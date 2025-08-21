С развитием искусственного интеллекта на рынке появились десятки языковых моделей, но лишь несколько из них захватили внимание широкой аудитории. Среди лидеров — ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI (Илона Маска) и китайский DeepSeek. Каждый из этих ИИ имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, что делает выбор неочевидным.

В этой статье от DNEWS мы подробно разберём, чем отличаются эти платформы, как они работают, в каких случаях одна будет лучше другой, и что важно знать перед использованием. Также в конце вы найдёте таблицу сравнения и рекомендации — в каком случае выбрать ChatGPT, Grok или DeepSeek.

Общая характеристика моделей и компаний

Чтобы понять различия между этими ИИ, важно сначала взглянуть на то, кто стоит за каждой из технологий и как они развиваются.

ChatGPT разработан компанией OpenAI, основанной в 2015 году. На сегодня это один из самых популярных ИИ в мире. ChatGPT работает на основе модели GPT-4 (в том числе GPT-4o), обладает огромным количеством параметров и поддерживает мультимодальность — текст, изображение, голос и видео (в последних версиях).

Grok — продукт компании xAI, которая принадлежит Илону Маску. Grok тесно интегрирован с социальной сетью X (бывший Twitter), и позиционируется как ИИ, способный работать с актуальными, свежими данными в режиме реального времени. Это даёт ему определённое преимущество в поисковых и новостных задачах.

DeepSeek — китайская разработка с открытым кодом, созданная на базе языковой модели, способной выполнять продвинутые математические, логические и технические задачи. DeepSeek показывает особенно высокие результаты в инженерных и кодовых тестах, таких как MATH, HumanEval, GSM8K.

Ключевые отличия в алгоритмах и архитектуре

Каждая платформа использует свои технологии, что отражается на качестве, скорости и гибкости генерации ответов.

ChatGPT использует архитектуру GPT-4o, которая поддерживает 128k токенов контекста, отлично справляется с диалогами, выдерживает стиль, структуру и может имитировать разные формы речи. Его обучали на огромных объемах текстов из Интернета, книг, научных баз, форумов и социальных сетей.

Grok работает на собственной модели xAI, которую Маск позиционирует как альтернативу ChatGPT с интеграцией в X. Она может обращаться к публичным постам, реагировать на актуальные темы и предоставлять «живой» контекст. Однако её языковые способности уступают GPT по глубине и точности.

DeepSeek отличается ориентацией на технические и научные задачи. Алгоритмы этой модели превосходят большинство западных аналогов по точности решений математических задач и анализу кода, но отстают в творческом и литературном направлении.

Понимание языка и генерация ответов

Модель должна не только отвечать, но и понимать пользователя. ChatGPT демонстрирует самую высокую способность к поддержанию диалога. Он запоминает контекст, учитывает стиль, может писать статьи, резюме, коды, стихи и даже шутки. В версии GPT-4o добавлен голосовой интерфейс и понимание изображений, что делает ChatGPT мультимодальным.

Grok быстро реагирует на краткие запросы, особенно связанные с новостями, мемами и X-трендами. Он менее подходящий для глубокого диалога, зато отлично справляется с краткой аналитикой или поиском по X.

DeepSeek демонстрирует сухой, академический стиль. Он не так хорош в поддержании живого диалога, но подходит для расчётов, анализа кода, таблиц, генерации технической документации и т.п.

Скорость и доступность

Скорость генерации и пользовательский опыт также играют важную роль при выборе ИИ.