Клещи

Удалить клеща аккуратно пинцетом или специальным крючком, вращая по часовой стрелке.

Не выдёргивать резко, не капать маслом или спиртом.

Обработать место укуса антисептиком.

Отметить дату и место укуса, сохранить клеща (в закрытой банке или пакете).

Обратиться в клинику — возможно, потребуется профилактика боррелиоза (приём антибиотика по показаниям).

Муравьи, клопы, пауки

Промыть место водой с мылом.

Обработать антисептиком.

При зуде и отёке — антигистаминный гель или таблетка.

Следить за состоянием кожи — если появляется гной, покраснение усиливается, повышается температура, обратиться к врачу.

Когда обращаться за медицинской помощью

Если появились признаки сильной аллергии: затруднённое дыхание, отёк губ, языка, лица.

При покраснении, которое увеличивается спустя 24–48 часов.

Если появился гной, боль, температура.

После укуса клеща, особенно в эндемичном регионе (где распространён боррелиоз или энцефалит).

При укусах в область шеи, лица, глаз, половых органов.

Что нельзя делать при укусах

Не расчесывать — повышается риск инфекции.

Не прижигать место укуса.

Не использовать агрессивные народные методы (уксус, спирт, чеснок) без консультации.

Не выдавливать место укуса.

Народные средства (только при лёгких реакциях)

Сода с водой (кашицей) — уменьшает зуд.

Компресс из сока алоэ — снимает воспаление.

Настой ромашки или череды — мягкое противовоспалительное действие.

Лист подорожника (измельчённый) — на время прикладывается к укусу.

Важно помнить: народные средства — вспомогательные, и они не заменяют медицинскую помощь при серьёзной реакции.

Профилактика укусов

Использовать репелленты на открытые участки кожи и одежду.

Надевать закрытую одежду при походах в лес или на природу.

Осматривать тело после прогулок на природе.

Устанавливать москитные сетки на окна.

Избегать запахов духов и яркой одежды, привлекающих насекомых.

Хранить еду на природе в закрытых контейнерах — осы и пчёлы часто реагируют на сладкое.

Особенности у детей

Детская кожа более чувствительная, и реакции на укусы могут быть сильнее. Не используйте репелленты с DEET выше 10% у малышей. Обязательно обрабатывайте место укуса антисептиком и следите за поведением ребёнка — при повышении температуры, вялости или отёках немедленно обратитесь к врачу.

Укусы насекомых весной и летом — обычное, но не всегда безобидное явление. Быстрая и правильная реакция на укус помогает избежать осложнений. Главное — не паниковать, соблюдать гигиену, использовать защитные средства и внимательно относиться к сигналам организма. Особенно важно это при аллергии, укусе клеща или подозрении на инфекцию. Лето — время отдыха, и пусть ни один укус не испортит его!

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