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Что наносить первым — консилер или тональный крем? Подробный разбор для идеального макияжа: последовательность, советы и частые ошибки.
Что наносить первым — консилер или тональный крем? Подробный разбор для идеального макияжа: последовательность, советы и частые ошибки.
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Что наносить первым: консилер или тональный крем

Вопрос, который волнует многих: что сначала — консилер или тональный крем? Даже среди визажистов нет полного согласия. Одни говорят — сначала основа, другие — сначала маскировка. Но если вы хотите, чтобы макияж выглядел естественно, держался дольше и не перегружал кожу, важно разобраться в порядке нанесения.

Правильная последовательность поможет скрыть недостатки, выровнять тон и сохранить лёгкость на лице. В этой статье DNEWS подробно разбирается, когда и почему стоит наносить сначала тон, а когда — консилер. Всё зависит от цели, текстуры продуктов и типа кожи.

Почему порядок нанесения имеет значение

Макияж — это не просто слои косметики, а продуманная система. Если последовательность нарушить, можно получить обратный эффект: пятна, сухость, неестественную текстуру и даже уменьшение стойкости.

Неправильно подобранный порядок может сделать лицо перегруженным, а макияж — неопрятным.

Когда наносить сначала тональный крем

В большинстве случаев именно тон должен идти первым. Он выравнивает общий цвет лица, сглаживает неровности и создаёт основу для следующего слоя.

Почему это удобно и логично:

  • Экономия консилера: после тона часто оказывается, что замазывать нужно меньше.
  • Лучшее слияние: тон и консилер легче соединяются и не выглядят «пятнами».
  • Меньше слоёв: лишняя косметика не перегружает кожу, выглядит натурально.

Подходит, если:

  • У вас равномерный цвет лица с небольшими покраснениями.
  • Консилер нужен точечно — под глаза, на прыщики или пятна.
  • Вы используете лёгкий или средний по плотности тон.

Когда консилер наносится первым

Иногда всё же логично начать именно с консилера. Например, если вы используете его как средство для цветовой коррекции — против синяков, красноты, сосудов.

Когда это уместно:

  • При выраженных синяках под глазами: сначала корректирующий консилер (персиковый, розоватый), затем тон.
  • При воспалениях с краснотой: сначала зелёный консилер, потом тон.
  • Если нужен консилер на всё лицо: при сильной пигментации, акне или других выраженных проблемах.

В этом случае консилер работает как корректор. Его задача — нейтрализовать цвет. После него можно нанести тон, который «соберёт» всё в единую картину.

Универсальный порядок шаг за шагом

Если вы не знаете, как поступить, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Увлажнение — крем, база, защита от солнца.
  2. Тональный крем — выравнивает общий тон.
  3. Консилер — точечно: под глаза, на прыщи, пигментные пятна.
  4. Закрепление — пудра или фиксирующий спрей.

Такой порядок работает для большинства повседневных макияжей и подходит для любого типа кожи.

Что ещё важно учитывать

Текстура продуктов

Если тон лёгкий, а консилер — плотный, он может выделяться пятнами. Чтобы избежать этого, растушёвывайте границы аккуратно, лучше — подушечками пальцев или влажной губкой.

Область под глазами

Тональное средство в этой зоне не обязательно. Оно может подсушить или подчеркнуть морщинки. Лучше использовать лёгкий увлажняющий консилер — отдельно, без предварительного тона.

Маскировка несовершенств

Для прыщей и покраснений лучше всего: сначала тон, потом точечный консилер и аккуратная пудра. Главное — не наслаивать много, чтобы не выделить проблему ещё больше.

Распространённые ошибки

  • Наносить много консилера до тона: он смажется и даст «эффект маски».
  • Использовать один и тот же консилер для глаз и прыщей: нужны разные формулы.
  • Забывать про растушёвку: переходы должны быть плавными, без чётких границ.

Вывод: что наносить первым — зависит от цели

Если вы хотите выровнять цвет лица и скрыть мелкие несовершенства — сначала тон. Если вам нужно точечно скорректировать сильные проблемные зоны — начните с консилера, но обязательно растушуйте и перекройте всё тоном для равномерности.

Главное — не переборщить. Красивая кожа — это не толстый слой косметики, а умелый подход и внимание к деталям.

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