Что лучше — КТ или МРТ позвоночника: разница методов, влияние на организм и точность результатов

При болях в спине, подозрениях на межпозвоночную грыжу, травму или заболевания позвоночника врачи часто назначают один из двух высокоточных диагностических методов — КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию). Но пациенты нередко задаются вопросом: что лучше выбрать — КТ или МРТ позвоночника?

Оба метода позволяют получить послойные изображения позвоночного столба, но работают по-разному, имеют разные показания и ограничения. В этой статье

DNEWS сравнивает две технологии: их точности, безопасности, влияния на организм и случаев, когда один метод предпочтительнее другого.

В чём разница между КТ и МРТ позвоночника

Принцип работы

КТ (компьютерная томография) — это метод, основанный на использовании рентгеновского излучения. Компьютер фиксирует, как лучи проходят сквозь ткани, и воссоздаёт трёхмерную модель обследуемой зоны.

— это метод, основанный на использовании рентгеновского излучения. Компьютер фиксирует, как лучи проходят сквозь ткани, и воссоздаёт трёхмерную модель обследуемой зоны. МРТ (магнитно-резонансная томография) использует мощное магнитное поле и радиоволны. Оно регистрирует сигналы от молекул водорода в тканях и формирует изображение без использования излучения.

Что лучше видно

Структуры КТ МРТ Кости и суставы Отлично Удовлетворительно Мягкие ткани, связки, диски Ограниченно Превосходно Опухоли Заметны Подробно Грыжи и протрузии Можно увидеть Точный диагноз Спинной мозг Практически не видно Отлично визуализирован

В каких случаях назначают КТ позвоночника

Компьютерная томография показана, если требуется чётко визуализировать:

переломы позвонков после травм;

после травм; дегенеративные изменения костной ткани (остеофиты, стеноз канала);

(остеофиты, стеноз канала); оценку положения имплантов после операций;

после операций; подозрение на опухоли костей или метастазы.

Также КТ предпочтительнее, если нужно быстро провести обследование, например при неотложных состояниях.

Плюсы КТ:

Быстрая процедура (5–10 минут);

Высокая детализация костных структур;

Доступность в большинстве клиник.

Минусы КТ:

Облучение (хотя в пределах допустимого);

Слабая информативность для мягких тканей;

Противопоказания при беременности.

В каких случаях предпочтительна МРТ позвоночника

Магнитно-резонансная томография — «золотой стандарт» при диагностике:

межпозвоночных грыж ;

; воспалений и инфекций спинного мозга;

спинного мозга; опухолей и новообразований мягких тканей;

мягких тканей; рассеянного склероза и других неврологических нарушений;

и других неврологических нарушений; состояния спинного мозга после травмы.

Плюсы МРТ:

Отсутствие ионизирующего излучения;

Отличная визуализация дисков, нервных окончаний, спинного мозга;

Возможность многоплоскостного сканирования.

Минусы МРТ:

Длительность процедуры (до 30–40 минут);

Не подходит людям с металлическими имплантами, кардиостимуляторами;

Возможна клаустрофобия у пациентов.

Безопасность: влияние на организм

КТ использует рентгеновское излучение, поэтому его не рекомендуют делать слишком часто. Однако доза при обследовании одного отдела позвоночника минимальна и безопасна при соблюдении всех стандартов.

использует рентгеновское излучение, поэтому его не рекомендуют делать слишком часто. Однако доза при обследовании одного отдела позвоночника минимальна и безопасна при соблюдении всех стандартов. МРТ считается полностью безопасным методом. Он не использует радиацию, поэтому его можно проходить многократно, в том числе детям и беременным (во II и III триместре, по показаниям).

Что точнее — МРТ или КТ позвоночника

Точность зависит от цели исследования:

Для анализа костей (переломы, артроз, послеоперационный контроль) — точнее КТ .

(переломы, артроз, послеоперационный контроль) — . Для диагностики грыж, воспалений, повреждений нервов, опухолей — безусловно МРТ .

— . В экстренных ситуациях, где важна скорость — преимущество у КТ.

Важно: решение о выборе метода всегда принимает врач, исходя из симптомов, истории болезни и цели исследования.

Краткое сравнение КТ и МРТ позвоночника

Критерий КТ МРТ Излучение Есть (рентген) Нет Время проведения 5–10 минут 30–40 минут Видимость костей Отличная Средняя Видимость мягких тканей Ограниченная Отличная Стоимость Ниже Выше Противопоказания Беременность, частые исследования Металлы, клаустрофобия

Что лучше — КТ или МРТ позвоночника? Всё зависит от конкретной клинической ситуации. Если требуется оценка костей — выбирайте КТ. Если подозревается грыжа, воспаление или опухоль — МРТ даст наиболее полную картину. Важно не выбирать самостоятельно, а проконсультироваться с неврологом или травматологом, который подберёт оптимальный метод.

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