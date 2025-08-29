Сентябрь 2025 года для Тельцов — это месяц, в котором привычное стремление к комфорту и устойчивости встречается с вызовом перемен. Планетарные влияния мягко, но настойчиво побуждают представителей знака действовать, развиваться, адаптироваться. Это не период кризиса — это время, когда внутренние ориентиры становятся важнее внешней стабильности.

Планеты формируют особую астрологическую атмосферу: Меркурий до 18 сентября в ретроградной фазе призывает к пересмотру планов, Полнолуние 10 сентября освещает сферу дружбы и вдохновения, а Новолуние 29 сентября запускает рабочие инициативы и оздоравливает повседневные привычки.

В этом подробном прогнозе от DNEWS вы узнаете, как использовать силу сентября во благо: в любви, карьере, здоровье, финансах и личностном росте.

Планетарный фон: напряжение для пользы

Астрологический ритм сентября подталкивает к внимательности, зрелым решениям и пересмотру приоритетов. Особенно в первой половине месяца стоит отказаться от спешки и излишнего оптимизма.

Меркурий ретроградный до 18 сентября

Ваш главный астрологический вызов — ретроградный Меркурий. Он влияет на коммуникации, логику, оформление документов. Возможны задержки, путаница, пересмотры. Лучше не планировать на это время важные сделки, крупные покупки и официальные визиты.

Что делать в это время:

Проверять мелкий шрифт в контрактах;

Отложить подписание договоров;

Возвращаться к незавершённому.

Полнолуние в Рыбах 10 сентября

Это Полнолуние усиливает эмоциональную чувствительность и поднимает тему дружбы, поддержки, групповой динамики. Хорошее время для очищения — как физического, так и ментального. Возможны осознания: кто помогает вам расти, а кто тормозит развитие.

Новолуние в Весах 29 сентября

Энергии Новолуния помогают сосредоточиться на ежедневной рутине. Это идеальный момент для:

начала режима тренировок;

изменения питания;

организации порядка в доме или на работе;

найма помощников.

Любовь, отношения и романтическая стабильность

Для Тельцов сентябрь открывает новую главу в сфере любви. Вы ощущаете потребность в теплоте и надёжности, но звёзды призывают вас не прятаться в зоне комфорта.

Начало месяца: возвраты и переосмысления

Пока Меркурий ретрограден, возможны:

встречи с бывшими;

обострение старых обид;

переосмысление текущих отношений.

Используйте это время не для драмы, а для анализа. Подумайте: вы движетесь вперёд или стоите на месте?

Вторая половина месяца: романтика с перспективой

С 19 сентября Венера переходит в знак Девы, что помогает строить стабильные союзы. Подходящие моменты для:

признаний;

обсуждений совместного будущего;

мирных решений.

Для одиноких Тельцов это время, когда симпатия может перерасти в нечто большее — особенно при знакомстве через работу, учёбу или повседневные дела.

Финансы, работа и деловые перспективы

Сентябрь требует практичного подхода ко всем финансовым и профессиональным вопросам. Ваша природная осмотрительность — главное оружие в этом месяце.

Финансовая картина до 18 сентября

Не рекомендуются:

крупные траты;

открытие кредитных линий;

подписание долгосрочных контрактов.

Хорошо:

пересмотреть бюджет;

закрыть старые долги;

проанализировать эффективность расходов.

После 18 сентября: включаем скорость

Как только Меркурий разворачивается, дела идут быстрее. Это благоприятный период для:

новых деловых предложений;

презентаций;

начала проектов;

поиска дополнительного заработка.

Если вы работаете в сфере образования, торговли, дизайна, здравоохранения или управления, вы почувствуете прилив вдохновения и ясности.

Самочувствие, энергия и внутренний ритм

Ваше тело — это главный инструмент в сентябре. Его сигналы стоит слушать особенно внимательно.

Что может беспокоить

Пищеварительная система;

Суставы, шея и поясница;

Эмоциональные перегрузки.

Полнолуние может вызывать бессонницу и тревожность. Снизьте потребление кофеина и сахара, избегайте перегрузок.

Что помогает

Йога, пилатес, остеопатия;

Простая диета без излишеств;

Сон не менее 7,5 часов;

Время без экрана перед сном;

Ежедневная пешая прогулка (30–60 минут).

Дом, семья и комфорт

Сентябрь — подходящий месяц для наведения порядка в доме, особенно в вопросах быта и распорядка. Дом становится не только местом отдыха, но и ресурсом.

Практики, которые приносят спокойствие

Уборка с выносом ненужного;

Планирование бюджета семьи;

Ремонт или перестановка;

Совместное приготовление пищи.

В семье возможны незначительные конфликты — особенно с пожилыми родственниками. Сохраняйте уважительный тон и предлагайте помощь, не навязывая её.

Образование, развитие и духовный рост

Желание учиться и развиваться растёт. Вам становится важно чувствовать, что вы не стоите на месте. Сентябрь — идеальный месяц для возвращения к знаниям.

Учебная активность

До 18 сентября:

Повторение материала;

Завершение курсов;

Подготовка дипломов, экзаменов.

После 18 сентября:

Новые курсы;

Начало языковой практики;

Разработка проекта;

Посещение мастер-классов.

Практики месяца

Вам помогут:

1. Режим. Вставайте и ложитесь в одно и то же время.

2. Список целей. Напишите 5 главных задач сентября и фокусируйтесь на них.

3. Ведение дневника. Записывайте 3 благодарности и 3 действия дня каждый вечер.

4. Отказ от жалоб. Попробуйте 24 часа не жаловаться ни на что — это перезагружает мышление.

Лунные фазы и советы

1–9 сентября — убывающая Луна: чистим пространство, освобождаемся от старого.

— убывающая Луна: чистим пространство, освобождаемся от старого. 10 сентября — Полнолуние: наблюдаем за эмоциями, не перегружаемся.

— Полнолуние: наблюдаем за эмоциями, не перегружаемся. 11–28 сентября — растущая Луна: энергия для внедрения нового.

— растущая Луна: энергия для внедрения нового. 29 сентября — Новолуние: закладываем здоровые привычки и рабочие процессы.

Камни, ароматы и символы

Талисманы месяца : яшма, малахит, лазурит.

: яшма, малахит, лазурит. Ароматы : пачули, розмарин, базилик.

: пачули, розмарин, базилик. Цвета: тёплые землистые оттенки, песочный, зелёный.

Сентябрь 2025 года для Тельца — это как переход с ровной дороги на ухабистую тропу: немного дискомфорта, но именно он даёт вам новый обзор. Звёзды советуют не бояться гибкости. Пусть каждый ваш шаг будет продуман, но не зацементирован.

Вы обретёте больше стабильности, если позволите себе немного движения.

