Переспевшие бананы с тёмной кожурой и мягкой серединой редко вызывают аппетит в сыром виде, но именно они идеально подходят для выпечки и десертов. Их текстура — мягкая, аромат — насыщенный, а вкус — максимально сладкий без добавления сахара. Вместо того чтобы выбрасывать такие плоды, можно превратить их в настоящие кулинарные шедевры.

В этой статье DNEWS собрал 5 простых и вкусных рецептов, которые помогут использовать переспевшие бананы с пользой.

Банановый хлеб

Это один из самых популярных способов использовать спелые бананы. Вкусный, ароматный и нежный банановый хлеб идеально подойдёт для завтрака или чая.

Ингредиенты:

2–3 переспевших банана

2 яйца

100 г сливочного масла

150 г сахара (можно меньше)

1 ч. л. ванильного сахара

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Разомните бананы вилкой до состояния пюре. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и ваниль. Соедините с банановой массой. Вмешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль. Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 45–50 минут.

Банановые оладьи

Нежные, сладкие оладьи без сахара — идеальный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты:

2 спелых банана

2 яйца

3–4 ст. л. муки

0,5 ч. л. корицы

масло для жарки

Приготовление:

Разомните бананы вилкой. Вбейте яйца, перемешайте. Добавьте муку и корицу, снова перемешайте. Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны.

Можно подавать с йогуртом, мёдом или орехами.

Банановое мороженое

Самый простой и полезный десерт — без сахара, сливок и мороженицы.

Ингредиенты:

2–3 переспевших банана

по желанию: корица, какао, орехи, ягоды

Приготовление:

Нарежьте бананы кружочками и заморозьте минимум на 2 часа. Измельчите в блендере до кремообразного состояния. Сразу подавайте или уберите в морозилку на 30 минут, чтобы получить более плотную текстуру.

Банановые маффины

Воздушные кексы с банановым вкусом — отлично подойдут для перекуса или в дорогу.

Ингредиенты:

2 спелых банана

1 яйцо

100 мл растительного масла

100 г сахара

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Разомните бананы, добавьте яйцо, масло, сахар. Перемешайте, затем добавьте муку с разрыхлителем и соль. Разложите по формочкам. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Можно добавить орехи, шоколадные капли или изюм.

Банановые панкейки

Отличный завтрак на выходные: мягкие, пышные, ароматные.

Ингредиенты:

2 переспевших банана

1 яйцо

150 мл молока

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Смешайте бананы, яйцо и молоко. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Жарьте на антипригарной сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны.

Подавайте с мёдом, кленовым сиропом или йогуртом.

Переспевшие бананы — это не отходы, а вкусная и полезная основа для десятков рецептов. Они придают натуральную сладость, делают выпечку ароматной и мягкой, а также помогают избежать пищевых отходов. Попробуйте один из этих рецептов — и вы взглянете на бананы по-новому.

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