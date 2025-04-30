Лаваш — универсальный продукт, который уже давно стал любимцем на украинских кухнях. Тонкий, мягкий, без ярко выраженного вкуса, он прекрасно подходит для создания самых разнообразных блюд. От простых рулетов до изысканных запеканок — он способен стать основой для множества кулинарных идей.

Преимущество лаваша в его удобстве. С ним можно быстро приготовить завтрак, организовать перекус на работу или создать эффектную закуску для праздничного стола. Главное — знать несколько удачных рецептов и правильно комбинировать начинки. Сегодня DNEWS собрал лучшие варианты того, что можно приготовить из лаваша: от классических рулетов до запечённых пирогов.

Преимущества блюд из лаваша

Блюда из лаваша готовятся быстро, легко и подходят для любого случая. Они могут быть как диетическими, так и очень сытными.

Это делает его универсальным ингредиентом в повседневной кухне.

Лёгкость в приготовлении

Не требуется долгое замешивание теста или сложные процессы. Он уже готов к использованию.

Возможность экспериментов

Этот мучной продукт отлично сочетается с разными начинками: мясными, овощными, сырными и сладкими. Можно каждый раз создавать новый вкус.

Закусочные рулеты с сыром и зеленью

Это один из самых популярных вариантов использования лаваша. Рулеты получаются ароматными и аппетитными.

Их удобно брать с собой или подавать на фуршетах.

Ингредиенты

Лаваш, сливочный сыр, укроп, петрушка, твёрдый сыр.

Способ приготовления

Намажьте основу сливочным сыром, посыпьте зеленью и тертым сыром. Сверните в рулет, нарежьте на кусочки.

Лаваш с курицей и грибами

Ароматная закуска, которая легко превращается в полноценный обед.

Курица и грибы создают сочную начинку, а основа удерживает все соки внутри.

Ингредиенты

Куриное филе, шампиньоны, лук, специи, сметана, лаваш.

Способ приготовления

Обжарьте курицу и грибы с луком, добавьте специи и сметану. Заверните начинку в основу и слегка обжарьте на сковороде.

Пирог из лаваша с сыром и яйцами

Легкий и вкусный вариант для завтрака или ужина.

Пирог получается нежным внутри и хрустящим снаружи.

Ингредиенты

Лаваш, творог, твёрдый сыр, яйца, зелень.

Способ приготовления

Перемешайте все ингредиенты, выложите слоями с лавашем, залейте смесью яиц и запеките до золотистой корочки.

Лаваш с овощами на гриле

Отличный вариант лёгкого летнего блюда.

Гриль придаёт овощам особенный аромат, а основа делает их удобными для подачи.

Ингредиенты

Баклажан, кабачок, болгарский перец, оливковое масло, специи, лаваш.

Способ приготовления

Овощи обжарьте на гриле, выложите на основу, добавьте зелень и заверните в рулет.

Лаваш с лососем и творожным сыром

Элегантная закуска для праздничного стола.

Изысканное сочетание нежного сыра и слабосолёного лосося понравится каждому гостю.

Ингредиенты

Лаваш, слабосолёный лосось, творожный сыр, укроп.

Способ приготовления

Намажьте основу сыром, выложите ломтики лосося, посыпьте укропом, сверните рулетом и нарежьте.

Лаваш с бананом и шоколадом

Сладкий вариант блюда из лаваша порадует и детей, и взрослых.

Это быстрое угощение отлично подходит к чаю или кофе.

Ингредиенты

Лаваш, банан, шоколадная паста или плиточный шоколад.

Способ приготовления

Намажьте основу шоколадной пастой, положите банан, сверните и слегка обжарьте на сухой сковороде.

Лаваш с фаршем в духовке

Сытное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.

Фарш делает начинку сочной, а запечённый лаваш придает блюду аппетитную корочку.

Ингредиенты

Лаваш, говяжий фарш, лук, специи, томатный соус.

Способ приготовления

Обжарьте фарш с луком и специями. Заверните в основу, залейте томатным соусом и запеките в духовке.

Лаваш с творогом и изюмом

Отличный вариант для сладкого перекуса или лёгкого завтрака.

Нежная начинка из творога делает блюдо особенно вкусным.

Ингредиенты

Творог, сахар, ваниль, изюм, лаваш.

Способ приготовления

Смешайте творог с сахаром и изюмом, выложите на основу, сверните рулетом и подрумяньте в духовке.

Мини-пицца на основе лаваша

Быстрая альтернатива традиционной пицце.

Тонкая хрустящая основа и любимые начинки делают мини-пиццу любимым перекусом.

Ингредиенты

Лаваш, томатный соус, сыр, ветчина, грибы, оливки.

Способ приготовления

Выложите соус и начинку на основу, посыпьте сыром и запеките в духовке до расплавления сыра.

Лаваш — универсальная основа для множества блюд. С ним легко экспериментировать, быстро готовить и радовать близких новыми вкусами.

Блюда из лаваша выручают в любой ситуации: будь то завтрак, обед, ужин или праздничный фуршет.

Ранее мы писали о том, что приготовить из переспевших бананов: 5 отличных рецептов.