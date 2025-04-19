Магнитные бури — явление, о котором всё чаще говорят не только метеорологи, но и врачи. При вспышках на Солнце в сторону Земли выбрасываются заряженные частицы, которые, взаимодействуя с магнитным полем планеты, вызывают колебания, известные как геомагнитные бури. В такие дни многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления и перепады настроения. Но что именно происходит с человеком в этот период и как защититься от негативного влияния? Об этом пишет DNEWS.
Что такое магнитная буря и как она влияет на Землю
Геомагнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Когда заряженные частицы достигают земной атмосферы, они нарушают стабильность магнитосферы. Эти колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и влиять не только на радиосигналы и навигацию, но и на биополе человека.
Самое сильное воздействие фиксируется во время бурь уровней G3–G5, но даже слабая буря G1 способна вызвать дискомфорт у чувствительных людей. Особенно подвержены влиянию пожилые, метеозависимые, гипертоники, сердечники и беременные женщины.
Что происходит с организмом человека
Во время магнитной бури тело человека испытывает повышенную нагрузку из-за нарушения биоритмов и магнитного баланса. Учёные предполагают, что геомагнитные возмущения могут влиять на вегетативную нервную систему, кровообращение и даже гормональный фон.
Часто наблюдаются такие изменения:
- Сужение или расширение сосудов, что провоцирует скачки давления
- Нарушения сердечного ритма
- Снижение уровня кислорода в крови
- Активация воспалительных процессов
- Нарушения сна и биологических часов
Организм воспринимает это как стресс, и в ответ выбрасывает повышенное количество кортизола, адреналина и других гормонов, что усиливает усталость, тревожность и напряжение.
Как магнитные бури влияют на психику
Наряду с физическим недомоганием, во время магнитных бурь часто возникают и психологические симптомы. Даже у людей с устойчивой психикой возможны:
- раздражительность, беспричинная злость;
- эмоциональная нестабильность;
- тревожность, ощущение внутреннего напряжения;
- снижение концентрации, забывчивость;
- бессонница или поверхностный сон;
- повышенная утомляемость, апатия.
У лиц с хроническими расстройствами (депрессия, тревожность, ВСД) такие периоды могут спровоцировать обострения. Особенно тяжело магнитные колебания переносятся весной и осенью, когда организм и так находится в переходном состоянии.
Кто больше всего страдает во время магнитных бурь
Некоторые группы людей более уязвимы к изменениям геомагнитного фона. Наиболее подвержены:
- пожилые люди (особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями);
- гипертоники и гипотоники;
- пациенты с нарушениями сердечного ритма;
- беременные женщины;
- люди с хроническими болезнями щитовидной железы и надпочечников;
- подростки в период гормональной перестройки;
- метеозависимые лица.
Даже здоровые люди могут испытывать лёгкий дискомфорт, особенно при резком изменении погоды или смене фаз Луны, совпадающей с бурей.
Как облегчить состояние во время магнитной бури
Полностью изолироваться от геомагнитного воздействия невозможно, но снизить его влияние вполне реально, если соблюдать несколько простых правил.
Рекомендации:
- Следите за прогнозами магнитных бурь — это поможет заранее подготовиться.
- Спите не менее 7–8 часов, ложитесь спать до 23:00.
- Пейте больше чистой воды, чтобы улучшить кровообращение.
- Сократите потребление кофе, крепкого чая, жирной и солёной пищи.
- Избегайте конфликтов, суеты и переутомления.
- Проводите время на свежем воздухе, особенно утром.
- Используйте успокаивающие средства: травяной чай, валериану, дыхательные практики.
- Не забывайте про лекарства, особенно если у вас гипертония или ишемическая болезнь сердца.
Если вы чувствуете резкое ухудшение состояния (обмороки, боли в сердце, панические атаки), немедленно обратитесь к врачу — не стоит списывать всё только на магнитную бурю.
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