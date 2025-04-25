Переспевшие бананы с тёмной кожурой и мягкой серединой редко вызывают аппетит в сыром виде, но именно они идеально подходят для выпечки и десертов. Их текстура — мягкая, аромат — насыщенный, а вкус — максимально сладкий без добавления сахара. Вместо того чтобы выбрасывать такие плоды, можно превратить их в настоящие кулинарные шедевры.
В этой статье DNEWS собрал 5 простых и вкусных рецептов, которые помогут использовать переспевшие бананы с пользой.
Банановый хлеб
Это один из самых популярных способов использовать спелые бананы. Вкусный, ароматный и нежный банановый хлеб идеально подойдёт для завтрака или чая.
Ингредиенты:
- 2–3 переспевших банана
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара (можно меньше)
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Разомните бананы вилкой до состояния пюре.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и ваниль.
- Соедините с банановой массой.
- Вмешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль.
- Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 45–50 минут.
Банановые оладьи
Нежные, сладкие оладьи без сахара — идеальный завтрак для всей семьи.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 2 яйца
- 3–4 ст. л. муки
- 0,5 ч. л. корицы
- масло для жарки
Приготовление:
- Разомните бананы вилкой.
- Вбейте яйца, перемешайте.
- Добавьте муку и корицу, снова перемешайте.
- Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны.
Можно подавать с йогуртом, мёдом или орехами.
Банановое мороженое
Самый простой и полезный десерт — без сахара, сливок и мороженицы.
Ингредиенты:
- 2–3 переспевших банана
- по желанию: корица, какао, орехи, ягоды
Приготовление:
- Нарежьте бананы кружочками и заморозьте минимум на 2 часа.
- Измельчите в блендере до кремообразного состояния.
- Сразу подавайте или уберите в морозилку на 30 минут, чтобы получить более плотную текстуру.
Банановые маффины
Воздушные кексы с банановым вкусом — отлично подойдут для перекуса или в дорогу.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 1 яйцо
- 100 мл растительного масла
- 100 г сахара
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Разомните бананы, добавьте яйцо, масло, сахар.
- Перемешайте, затем добавьте муку с разрыхлителем и соль.
- Разложите по формочкам.
- Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.
Можно добавить орехи, шоколадные капли или изюм.
Банановые панкейки
Отличный завтрак на выходные: мягкие, пышные, ароматные.
Ингредиенты:
- 2 переспевших банана
- 1 яйцо
- 150 мл молока
- 150 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Смешайте бананы, яйцо и молоко.
- Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Жарьте на антипригарной сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны.
Подавайте с мёдом, кленовым сиропом или йогуртом.
Переспевшие бананы — это не отходы, а вкусная и полезная основа для десятков рецептов. Они придают натуральную сладость, делают выпечку ароматной и мягкой, а также помогают избежать пищевых отходов. Попробуйте один из этих рецептов — и вы взглянете на бананы по-новому.
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