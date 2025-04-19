Магнитные бури — явление, о котором всё чаще говорят не только метеорологи, но и врачи. При вспышках на Солнце в сторону Земли выбрасываются заряженные частицы, которые, взаимодействуя с магнитным полем планеты, вызывают колебания, известные как геомагнитные бури. В такие дни многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления и перепады настроения. Но что именно происходит с человеком в этот период и как защититься от негативного влияния? Об этом пишет DNEWS.

Что такое магнитная буря и как она влияет на Землю

Геомагнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Когда заряженные частицы достигают земной атмосферы, они нарушают стабильность магнитосферы. Эти колебания могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и влиять не только на радиосигналы и навигацию, но и на биополе человека.

Самое сильное воздействие фиксируется во время бурь уровней G3–G5, но даже слабая буря G1 способна вызвать дискомфорт у чувствительных людей. Особенно подвержены влиянию пожилые, метеозависимые, гипертоники, сердечники и беременные женщины.

Что происходит с организмом человека

Во время магнитной бури тело человека испытывает повышенную нагрузку из-за нарушения биоритмов и магнитного баланса. Учёные предполагают, что геомагнитные возмущения могут влиять на вегетативную нервную систему, кровообращение и даже гормональный фон.

Часто наблюдаются такие изменения:

Сужение или расширение сосудов, что провоцирует скачки давления

Нарушения сердечного ритма

Снижение уровня кислорода в крови

Активация воспалительных процессов

Нарушения сна и биологических часов

Организм воспринимает это как стресс, и в ответ выбрасывает повышенное количество кортизола, адреналина и других гормонов, что усиливает усталость, тревожность и напряжение.

Как магнитные бури влияют на психику

Наряду с физическим недомоганием, во время магнитных бурь часто возникают и психологические симптомы. Даже у людей с устойчивой психикой возможны:

раздражительность, беспричинная злость;

эмоциональная нестабильность;

тревожность, ощущение внутреннего напряжения;

снижение концентрации, забывчивость;

бессонница или поверхностный сон;

повышенная утомляемость, апатия.

У лиц с хроническими расстройствами (депрессия, тревожность, ВСД) такие периоды могут спровоцировать обострения. Особенно тяжело магнитные колебания переносятся весной и осенью, когда организм и так находится в переходном состоянии.

Кто больше всего страдает во время магнитных бурь

Некоторые группы людей более уязвимы к изменениям геомагнитного фона. Наиболее подвержены:

пожилые люди (особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями);

гипертоники и гипотоники;

пациенты с нарушениями сердечного ритма;

беременные женщины;

люди с хроническими болезнями щитовидной железы и надпочечников;

подростки в период гормональной перестройки;

метеозависимые лица.

Даже здоровые люди могут испытывать лёгкий дискомфорт, особенно при резком изменении погоды или смене фаз Луны, совпадающей с бурей.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Полностью изолироваться от геомагнитного воздействия невозможно, но снизить его влияние вполне реально, если соблюдать несколько простых правил.

Рекомендации:

Следите за прогнозами магнитных бурь — это поможет заранее подготовиться.

— это поможет заранее подготовиться. Спите не менее 7–8 часов , ложитесь спать до 23:00.

, ложитесь спать до 23:00. Пейте больше чистой воды , чтобы улучшить кровообращение.

, чтобы улучшить кровообращение. Сократите потребление кофе, крепкого чая, жирной и солёной пищи.

Избегайте конфликтов, суеты и переутомления.

Проводите время на свежем воздухе , особенно утром.

, особенно утром. Используйте успокаивающие средства : травяной чай, валериану, дыхательные практики.

: травяной чай, валериану, дыхательные практики. Не забывайте про лекарства, особенно если у вас гипертония или ишемическая болезнь сердца.

Если вы чувствуете резкое ухудшение состояния (обмороки, боли в сердце, панические атаки), немедленно обратитесь к врачу — не стоит списывать всё только на магнитную бурю.

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