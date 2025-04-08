Что может болеть в правом боку внизу живота у женщин

Когда у женщины начинает болеть в правом боку внизу живота, это может вызвать беспокойство, особенно если боль не проходит и сопровождается другими симптомами. Подобный дискомфорт может быть связан с целым рядом причин: от неопасных физиологических процессов до острых патологий, требующих немедленного медицинского вмешательства. Чтобы избежать осложнений и правильно отреагировать, важно разобраться, какие именно органы находятся в правой нижней части живота и какие заболевания могут вызывать боль в этой зоне.

В правом нижнем квадранте живота у женщин расположены: аппендикс, правая часть толстого кишечника, мочеточник, правая почка, часть матки и правый яичник. Каждая из этих анатомических структур может стать источником боли, а её характер — острый, тянущий, ноющий, колющий — многое расскажет о возможной причине. В этом материале DNEWS разбирает наиболее вероятные источники боли в правом боку внизу живота у женщин, с точным описанием симптомов, рекомендациями и диагностическими подходами.

Аппендицит — частая хирургическая причина

Острое воспаление червеобразного отростка, известное как аппендицит, — одна из самых частых причин боли в правом нижнем боку. Начинается боль, как правило, в районе пупка, затем смещается в правую подвздошную область и становится всё интенсивнее. Типичный симптом — невозможность поднять правую ногу без усиления боли, а также усиление боли при кашле или смехе.

Сопутствующие признаки включают:

тошноту, рвоту;

сухость во рту;

незначительное повышение температуры (до 38 °C);

общее недомогание.

При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающее до консультации врача — это может «смазать» клиническую картину. Аппендицит требует срочного хирургического вмешательства.

Гинекологические причины боли

У женщин боль в правом боку внизу живота часто связана с состоянием репродуктивной системы. Особенно это касается женщин детородного возраста.

Киста яичника — доброкачественное новообразование, которое может вызывать тупую или ноющую боль с одной стороны. Если киста разрывается, боль становится резкой, может появиться слабость, понижение давления и даже обморок.

Внематочная беременность — критическое состояние, при котором оплодотворённая яйцеклетка прикрепляется вне матки, чаще всего в фаллопиевой трубе. Характерные симптомы:

задержка менструации;

положительный тест на беременность;

острая односторонняя боль;

влагалищные кровянистые выделения;

головокружение, потеря сознания.

Аднексит (воспаление придатков) вызывает тупую, нарастающую боль внизу живота, часто с иррадиацией в поясницу. Часто сочетается с температурой, гнойными выделениями, нарушением цикла.

Цистит и инфекции мочевыводящих путей

Воспаление мочевого пузыря — цистит — распространённая причина боли у женщин. Боль при этом ощущается внизу живота, иногда локализуясь справа или слева, и сопровождается частыми и болезненными мочеиспусканиями.

Дополнительные симптомы:

жжение в уретре;

помутнение мочи;

повышенная температура при восходящей инфекции.

Бактерии легко попадают в мочевой пузырь из-за короткой уретры у женщин, особенно при переохлаждении или плохой гигиене. При запущенных инфекциях боль может сместиться вверх — к правой почке — и сопровождаться лихорадкой (пиелонефрит).

Кишечные патологии

Кишечник занимает значительное пространство в нижней части живота. Воспалительные или функциональные заболевания также могут вызывать боли в правом боку.

Синдром раздражённого кишечника (СРК) сопровождается спазмами, вздутием, чередованием диареи и запоров. Боль чаще тупая, сопровождается урчанием и облегчением после дефекации.

Дивертикулит или воспаление кишечных выпячиваний, особенно у женщин старше 40 лет, может вызывать интенсивную боль и субфебрильную температуру.

Паразитарные инфекции, например, лямблиоз или острицы, также могут провоцировать локальные боли и диспепсические расстройства.

Варикоз малого таза и неврология

Менее известная, но не менее значимая причина — варикоз вен малого таза. У женщин с сидячей работой или после родов часто развиваются венозные застои, что приводит к хронической тянущей боли внизу живота, в том числе справа.

Неврологические причины, особенно при остеохондрозе поясничного отдела, вызывают иррадиирующую боль, которая может «отдавать» в правый бок и бедро.

Также стоит учитывать возможность ущемления паховой грыжи, которое требует немедленного хирургического вмешательства.

Когда стоит обращаться к врачу

Есть симптомы, при которых медлить опасно:

внезапная, усиливающаяся боль;

кровянистые выделения при беременности;

рвота, особенно с примесью крови;

невозможность встать или двигаться;

потеря сознания;

температура выше 38 °C.

В таких случаях необходим вызов скорой помощи. Любая боль, продолжающаяся более суток, также требует консультации специалиста.

Список возможных причин боли

Чтобы систематизировать возможные диагнозы, ниже представлен перечень самых частых состояний, сопровождающихся болью в правом боку внизу живота:

острый аппендицит;

разрыв кисты яичника;

внематочная беременность;

аднексит;

овуляторный синдром;

цистит;

пиелонефрит;

дивертикулит;

СРК;

варикоз вен малого таза;

ущемлённая грыжа;

остеохондроз.

Каждый случай индивидуален, и точную причину боли может установить только врач на основании комплексной диагностики.

Таблица симптомов и соответствующих состояний

Локализация и характер боли Возможная причина Необходимые действия Острая, в правом боку, с жаром Аппендицит Срочная госпитализация Пульсирующая, с обмороком Разрыв кисты/внематочная Б. Вызов скорой помощи Тянущая, при мочеиспускании Цистит Уролог, анализ мочи, антибиотики Схваткообразная, с поносом Синдром раздражённого кишечника Диета, гастроэнтеролог Тупая, хроническая, после родов Варикоз малого таза УЗИ вен таза, флеболог Боль при нагрузке, отдаёт в пах Паховая грыжа Хирургическое обследование

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