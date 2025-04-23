Современная косметология предлагает множество способов сохранить молодость и свежесть лица без хирургического вмешательства. Среди самых популярных — ботокс и филлеры. Оба метода направлены на устранение морщин, но работают по-разному. Часто пациенты спрашивают: что дольше держится — филлеры или ботокс? Ответ зависит от множества факторов: целей процедуры, области применения, индивидуальных особенностей организма.
В этой статье DNEWS подробно расскажет, в чём различие между этими средствами, как долго держится эффект от каждой процедуры, кому что подойдёт и какие нюансы важно учесть.
В чём разница между ботоксом и филлерами
Хотя обе процедуры направлены на омоложение, их принцип действия абсолютно разный.
Ботокс (ботулотоксин)
Это нейротоксин, который временно блокирует нервно-мышечную передачу. В результате мышцы расслабляются, и морщины, вызванные мимикой, разглаживаются.
Используется для:
- горизонтальных морщин лба
- «гусиных лапок» вокруг глаз
- складок между бровями
- опущенных уголков губ
Не применяется для:
- увеличения объема
- заполнения глубоких складок
Филлеры (дермальные наполнители)
Это гелевые препараты, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют объём в местах потери жировой ткани, уплотняют кожу и разглаживают морщины.
Используются для:
- носогубных складок
- скул, щёк, подбородка
- увеличения губ
- моделирования овала лица
Не влияют на активность мышц, поэтому не подходят для мимических морщин.
Что дольше держится: ботокс или филлеры
Продолжительность эффекта зависит от типа процедуры, особенностей организма и используемого препарата.
Как долго держится ботокс
- Средняя продолжительность: 3–6 месяцев
- Факторы, влияющие на результат:
- активность мимики
- обмен веществ
- доза препарата
- зона введения
У людей с активной мимикой эффект может исчезать быстрее, особенно в области лба и глаз. При повторных процедурах действие ботокса может становиться более продолжительным, так как мышцы постепенно «отвыкают» от постоянной работы.
Как долго держатся филлеры
- Средняя продолжительность: от 6 до 18 месяцев
- Факторы, влияющие на результат:
- тип филлера (плотность, состав)
- область введения
- метаболизм
- объём препарата
Например:
- в губах эффект держится до 6 месяцев (из-за активной подвижности)
- в скулах и подбородке — 12–18 месяцев
- в носогубных складках — около 9–12 месяцев
Некоторые плотные филлеры на основе гидроксиапатита кальция (например, Radiesse) могут сохраняться до 2 лет.
Сравнительная таблица
|Параметр
|Ботокс
|Филлеры
|Что делает
|Расслабляет мышцы
|Заполняет объём
|Область применения
|Верхняя треть лица
|Средняя и нижняя часть лица
|Эффект наступает
|Через 3–7 дней
|Сразу после процедуры
|Продолжительность
|3–6 месяцев
|6–18 месяцев
|Побочные эффекты
|Редкие
|Возможны отёки, гематомы
|Противопоказания
|Беременность, неврологические заболевания
|Аллергии, беременность, аутоиммунные заболевания
Что выбрать: ботокс или филлеры
Выбор зависит от того, какие именно изменения вы хотите получить:
- Если вас беспокоят мимические морщины (лоб, глаза, межбровье) — выбирайте ботокс.
- Если хочется добавить объёма (губы, скулы, подбородок) — лучше подойдут филлеры.
- Если нужно разгладить глубокие складки, особенно в средней части лица — комбинация: ботокс + филлер.
Комбинированный подход
Современные косметологи часто сочетают оба метода в одной программе омоложения. Например:
- ботокс — для зоны лба и глаз
- филлер — для носогубных складок и губ
Такой подход позволяет комплексно улучшить внешний вид лица и достичь максимально гармоничного результата, при этом не перегружая отдельные зоны.
Мифы о ботоксе и филлерах
Миф 1: лицо становится «неживым»
Правда: это возможно только при передозировке или неграмотном введении. Квалифицированный специалист всегда подбирает дозу с учётом индивидуальных особенностей.
Миф 2: филлеры растягивают кожу
Правда: при умеренных объёмах кожа не теряет упругость. Более того, гиалуроновая кислота стимулирует выработку собственного коллагена.
Миф 3: после прекращения уколов морщины возвращаются хуже
Правда: кожа возвращается к своему прежнему состоянию, но не становится хуже, если процедура была проведена правильно.
Советы по уходу после процедур
Чтобы результат держался дольше:
- не прикасайтесь к лицу первые сутки
- не посещайте сауну, баню, солярий минимум 7 дней
- избегайте массажа лица в зоне инъекций
- увлажняйте кожу и защищайте от ультрафиолета
- не злоупотребляйте алкоголем в первые дни после процедуры
Также важно доверять только профессионалам: выбирайте сертифицированные клиники и опытных косметологов.
Если говорить о том, что дольше держится — ботокс или филлеры, то объективно филлеры обеспечивают более продолжительный эффект. Однако у каждого метода свои задачи: ботокс справляется с мимическими морщинами, а филлеры — с объёмом и складками. Часто они дополняют друг друга и дают наилучший результат в комплексе.
Выбор зависит от ваших целей, состояния кожи и рекомендаций специалиста. Главное — не стремиться к чрезмерности, а использовать возможности современной косметологии разумно и с уважением к своей естественной красоте.
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