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Что сеять 12 апреля 2025 по лунному календарю: благоприятные культуры, рекомендации для огорода и список полезных работ в саду.
Что сеять 12 апреля 2025 по лунному календарю: благоприятные культуры, рекомендации для огорода и список полезных работ в саду.
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Что можно сеять 12 апреля по лунному календарю: советы огородникам

Работы в огороде требуют не только времени и усилий, но и правильного подхода к планированию. Многие дачники и фермеры учитывают лунный календарь, ведь положение Луны влияет на рост растений, развитие корневой системы и урожайность. Особенно это актуально весной, когда начинается активный сезон посевов.

12 апреля 2025 года — важный день в аграрном календаре. В этой статье DNEWS расскажет, что можно сеять 12 апреля по лунному календарю, какие культуры дадут лучший результат, а от каких посевов лучше воздержаться.

Фазы Луны и их влияние на растения

Перед тем как приступить к посевам, важно понимать, как Луна воздействует на биологические процессы:

Растущая Луна (от новолуния к полнолунию) — благоприятный период для посева надземных культур: зелени, овощей с плодами над землёй, цветов.

Убывающая Луна (от полнолуния к новолунию) — лучшее время для посадки корнеплодов, клубней и пересадки.

Полнолуние и новолуние — дни, когда растения наиболее уязвимы, активные работы не рекомендуются.

Знак зодиака, в котором находится Луна, также влияет на результативность работ: плодородные знаки: Рак, Телец, Скорпион, Рыбы; нейтральные: Весы, Козерог; неплодородные: Овен, Лев, Близнецы, Дева, Водолей.

Луна 12 апреля 2025 года: что нужно знать

Фаза Луны: растущая
День недели: суббота
Положение Луны: в знаке Рака
Энергетика дня: плодородная, мягкая, водная

Это один из самых благоприятных дней апреля для посевов. Знак Рака считается одним из самых плодородных в зодиакальном круге. Он способствует активному росту, укреплению корней и высокой урожайности. При этом растения, посеянные в Раке, дают плоды с насыщенным вкусом и хорошей сочностью.

Что можно сеять 12 апреля в открытом грунте

Если климатические условия позволяют, в южных регионах и в тёплую весну уже можно начинать прямой посев в грядки.

Зелень:

укроп
петрушка
шпинат
салат
базилик
кинза

Корнеплоды:

редис
морковь
свёкла
пастернак
репа

Лук:

севок
многолетний лук
лук-порей на рассаду

Горох и бобы:

ранние сорта гороха
садовые бобы
чечевица (в некоторых регионах)

Что сеять на рассаду 12 апреля

Для средней полосы России, Беларуси и Украины в этот день лучше проводить посев на рассаду, особенно если у вас есть тёплая теплица или подоконник с хорошим светом.

Овощи:

капуста (белокочанная, брокколи, цветная)
баклажаны
сладкий перец
томаты (поздние сорта)
кабачки и тыквы на рассаду

Пряные травы:

майоран
тимьян
душица
чабер

Цветы:

бархатцы
календула
астры
циннии
львиный зев

Благоприятные работы в саду 12 апреля

Кроме посевов, лунный календарь рекомендует:

пересадку многолетников
посадку ягодных кустарников (смородина, крыжовник)
обрезку деревьев (если не сделано ранее)
полив и внесение удобрений
рыхление почвы и мульчирование

Что не стоит делать 12 апреля

Несмотря на общую плодородность дня, есть действия, которых стоит избегать:

Не сеять: зерновые культуры
тыкву и огурцы прямо в грунт (если нет тепла)
томаты на убывающей Луне (для южных регионов)

Не проводить: пикировку рассады — высок риск повреждения корней
массовую прополку — корни растений в этот день особенно чувствительны

Полезные советы огороднику на 12 апреля

Поливайте умеренно, особенно если день тёплый — знак Рака и так связан с водой.

Выбирайте утренние часы для посевов — энергия дня в этот период максимально благоприятна.

Добавляйте древесную золу или перегной при посадке корнеплодов — это улучшит питание.

Ставьте маркировку или делайте записи, чтобы отслеживать всходы и эффективность лунного посева.

12 апреля 2025 года — один из самых продуктивных дней месяца для садовых и огородных работ. В этот день Луна находится в растущей фазе и проходит через знак Рака — а это сочетание благоприятно для посева большинства культур. Используйте эту дату для посевов, ухода за почвой и укрепления рассады.

Если вы следуете лунному календарю, то 12 апреля — ваш шанс заложить основу для обильного и здорового урожая.

Ранее мы писали о лунном посевном календаре на апрель 2025.

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