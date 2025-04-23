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Что дольше держится — ботокс или филлеры? Подробное сравнение, сроки действия, отличия, показания и советы по выбору процедуры.
Что дольше держится — ботокс или филлеры? Подробное сравнение, сроки действия, отличия, показания и советы по выбору процедуры.
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Что дольше держится: филлеры или ботокс — в чём разница и что выбрать

Современная косметология предлагает множество способов сохранить молодость и свежесть лица без хирургического вмешательства. Среди самых популярных — ботокс и филлеры. Оба метода направлены на устранение морщин, но работают по-разному. Часто пациенты спрашивают: что дольше держится — филлеры или ботокс? Ответ зависит от множества факторов: целей процедуры, области применения, индивидуальных особенностей организма.

В этой статье DNEWS подробно расскажет, в чём различие между этими средствами, как долго держится эффект от каждой процедуры, кому что подойдёт и какие нюансы важно учесть.

В чём разница между ботоксом и филлерами

Хотя обе процедуры направлены на омоложение, их принцип действия абсолютно разный.

Ботокс (ботулотоксин)

Это нейротоксин, который временно блокирует нервно-мышечную передачу. В результате мышцы расслабляются, и морщины, вызванные мимикой, разглаживаются.

Используется для:

  • горизонтальных морщин лба
  • «гусиных лапок» вокруг глаз
  • складок между бровями
  • опущенных уголков губ

Не применяется для:

  • увеличения объема
  • заполнения глубоких складок

Филлеры (дермальные наполнители)

Это гелевые препараты, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют объём в местах потери жировой ткани, уплотняют кожу и разглаживают морщины.

Используются для:

  • носогубных складок
  • скул, щёк, подбородка
  • увеличения губ
  • моделирования овала лица

Не влияют на активность мышц, поэтому не подходят для мимических морщин.

Что дольше держится: ботокс или филлеры

Продолжительность эффекта зависит от типа процедуры, особенностей организма и используемого препарата.

Как долго держится ботокс

  • Средняя продолжительность: 3–6 месяцев
  • Факторы, влияющие на результат:
    • активность мимики
    • обмен веществ
    • доза препарата
    • зона введения

У людей с активной мимикой эффект может исчезать быстрее, особенно в области лба и глаз. При повторных процедурах действие ботокса может становиться более продолжительным, так как мышцы постепенно «отвыкают» от постоянной работы.

Как долго держатся филлеры

  • Средняя продолжительность: от 6 до 18 месяцев
  • Факторы, влияющие на результат:
    • тип филлера (плотность, состав)
    • область введения
    • метаболизм
    • объём препарата

Например:

  • в губах эффект держится до 6 месяцев (из-за активной подвижности)
  • в скулах и подбородке — 12–18 месяцев
  • в носогубных складках — около 9–12 месяцев

Некоторые плотные филлеры на основе гидроксиапатита кальция (например, Radiesse) могут сохраняться до 2 лет.

Сравнительная таблица

ПараметрБотоксФиллеры
Что делаетРасслабляет мышцыЗаполняет объём
Область примененияВерхняя треть лицаСредняя и нижняя часть лица
Эффект наступаетЧерез 3–7 днейСразу после процедуры
Продолжительность3–6 месяцев6–18 месяцев
Побочные эффектыРедкиеВозможны отёки, гематомы
ПротивопоказанияБеременность, неврологические заболеванияАллергии, беременность, аутоиммунные заболевания

Что выбрать: ботокс или филлеры

Выбор зависит от того, какие именно изменения вы хотите получить:

  • Если вас беспокоят мимические морщины (лоб, глаза, межбровье) — выбирайте ботокс.
  • Если хочется добавить объёма (губы, скулы, подбородок) — лучше подойдут филлеры.
  • Если нужно разгладить глубокие складки, особенно в средней части лица — комбинация: ботокс + филлер.

Комбинированный подход

Современные косметологи часто сочетают оба метода в одной программе омоложения. Например:

  • ботокс — для зоны лба и глаз
  • филлер — для носогубных складок и губ

Такой подход позволяет комплексно улучшить внешний вид лица и достичь максимально гармоничного результата, при этом не перегружая отдельные зоны.

Мифы о ботоксе и филлерах

Миф 1: лицо становится «неживым»
Правда: это возможно только при передозировке или неграмотном введении. Квалифицированный специалист всегда подбирает дозу с учётом индивидуальных особенностей.

Миф 2: филлеры растягивают кожу
Правда: при умеренных объёмах кожа не теряет упругость. Более того, гиалуроновая кислота стимулирует выработку собственного коллагена.

Миф 3: после прекращения уколов морщины возвращаются хуже
Правда: кожа возвращается к своему прежнему состоянию, но не становится хуже, если процедура была проведена правильно.

Советы по уходу после процедур

Чтобы результат держался дольше:

  • не прикасайтесь к лицу первые сутки
  • не посещайте сауну, баню, солярий минимум 7 дней
  • избегайте массажа лица в зоне инъекций
  • увлажняйте кожу и защищайте от ультрафиолета
  • не злоупотребляйте алкоголем в первые дни после процедуры

Также важно доверять только профессионалам: выбирайте сертифицированные клиники и опытных косметологов.

Если говорить о том, что дольше держится — ботокс или филлеры, то объективно филлеры обеспечивают более продолжительный эффект. Однако у каждого метода свои задачи: ботокс справляется с мимическими морщинами, а филлеры — с объёмом и складками. Часто они дополняют друг друга и дают наилучший результат в комплексе.

Выбор зависит от ваших целей, состояния кожи и рекомендаций специалиста. Главное — не стремиться к чрезмерности, а использовать возможности современной косметологии разумно и с уважением к своей естественной красоте.

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