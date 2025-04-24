Тема вреда курения и вейпинга особенно актуальна для украинцев, ведь за последние годы электронные сигареты стали популярными даже среди подростков. Производители уверяют: вейпы — безопасная альтернатива. Но действительно ли это так? Учёные и врачи всё чаще звучат тревожно: вдыхание пара не столь безобидно, как кажется. Мы разберёмся, что опаснее — сигареты и вейпы, как они влияют на организм и какие последствия могут быть у каждого из вариантов.

Многие курильщики переходят на вейпы, надеясь, что это поможет снизить вред или вообще бросить курить. Но часто это лишь иллюзия безопасности. Важно понимать, чем отличается состав пара и дыма, как именно оба типа курения воздействуют на лёгкие, сердце и мозг, и почему ни один из них нельзя считать безвредным. В статье DNEWS подробно разберёт риски, влияние на здоровье, мнение экспертов и итоги исследований.

Состав вейпа и сигареты: что мы вдыхаем

Одно из ключевых отличий между традиционными сигаретами и вейпами — состав вдыхаемого вещества. Это напрямую влияет на степень вреда.

Что содержится в сигарете

Сигаретный дым содержит около 7 000 химических веществ. Среди них:

Никотин — вызывает зависимость.

Смолы — оседают в лёгких и могут вызывать рак.

Угарный газ — снижает способность крови переносить кислород.

Формальдегид и бензол — канцерогенные соединения.

Что содержится в вейпе

Вейпы испаряют жидкость, в составе которой:

Пропиленгликоль и глицерин — основа жидкости, при нагревании могут образовывать токсичные вещества.

Ароматизаторы — многие из них не проверены на безопасность при ингаляции.

Никотин — в разных концентрациях, может быть даже выше, чем в сигаретах.

Как вейпы и сигареты влияют на здоровье

Сигареты и вейпы негативно воздействуют на организм, но делают это по-разному. Рассмотрим, какие органы страдают и в какой степени.

Перед тем как перейти к конкретным заболеваниям, стоит отметить: в обоих случаях происходит вдыхание вредных веществ.

Воздействие на лёгкие

Сигареты вызывают хроническое воспаление бронхов, обструкцию дыхательных путей и рак лёгких. Вейпы провоцируют раздражение и воспаление лёгких, а также связаны с болезнью EVALI (повреждение лёгких от вейпинга).

Воздействие на сердце

Курение повышает риск инфарктов, нарушает ритм сердца и сужает сосуды. Вейпинг тоже может вызывать сердечные аритмии, увеличивать давление и пагубно влиять на сосудистую систему.

Воздействие на мозг

Никотин из обеих форм курения влияет на мозг, особенно у подростков. Он нарушает концентрацию, формирует зависимость и повышает тревожность.

Риски, связанные с вейпингом

Несмотря на имидж «более безопасной альтернативы», вейпы имеют свои опасности. Многие из них до конца не изучены, что делает ситуацию особенно тревожной.

Медики уже фиксируют последствия вейпинга, в том числе у подростков и некурящих ранее людей.

Быстрое привыкание

Из-за вкуса и отсутствия резкого запаха люди чаще вдыхают больше пара, что приводит к быстрой никотиновой зависимости.

Повреждение лёгких

Исследования показали, что вейпы могут вызывать воспаление лёгочной ткани, одышку и даже госпитализацию. Некоторые случаи — с летальным исходом.

Подмена сигарет, а не отказ от них

Многие продолжают курить и то, и другое. В результате — двойной удар по организму.

Риски, связанные с курением сигарет

Про вред сигарет известно давно. Несмотря на то, что они изучены лучше, от этого они не становятся безопаснее.

Вот основные причины, по которым врачи называют курение одной из главных причин преждевременной смерти.

Рак

Курение напрямую связано с онкологическими заболеваниями лёгких, горла, ротовой полости и пищевода.

ХОЗЛ

Хроническая обструктивная болезнь лёгких развивается из-за постоянного раздражения и сужения дыхательных путей.

Сердечно-сосудистые заболевания

Курильщики в несколько раз чаще сталкиваются с инсультами, инфарктами и тромбозами.

Что говорят исследования

Ученые из Гарварда и Стэнфорда уже провели масштабные исследования о том, как влияют сигареты и вейпы. Результаты неоднозначны.

Вот что выяснили:

Вейпы снижают риск онкологических заболеваний, но повышают риск повреждения лёгких.

Курение сигарет связано с более высокой смертностью.

Вейперы чаще сталкиваются с проблемами сердца, чем некурящие, но реже, чем курильщики.

Мнение врачей

Врачи подчёркивают: называть вейпы «безопасной» альтернативой некорректно. Это лишь менее вредный вариант, но только при условии полного отказа от сигарет.

Также медики подчёркивают: последствия вейпинга для молодёжи могут быть разрушительными. Их мозг более уязвим к никотину.

Кто в группе риска

Некоторые категории людей более уязвимы к вреду как сигарет, так и вейпов. Им особенно важно избегать любого вида курения.

К этой группе относятся:

Подростки и молодёжь.

Беременные женщины.

Люди с хроническими заболеваниями.

Люди, склонные к зависимости.

Почему украинцам важно знать об этом

На фоне войны, тревоги и нестабильности многие украинцы испытывают стресс. Часто именно курение и вейпинг становятся «способом успокоиться».

Но важно понимать: это временное облегчение приводит к серьёзным последствиям. В условиях ограниченного доступа к медицине — особенно.

Своевременная информация может предотвратить новые зависимости и сохранить здоровье тысяч людей.

Что же опаснее

На данный момент нет идеального выбора между вейпом и сигаретой. Оба варианта вредны для здоровья. Если говорить кратко:

Сигареты более изучены и доказано вредны.

Вейпы — менее токсичны, но содержат неизвестные риски.

Лучший выбор — полный отказ от обоих.

Для сохранения здоровья — особенно в условиях стресса — стоит искать другие способы разрядки: спорт, медитация, терапия, хобби.

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