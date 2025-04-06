Что приготовить из скисшего кефира: 5 простых рецептов

Кефир — это полезный продукт, который присутствует в рационе многих людей. Однако иногда мы не успеваем его употребить до того, как он скиснет. Не стоит переживать, если кефир стал кислым — это вовсе не значит, что его нужно вылить. Скисший кефир может быть использован в различных рецептах для приготовления вкусных и полезных блюд. В этой статье DNEWS расскажет о том, что можно приготовить из скисшего кефира, предложив 5 простых и вкусных рецептов.
Оладьи на скисшем кефире
Оладьи — это одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить на основе скисшего кефира. Они получаются мягкими, воздушными и очень вкусными. Этот рецепт идеально подходит для завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
- 1 стакан скисшего кефира
- 1 яйцо
- 1,5 стакана муки
- 1 ст. ложка сахара
- 1 ч. ложка соды
- Щепотка соли
- 2 ст. ложки растительного масла
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли.
- Добавьте скисший кефир и хорошо перемешайте.
- В отдельной миске соедините муку с содой.
- Постепенно добавляйте муку в кефирную смесь, тщательно перемешивая.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- С помощью ложки выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладьи.
- Обжаривайте с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки.
Готовые оладьи подавайте с медом, вареньем или сметаной.
Блины на скисшем кефире
Блины, приготовленные на скисшем кефире, получаются мягкими, эластичными и с приятной кислинкой. Этот рецепт идеален для любителей блинов.
Ингредиенты:
- 1 стакан скисшего кефира
- 1 яйцо
- 1 стакан муки
- 1 ст. ложка сахара
- 0,5 ч. ложки соли
- 0,5 ч. ложки соды
- 1 стакан воды (или молока)
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Добавьте скисший кефир и тщательно перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку и соду, тщательно размешивая тесто, чтобы не было комочков.
- Добавьте воду или молоко и продолжайте перемешивать до получения однородного теста.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Вылейте небольшое количество теста на сковороду, распределив его по поверхности.
- Жарьте блины с каждой стороны по 1-2 минуты до золотистого цвета.
Готовые блины можно подавать с различными начинками, вареньем или сгущенным молоком.
Кексы на скисшем кефире
Кексы, приготовленные на основе скисшего кефира, получаются мягкими и влажными. Это прекрасный способ использовать оставшийся кефир.
Ингредиенты:
- 1 стакан скисшего кефира
- 1 яйцо
- 1 стакан сахара
- 1,5 стакана муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 0,5 ч. ложки соды
- 0,5 стакана растительного масла
- 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
Приготовление:
- В миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте.
- В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до однородной массы.
- Перелейте тесто в форму для кексов, смазанную маслом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, проверив готовность с помощью зубочистки.
Этот кекс можно подавать с чаем или использовать для пикника.
Панкейки на скисшем кефире
Панкейки — это мини-блины, которые также можно приготовить из скисшего кефира. Они получаются очень пышными и воздушными, идеально подходящими для завтрака.
Ингредиенты:
- 1 стакан скисшего кефира
- 1 яйцо
- 1 стакан муки
- 2 ст. ложки сахара
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- 2 ст. ложки растительного масла
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Добавьте скисший кефир и перемешайте.
- В другой миске смешайте муку с разрыхлителем.
- Постепенно добавляйте муку в кефирную смесь, тщательно перемешивая до получения однородного теста.
- Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом.
- Вылейте тесто на сковороду, формируя небольшие панкейки.
- Обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета.
Панкейки подавайте с медом, ягодами или сиропом.
Пирог на скисшем кефире
Из скисшего кефира можно приготовить вкусный и быстрый пирог. Он получается мягким и с легкой кислинкой.
Ингредиенты:
- 1 стакан скисшего кефира
- 2 яйца
- 1 стакан сахара
- 1,5 стакана муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 0,5 ч. ложки соды
- 100 г масла
- Щепотка соли
Приготовление:
- Растопите масло и остудите.
- В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и растопленное масло.
- В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешивая до однородного теста.
- Перелейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180°C духовку.
- Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки.
Пирог можно подавать с чаем, украсив его ягодами или посыпав сахарной пудрой.
Скисший кефир — это не повод для его выбрасывания. Наоборот, из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Мы предложили вам 5 простых рецептов, которые можно приготовить из скисшего кефира, чтобы не только использовать его по назначению, но и побаловать себя и близких вкусными угощениями. Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь новыми блюдами в своем рационе!
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