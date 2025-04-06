Что приготовить из скисшего кефира: 5 простых рецептов

Кефир — это полезный продукт, который присутствует в рационе многих людей. Однако иногда мы не успеваем его употребить до того, как он скиснет. Не стоит переживать, если кефир стал кислым — это вовсе не значит, что его нужно вылить. Скисший кефир может быть использован в различных рецептах для приготовления вкусных и полезных блюд. В этой статье DNEWS расскажет о том, что можно приготовить из скисшего кефира, предложив 5 простых и вкусных рецептов.

Оладьи на скисшем кефире

Оладьи — это одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить на основе скисшего кефира. Они получаются мягкими, воздушными и очень вкусными. Этот рецепт идеально подходит для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

1 стакан скисшего кефира

1 яйцо

1,5 стакана муки

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка соды

Щепотка соли

2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавьте скисший кефир и хорошо перемешайте. В отдельной миске соедините муку с содой. Постепенно добавляйте муку в кефирную смесь, тщательно перемешивая. Разогрейте сковороду с растительным маслом. С помощью ложки выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки.

Готовые оладьи подавайте с медом, вареньем или сметаной.

Блины на скисшем кефире

Блины, приготовленные на скисшем кефире, получаются мягкими, эластичными и с приятной кислинкой. Этот рецепт идеален для любителей блинов.

Ингредиенты:

1 стакан скисшего кефира

1 яйцо

1 стакан муки

1 ст. ложка сахара

0,5 ч. ложки соли

0,5 ч. ложки соды

1 стакан воды (или молока)

Растительное масло для жарки

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью. Добавьте скисший кефир и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку и соду, тщательно размешивая тесто, чтобы не было комочков. Добавьте воду или молоко и продолжайте перемешивать до получения однородного теста. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, распределив его по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны по 1-2 минуты до золотистого цвета.

Готовые блины можно подавать с различными начинками, вареньем или сгущенным молоком.

Кексы на скисшем кефире

Кексы, приготовленные на основе скисшего кефира, получаются мягкими и влажными. Это прекрасный способ использовать оставшийся кефир.

Ингредиенты:

1 стакан скисшего кефира

1 яйцо

1 стакан сахара

1,5 стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя

0,5 ч. ложки соды

0,5 стакана растительного масла

1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)

Приготовление:

В миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до однородной массы. Перелейте тесто в форму для кексов, смазанную маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, проверив готовность с помощью зубочистки.

Этот кекс можно подавать с чаем или использовать для пикника.

Панкейки на скисшем кефире

Панкейки — это мини-блины, которые также можно приготовить из скисшего кефира. Они получаются очень пышными и воздушными, идеально подходящими для завтрака.

Ингредиенты:

1 стакан скисшего кефира

1 яйцо

1 стакан муки

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка разрыхлителя

Щепотка соли

2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью. Добавьте скисший кефир и перемешайте. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте муку в кефирную смесь, тщательно перемешивая до получения однородного теста. Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом. Вылейте тесто на сковороду, формируя небольшие панкейки. Обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета.

Панкейки подавайте с медом, ягодами или сиропом.

Пирог на скисшем кефире

Из скисшего кефира можно приготовить вкусный и быстрый пирог. Он получается мягким и с легкой кислинкой.

Ингредиенты:

1 стакан скисшего кефира

2 яйца

1 стакан сахара

1,5 стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя

0,5 ч. ложки соды

100 г масла

Щепотка соли

Приготовление:

Растопите масло и остудите. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и растопленное масло. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешивая до однородного теста. Перелейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки.

Пирог можно подавать с чаем, украсив его ягодами или посыпав сахарной пудрой.

Скисший кефир — это не повод для его выбрасывания. Наоборот, из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Мы предложили вам 5 простых рецептов, которые можно приготовить из скисшего кефира, чтобы не только использовать его по назначению, но и побаловать себя и близких вкусными угощениями. Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь новыми блюдами в своем рационе!

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