Современная косметология предлагает множество способов сохранить молодость и свежесть лица без хирургического вмешательства. Среди самых популярных — ботокс и филлеры. Оба метода направлены на устранение морщин, но работают по-разному. Часто пациенты спрашивают: что дольше держится — филлеры или ботокс? Ответ зависит от множества факторов: целей процедуры, области применения, индивидуальных особенностей организма.

В этой статье DNEWS подробно расскажет, в чём различие между этими средствами, как долго держится эффект от каждой процедуры, кому что подойдёт и какие нюансы важно учесть.

В чём разница между ботоксом и филлерами

Хотя обе процедуры направлены на омоложение, их принцип действия абсолютно разный.

Ботокс (ботулотоксин)

Это нейротоксин, который временно блокирует нервно-мышечную передачу. В результате мышцы расслабляются, и морщины, вызванные мимикой, разглаживаются.

Используется для:

горизонтальных морщин лба

«гусиных лапок» вокруг глаз

складок между бровями

опущенных уголков губ

Не применяется для:

увеличения объема

заполнения глубоких складок

Филлеры (дермальные наполнители)

Это гелевые препараты, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют объём в местах потери жировой ткани, уплотняют кожу и разглаживают морщины.

Используются для:

носогубных складок

скул, щёк, подбородка

увеличения губ

моделирования овала лица

Не влияют на активность мышц, поэтому не подходят для мимических морщин.

Что дольше держится: ботокс или филлеры

Продолжительность эффекта зависит от типа процедуры, особенностей организма и используемого препарата.

Как долго держится ботокс

Средняя продолжительность: 3–6 месяцев

3–6 месяцев Факторы, влияющие на результат: активность мимики обмен веществ доза препарата зона введения



У людей с активной мимикой эффект может исчезать быстрее, особенно в области лба и глаз. При повторных процедурах действие ботокса может становиться более продолжительным, так как мышцы постепенно «отвыкают» от постоянной работы.

Как долго держатся филлеры

Средняя продолжительность: от 6 до 18 месяцев

от 6 до 18 месяцев Факторы, влияющие на результат: тип филлера (плотность, состав) область введения метаболизм объём препарата



Например:

в губах эффект держится до 6 месяцев (из-за активной подвижности)

в скулах и подбородке — 12–18 месяцев

в носогубных складках — около 9–12 месяцев

Некоторые плотные филлеры на основе гидроксиапатита кальция (например, Radiesse) могут сохраняться до 2 лет.

Сравнительная таблица

Параметр Ботокс Филлеры Что делает Расслабляет мышцы Заполняет объём Область применения Верхняя треть лица Средняя и нижняя часть лица Эффект наступает Через 3–7 дней Сразу после процедуры Продолжительность 3–6 месяцев 6–18 месяцев Побочные эффекты Редкие Возможны отёки, гематомы Противопоказания Беременность, неврологические заболевания Аллергии, беременность, аутоиммунные заболевания

Что выбрать: ботокс или филлеры

Выбор зависит от того, какие именно изменения вы хотите получить:

Если вас беспокоят мимические морщины (лоб, глаза, межбровье) — выбирайте ботокс .

(лоб, глаза, межбровье) — выбирайте . Если хочется добавить объёма (губы, скулы, подбородок) — лучше подойдут филлеры .

(губы, скулы, подбородок) — лучше подойдут . Если нужно разгладить глубокие складки, особенно в средней части лица — комбинация: ботокс + филлер.

Комбинированный подход

Современные косметологи часто сочетают оба метода в одной программе омоложения. Например:

ботокс — для зоны лба и глаз

филлер — для носогубных складок и губ

Такой подход позволяет комплексно улучшить внешний вид лица и достичь максимально гармоничного результата, при этом не перегружая отдельные зоны.

Мифы о ботоксе и филлерах

Миф 1: лицо становится «неживым»

Правда: это возможно только при передозировке или неграмотном введении. Квалифицированный специалист всегда подбирает дозу с учётом индивидуальных особенностей.

Миф 2: филлеры растягивают кожу

Правда: при умеренных объёмах кожа не теряет упругость. Более того, гиалуроновая кислота стимулирует выработку собственного коллагена.

Миф 3: после прекращения уколов морщины возвращаются хуже

Правда: кожа возвращается к своему прежнему состоянию, но не становится хуже, если процедура была проведена правильно.

Советы по уходу после процедур

Чтобы результат держался дольше:

не прикасайтесь к лицу первые сутки

не посещайте сауну, баню, солярий минимум 7 дней

избегайте массажа лица в зоне инъекций

увлажняйте кожу и защищайте от ультрафиолета

не злоупотребляйте алкоголем в первые дни после процедуры

Также важно доверять только профессионалам: выбирайте сертифицированные клиники и опытных косметологов.

Если говорить о том, что дольше держится — ботокс или филлеры, то объективно филлеры обеспечивают более продолжительный эффект. Однако у каждого метода свои задачи: ботокс справляется с мимическими морщинами, а филлеры — с объёмом и складками. Часто они дополняют друг друга и дают наилучший результат в комплексе.

Выбор зависит от ваших целей, состояния кожи и рекомендаций специалиста. Главное — не стремиться к чрезмерности, а использовать возможности современной косметологии разумно и с уважением к своей естественной красоте.

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