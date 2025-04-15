Повышенная температура тела — это защитная реакция организма на вирусы, бактерии и воспалительные процессы. Однако когда она становится слишком высокой, ухудшает самочувствие и мешает восстановлению, возникает необходимость в жаропонижающих препаратах. Чаще всего в домашней аптечке можно найти парацетамол и ибупрофен. Оба средства доступны без рецепта и эффективны, но действуют по-разному. DNEWS разбирается, что лучше при температуре — парацетамол или ибупрофен, когда и как их применять.

Как действуют парацетамол и ибупрофен

Парацетамол

Обладает жаропонижающим и обезболивающим действием.

и действием. Практически не оказывает противовоспалительного эффекта.

эффекта. Воздействует на центры терморегуляции в головном мозге, снижая температуру тела.

в головном мозге, снижая температуру тела. Мягко переносится желудком и редко вызывает раздражение ЖКТ.

Ибупрофен

Является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) .

. Имеет жаропонижающее, обезболивающее и выраженное противовоспалительное действие.

действие. Подходит при лихорадке, сопровождающейся воспалением (например, при ОРВИ, ангине, отите, бронхите).

Может раздражать слизистую желудка при частом применении.

Когда выбрать парацетамол

Температура умеренная (до 38,5–39 °C) .

. Нет выраженного воспаления (типичная вирусная инфекция).

Чувствительный желудок, гастрит, язвенная болезнь.

Возраст ребёнка до 1 года (по рекомендации педиатра).

Повышенная чувствительность к НПВП.

Парацетамол хорош как «первое средство» при лёгкой лихорадке, а также у людей, которым противопоказаны противовоспалительные препараты.

Когда лучше ибупрофен

Температура выше 38,5 °C и сопровождается ломотой, воспалением, отёком .

. Есть болевой синдром: ангина, отит, зубная боль, суставные боли.

При наличии выраженного воспалительного компонента в болезни.

Когда парацетамол не дал эффекта.

Ибупрофен предпочтителен, если жар стойкий, сопровождается сильной болью или воспалением.

Можно ли чередовать парацетамол и ибупрофен

Да. Это распространённая тактика, особенно при высокой температуре у детей и взрослых, когда один препарат не справляется. Пример схемы:

08:00 — парацетамол

11:00 — ибупрофен

14:00 — парацетамол

17:00 — ибупрофен

Важно: между приёмами одного и того же препарата должно пройти не менее 6 часов, а чередование возможно с интервалом в 3 часа. Лучше вести учёт, чтобы не превысить суточную дозу.

В какой форме лучше принимать препараты

Таблетки, капсулы — для взрослых и подростков.

— для взрослых и подростков. Сиропы, суспензии — для детей, особенно до 6 лет.

— для детей, особенно до 6 лет. Суппозитории (свечи) — удобно для малышей или при рвоте.

— удобно для малышей или при рвоте. Порошки для разведения — удобны при простуде, сочетаются с витамином C.

Форма зависит от возраста, состояния ЖКТ и предпочтений пациента.

Побочные эффекты и противопоказания

Парацетамол

Может перегружать печень при превышении дозировки.

Не рекомендуется при заболеваниях печени, алкоголизме.

Безопасен при краткосрочном применении и соблюдении дозы.

Ибупрофен

Может вызывать раздражение желудка, повышение давления, задержку жидкости.

Противопоказан при язве, серьёзных заболеваниях почек и печени.

При долгом применении требует контроля.

Какой препарат лучше для детей

До 3 месяцев — только по назначению врача (обычно парацетамол).

— только по назначению врача (обычно парацетамол). С 3 месяцев до 6 лет — возможны оба препарата, но предпочтителен сироп или свечи.

— возможны оба препарата, но предпочтителен сироп или свечи. Старше 6 лет — возможны все формы, включая таблетки.

— возможны все формы, включая таблетки. Ибупрофен эффективнее при лихорадке с воспалением, но может раздражать желудок.

Педиатры часто рекомендуют чередовать средства при тяжёлой лихорадке, но только при правильном дозировании.

Какой препарат эффективнее сбивает температуру

Одинаково эффективны , если применять в правильной дозировке.

, если применять в правильной дозировке. Эффект парацетамола наступает через 30–60 минут, держится 4–6 часов.

Ибупрофен действует чуть дольше — 6–8 часов, эффект наступает быстрее (30–45 минут).

У некоторых людей лучше помогает один из них — это индивидуально.

Что нельзя делать при приёме жаропонижающих

Превышать дозировку — это опасно, особенно для печени и почек.

Давать одновременно оба препарата — чередовать можно, совмещать в один приём нельзя.

Принимать «на всякий случай», если температура ниже 38 °C — жар помогает организму бороться с вирусом.



Парацетамол и ибупрофен — оба эффективны при температуре, но действуют немного по-разному. Парацетамол мягче и безопаснее для желудка, подходит при лёгких формах простуды и детям. Ибупрофен эффективен при выраженном воспалении и высокой температуре. Лучше иметь оба препарата в аптечке и использовать их в зависимости от ситуации. В любом случае важно соблюдать дозировку и при тяжёлых симптомах обращаться к врачу.

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