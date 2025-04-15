Повышенная температура тела — это защитная реакция организма на вирусы, бактерии и воспалительные процессы. Однако когда она становится слишком высокой, ухудшает самочувствие и мешает восстановлению, возникает необходимость в жаропонижающих препаратах. Чаще всего в домашней аптечке можно найти парацетамол и ибупрофен. Оба средства доступны без рецепта и эффективны, но действуют по-разному. DNEWS разбирается, что лучше при температуре — парацетамол или ибупрофен, когда и как их применять.
Как действуют парацетамол и ибупрофен
Парацетамол
- Обладает жаропонижающим и обезболивающим действием.
- Практически не оказывает противовоспалительного эффекта.
- Воздействует на центры терморегуляции в головном мозге, снижая температуру тела.
- Мягко переносится желудком и редко вызывает раздражение ЖКТ.
Ибупрофен
- Является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП).
- Имеет жаропонижающее, обезболивающее и выраженное противовоспалительное действие.
- Подходит при лихорадке, сопровождающейся воспалением (например, при ОРВИ, ангине, отите, бронхите).
- Может раздражать слизистую желудка при частом применении.
Когда выбрать парацетамол
- Температура умеренная (до 38,5–39 °C).
- Нет выраженного воспаления (типичная вирусная инфекция).
- Чувствительный желудок, гастрит, язвенная болезнь.
- Возраст ребёнка до 1 года (по рекомендации педиатра).
- Повышенная чувствительность к НПВП.
Парацетамол хорош как «первое средство» при лёгкой лихорадке, а также у людей, которым противопоказаны противовоспалительные препараты.
Когда лучше ибупрофен
- Температура выше 38,5 °C и сопровождается ломотой, воспалением, отёком.
- Есть болевой синдром: ангина, отит, зубная боль, суставные боли.
- При наличии выраженного воспалительного компонента в болезни.
- Когда парацетамол не дал эффекта.
Ибупрофен предпочтителен, если жар стойкий, сопровождается сильной болью или воспалением.
Можно ли чередовать парацетамол и ибупрофен
Да. Это распространённая тактика, особенно при высокой температуре у детей и взрослых, когда один препарат не справляется. Пример схемы:
- 08:00 — парацетамол
- 11:00 — ибупрофен
- 14:00 — парацетамол
- 17:00 — ибупрофен
Важно: между приёмами одного и того же препарата должно пройти не менее 6 часов, а чередование возможно с интервалом в 3 часа. Лучше вести учёт, чтобы не превысить суточную дозу.
В какой форме лучше принимать препараты
- Таблетки, капсулы — для взрослых и подростков.
- Сиропы, суспензии — для детей, особенно до 6 лет.
- Суппозитории (свечи) — удобно для малышей или при рвоте.
- Порошки для разведения — удобны при простуде, сочетаются с витамином C.
Форма зависит от возраста, состояния ЖКТ и предпочтений пациента.
Побочные эффекты и противопоказания
Парацетамол
- Может перегружать печень при превышении дозировки.
- Не рекомендуется при заболеваниях печени, алкоголизме.
- Безопасен при краткосрочном применении и соблюдении дозы.
Ибупрофен
- Может вызывать раздражение желудка, повышение давления, задержку жидкости.
- Противопоказан при язве, серьёзных заболеваниях почек и печени.
- При долгом применении требует контроля.
Какой препарат лучше для детей
- До 3 месяцев — только по назначению врача (обычно парацетамол).
- С 3 месяцев до 6 лет — возможны оба препарата, но предпочтителен сироп или свечи.
- Старше 6 лет — возможны все формы, включая таблетки.
- Ибупрофен эффективнее при лихорадке с воспалением, но может раздражать желудок.
Педиатры часто рекомендуют чередовать средства при тяжёлой лихорадке, но только при правильном дозировании.
Какой препарат эффективнее сбивает температуру
- Одинаково эффективны, если применять в правильной дозировке.
- Эффект парацетамола наступает через 30–60 минут, держится 4–6 часов.
- Ибупрофен действует чуть дольше — 6–8 часов, эффект наступает быстрее (30–45 минут).
- У некоторых людей лучше помогает один из них — это индивидуально.
Что нельзя делать при приёме жаропонижающих
- Превышать дозировку — это опасно, особенно для печени и почек.
- Давать одновременно оба препарата — чередовать можно, совмещать в один приём нельзя.
- Принимать «на всякий случай», если температура ниже 38 °C — жар помогает организму бороться с вирусом.
Парацетамол и ибупрофен — оба эффективны при температуре, но действуют немного по-разному. Парацетамол мягче и безопаснее для желудка, подходит при лёгких формах простуды и детям. Ибупрофен эффективен при выраженном воспалении и высокой температуре. Лучше иметь оба препарата в аптечке и использовать их в зависимости от ситуации. В любом случае важно соблюдать дозировку и при тяжёлых симптомах обращаться к врачу.
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