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Переспевшие бананы и что из них приготовить: 5 вкусных и простых рецептов — от хлеба и маффинов до мороженого и панкейков.
Переспевшие бананы и что из них приготовить: 5 вкусных и простых рецептов — от хлеба и маффинов до мороженого и панкейков.
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Что приготовить из переспевших бананов: 5 отличных рецептов

Переспевшие бананы с тёмной кожурой и мягкой серединой редко вызывают аппетит в сыром виде, но именно они идеально подходят для выпечки и десертов. Их текстура — мягкая, аромат — насыщенный, а вкус — максимально сладкий без добавления сахара. Вместо того чтобы выбрасывать такие плоды, можно превратить их в настоящие кулинарные шедевры.

В этой статье DNEWS собрал 5 простых и вкусных рецептов, которые помогут использовать переспевшие бананы с пользой.

Банановый хлеб

Это один из самых популярных способов использовать спелые бананы. Вкусный, ароматный и нежный банановый хлеб идеально подойдёт для завтрака или чая.

Ингредиенты:

  • 2–3 переспевших банана
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 150 г сахара (можно меньше)
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Разомните бананы вилкой до состояния пюре.
  2. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и ваниль.
  3. Соедините с банановой массой.
  4. Вмешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль.
  5. Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 45–50 минут.

Банановые оладьи

Нежные, сладкие оладьи без сахара — идеальный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана
  • 2 яйца
  • 3–4 ст. л. муки
  • 0,5 ч. л. корицы
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Разомните бананы вилкой.
  2. Вбейте яйца, перемешайте.
  3. Добавьте муку и корицу, снова перемешайте.
  4. Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны.

Можно подавать с йогуртом, мёдом или орехами.

Банановое мороженое

Самый простой и полезный десерт — без сахара, сливок и мороженицы.

Ингредиенты:

  • 2–3 переспевших банана
  • по желанию: корица, какао, орехи, ягоды

Приготовление:

  1. Нарежьте бананы кружочками и заморозьте минимум на 2 часа.
  2. Измельчите в блендере до кремообразного состояния.
  3. Сразу подавайте или уберите в морозилку на 30 минут, чтобы получить более плотную текстуру.

Банановые маффины

Воздушные кексы с банановым вкусом — отлично подойдут для перекуса или в дорогу.

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана
  • 1 яйцо
  • 100 мл растительного масла
  • 100 г сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Разомните бананы, добавьте яйцо, масло, сахар.
  2. Перемешайте, затем добавьте муку с разрыхлителем и соль.
  3. Разложите по формочкам.
  4. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Можно добавить орехи, шоколадные капли или изюм.

Банановые панкейки

Отличный завтрак на выходные: мягкие, пышные, ароматные.

Ингредиенты:

  • 2 переспевших банана
  • 1 яйцо
  • 150 мл молока
  • 150 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Смешайте бананы, яйцо и молоко.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
  3. Жарьте на антипригарной сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны.

Подавайте с мёдом, кленовым сиропом или йогуртом.

Переспевшие бананы — это не отходы, а вкусная и полезная основа для десятков рецептов. Они придают натуральную сладость, делают выпечку ароматной и мягкой, а также помогают избежать пищевых отходов. Попробуйте один из этих рецептов — и вы взглянете на бананы по-новому.

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