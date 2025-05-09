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Что происходит с батарейками после сбора: этапы переработки, технологии, мировой опыт, безопасность и вторичное использование материалов.
Что происходит с батарейками после сбора: этапы переработки, технологии, мировой опыт, безопасность и вторичное использование материалов.
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Что делают со старыми батарейками после сбора

Старые батарейки — один из самых опасных видов бытовых отходов. В них содержатся тяжёлые металлы и химические вещества, которые при неправильной утилизации отравляют окружающую среду. Именно поэтому важно не выбрасывать их в мусор, а сдавать в пункты приёма. Но что происходит дальше? Многие не догадываются, какой сложный путь проходит батарейка, прежде чем исчезнуть без вреда для природы.

В этой статье DNEWS рассказывает, как обрабатываются старые батарейки после сбора, какие технологии применяются и что из них получают в итоге.

Как организован процесс утилизации батареек

Сбор — только первый этап. После этого начинается цепочка действий, целью которой является безопасное разделение компонентов и минимизация экологического вреда.

Сортировка и подготовка

После поступления на перерабатывающее предприятие батарейки сортируются вручную или автоматически. Их делят по типу: солевые, щелочные, литиевые, никель-кадмиевые и аккумуляторы. У каждого типа — своя схема утилизации. На этом же этапе удаляются посторонние предметы и повреждённые батарейки отбираются отдельно.

Временное хранение и безопасность

Перед переработкой отработанные элементы хранятся в герметичных контейнерах. Это исключает риск протекания и загрязнения воздуха. Температура и влажность в местах хранения строго регулируются. Особенно это важно для литиевых и никель-кадмиевых батарей, которые могут самовоспламеняться.

Технологии переработки батареек

После сортировки начинается техническая обработка. Она отличается в зависимости от страны, оборудования и химического состава батареек.

Механическая переработка

На этом этапе батарейки измельчают в закрытых установках. Полученную массу подвергают магнитной сепарации, чтобы отделить железо и сталь. Затем идёт гидрометаллургическая или пирометаллургическая обработка — с применением температуры или химических растворов. Это позволяет выделить марганец, цинк, никель, кобальт и другие металлы.

Использование выделенных компонентов

Полученные металлы перерабатываются и повторно используются в промышленности. Из марганца делают ферросплавы, из цинка — покрытия для деталей, железо — идёт на металлургические предприятия. Шлаки после обработки применяют в строительстве: например, для производства бетона или дорожного полотна.

Примеры переработки в Украине и мире

Хотя технология переработки сложна, она уже внедряется в разных странах. Украина — не исключение. Здесь также формируется культура правильного обращения с батарейками.

Опыт Украины

В Украине функционирует система сбора батареек, организованная через волонтёрские проєкти, супермаркеты та екоініціативи. С 2020 года часть отработанных элементов отправляется за границу — на переработку в Польшу, Францию или Германию, где есть сертифицированные заводы. Водночас в Україні плануються власні потужності з глибокої переробки.

Мировые стандарты

Во Франции, Бельгии, Германии и Швеции переработка батареек — обязательна. Там перерабатывают до 50–70% всех собранных элементов. В странах ЕС действуют законы, обязывающие производителей нести ответственность за утилизацию. Благодаря этому процент переработки ежегодно растёт.

Старые батарейки — это не мусор, а источник ценных и опасных веществ. После сбора их сортируют, измельчают, разделяют на металлы и перерабатывают с максимальной безопасностью. Этот процесс сложный, но необходимый. Сдавая батарейки в специальные контейнеры, вы становитесь частью цепочки, которая защищает природу и даёт вторую жизнь ценным ресурсам.

Ранее мы писали о том, почему батарейки нельзя выбрасывать в мусорный бак.

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