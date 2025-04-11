Работы в огороде требуют не только времени и усилий, но и правильного подхода к планированию. Многие дачники и фермеры учитывают лунный календарь, ведь положение Луны влияет на рост растений, развитие корневой системы и урожайность. Особенно это актуально весной, когда начинается активный сезон посевов.
12 апреля 2025 года — важный день в аграрном календаре. В этой статье DNEWS расскажет, что можно сеять 12 апреля по лунному календарю, какие культуры дадут лучший результат, а от каких посевов лучше воздержаться.
Фазы Луны и их влияние на растения
Перед тем как приступить к посевам, важно понимать, как Луна воздействует на биологические процессы:
Растущая Луна (от новолуния к полнолунию) — благоприятный период для посева надземных культур: зелени, овощей с плодами над землёй, цветов.
Убывающая Луна (от полнолуния к новолунию) — лучшее время для посадки корнеплодов, клубней и пересадки.
Полнолуние и новолуние — дни, когда растения наиболее уязвимы, активные работы не рекомендуются.
Знак зодиака, в котором находится Луна, также влияет на результативность работ: плодородные знаки: Рак, Телец, Скорпион, Рыбы; нейтральные: Весы, Козерог; неплодородные: Овен, Лев, Близнецы, Дева, Водолей.
Луна 12 апреля 2025 года: что нужно знать
Фаза Луны: растущая
День недели: суббота
Положение Луны: в знаке Рака
Энергетика дня: плодородная, мягкая, водная
Это один из самых благоприятных дней апреля для посевов. Знак Рака считается одним из самых плодородных в зодиакальном круге. Он способствует активному росту, укреплению корней и высокой урожайности. При этом растения, посеянные в Раке, дают плоды с насыщенным вкусом и хорошей сочностью.
Что можно сеять 12 апреля в открытом грунте
Если климатические условия позволяют, в южных регионах и в тёплую весну уже можно начинать прямой посев в грядки.
Зелень:
укроп
петрушка
шпинат
салат
базилик
кинза
Корнеплоды:
редис
морковь
свёкла
пастернак
репа
Лук:
севок
многолетний лук
лук-порей на рассаду
Горох и бобы:
ранние сорта гороха
садовые бобы
чечевица (в некоторых регионах)
Что сеять на рассаду 12 апреля
Для средней полосы России, Беларуси и Украины в этот день лучше проводить посев на рассаду, особенно если у вас есть тёплая теплица или подоконник с хорошим светом.
Овощи:
капуста (белокочанная, брокколи, цветная)
баклажаны
сладкий перец
томаты (поздние сорта)
кабачки и тыквы на рассаду
Пряные травы:
майоран
тимьян
душица
чабер
Цветы:
бархатцы
календула
астры
циннии
львиный зев
Благоприятные работы в саду 12 апреля
Кроме посевов, лунный календарь рекомендует:
пересадку многолетников
посадку ягодных кустарников (смородина, крыжовник)
обрезку деревьев (если не сделано ранее)
полив и внесение удобрений
рыхление почвы и мульчирование
Что не стоит делать 12 апреля
Несмотря на общую плодородность дня, есть действия, которых стоит избегать:
Не сеять: зерновые культуры
тыкву и огурцы прямо в грунт (если нет тепла)
томаты на убывающей Луне (для южных регионов)
Не проводить: пикировку рассады — высок риск повреждения корней
массовую прополку — корни растений в этот день особенно чувствительны
Полезные советы огороднику на 12 апреля
Поливайте умеренно, особенно если день тёплый — знак Рака и так связан с водой.
Выбирайте утренние часы для посевов — энергия дня в этот период максимально благоприятна.
Добавляйте древесную золу или перегной при посадке корнеплодов — это улучшит питание.
Ставьте маркировку или делайте записи, чтобы отслеживать всходы и эффективность лунного посева.
12 апреля 2025 года — один из самых продуктивных дней месяца для садовых и огородных работ. В этот день Луна находится в растущей фазе и проходит через знак Рака — а это сочетание благоприятно для посева большинства культур. Используйте эту дату для посевов, ухода за почвой и укрепления рассады.
Если вы следуете лунному календарю, то 12 апреля — ваш шанс заложить основу для обильного и здорового урожая.
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