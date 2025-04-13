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Латте или капучино — что выбрать для бодрости, пользы и удовольствия. Разбираем различия, состав и влияние на организм с точки зрения диетологии.
Латте или капучино — что выбрать для бодрости, пользы и удовольствия. Разбираем различия, состав и влияние на организм с точки зрения диетологии.
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Что лучше пить: латте или капучино

Выбор между латте и капучино — это не просто вопрос вкуса. За каждым напитком стоит определённый способ приготовления, содержание кофеина, текстура молочной пены и даже влияние на пищеварение. Для одних чашка латте — идеальное начало дня, для других капучино — это уютный ритуал середины утра. Но если задуматься, что лучше пить — латте или капучино, стоит учитывать не только предпочтения, но и особенности организма, цели питания и даже образ жизни.

Кофейная культура в Украине активно развивается, и многие уже отличают флэт-уайт от макиато. Но когда дело доходит до классики, именно латте и капучино чаще всего вызывают споры. В чём разница между ними и что выбрать — DNEWS рассказывает подробнее.

Чем отличается латте от капучино

Состав и соотношение ингредиентов

Капучино состоит из 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока и 1/3 плотной молочной пены. Он более насыщенный по вкусу, с явной кофейной горчинкой, и отличается воздушной текстурой.
Латте — это 1/6 эспрессо и аж 5/6 тёплого молока с лёгкой пенкой. В результате напиток получается мягким, сливочным и менее крепким.

Вкус и крепость

Капучино более «кофейный», в нём ярче ощущается вкус зёрен и присутствует лёгкая горечь. Латте — нежный и сливочный, практически не ощущается горечь кофе, особенно если добавить сироп.

Объём напитка

Латте обычно подают в большем объёме (от 250 до 400 мл), тогда как капучино чаще — в 150–180 мл. То есть латте больше утоляет жажду и может восприниматься как лёгкий перекус.

Что выбрать для утреннего пробуждения

Если вы ищете напиток, чтобы проснуться и зарядиться бодростью — лучше подойдёт капучино. Благодаря высокому содержанию кофеина и меньшему количеству молока, он действует быстрее и эффективнее, стимулируя работу мозга и нервной системы.

Капучино хорошо сочетается с утренним завтраком: круассан, омлет, овсянка. Он стимулирует пищеварение и активизирует метаболизм.

Что выбрать для дневного перекуса

Латте — идеальный вариант для дневного перерыва. Его пьют медленно, наслаждаясь мягким вкусом. Напиток расслабляет, снимает напряжение и не даёт резкого скачка кофеина. Особенно популярен латте среди тех, кто не любит горечь, а также у людей с повышенной чувствительностью к кофе.

С латте отлично сочетаются десерты: чизкейк, печенье, булочки с корицей. Его можно дополнить сиропом (ваниль, карамель, лавандовый), что превращает напиток в настоящую гастрономическую радость.

Какой напиток полезнее

Для тех, кто следит за калориями

Капучино выигрывает: меньше молока — меньше калорий. В классическом капучино около 80–100 ккал, тогда как в латте может быть до 150–200 ккал в зависимости от объёма и жирности молока.

Если ваша цель — контролировать вес или снизить уровень сахара — лучше пить капучино без сахара и на растительном молоке (миндальном, кокосовом, овсяном).

Для людей с чувствительным желудком

Латте более щадящий: много молока смягчает действие кофеина на слизистую желудка. При гастрите или склонности к изжоге — предпочтительнее латте, особенно если выпивать его после еды.

По уровню кофеина

Капучино — крепче. В нём выше концентрация эспрессо на единицу объёма. Латте даёт мягкий эффект и подходит для тех, кто хочет сократить потребление кофеина.

Кому подойдёт латте, а кому — капучино

Латте лучше пить тем, кто:
— не любит горечь
— предпочитает мягкие и сливочные напитки
— чувствителен к кофеину
— пьёт кофе во второй половине дня
— хочет насладиться напитком «на подольше»

Капучино подойдёт тем, кто:
— любит яркий кофейный вкус
— нуждается в утреннем энергетическом импульсе
— следит за калорийностью
— предпочитает компактные напитки
— хочет классическое кофейное ощущение

Можно ли пить латте и капучино каждый день

Если у вас нет противопоказаний (гипертония, язва, непереносимость лактозы), умеренное потребление кофе не вредно. Важно не превышать норму — до 400 мг кофеина в сутки (это около 2–3 чашек кофе). Для сохранения баланса можно чередовать: утром — капучино, днём — латте, а вечером — травяной чай.

При этом лучше избегать добавления сахара и сиропов каждый раз, чтобы не превращать напиток в десерт с избытком калорий.

А если хочется что-то между?

Есть компромисс: флэт-уайт — крепкий, но с молочной текстурой; или латте макиато, где кофе добавляют в молоко, создавая многослойную подачу и более «кофейный» вкус, чем у классического латте.

Также можно попросить бариста изменить пропорции: сделать капучино с меньшим количеством пены или латте с двойным эспрессо.

И латте, и капучино — это вопрос контекста

Оба напитка вкусны, оба заслуживают места в вашем дне. Главное — слушать своё тело, свои вкусы и не пить кофе на автомате. Пусть чашка капучино бодрит, а латте — дарит тепло.

Ранее мы писали о том, что лучше для бодрости: чай или кофе.

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