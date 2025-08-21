Четверг, 21 августа, 2025
27.6 C
Киев
type here...
Когда и как можно наблюдать «чёрную луну». Это событие создаёт идеальные условия для наблюдения за звездами и Млечным Путём.
Когда и как можно наблюдать «чёрную луну». Это событие создаёт идеальные условия для наблюдения за звездами и Млечным Путём.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Что такое чёрная луна 23 августа и как увидеть это редкое астрономическое явление

23 августа 2025 года произойдёт редкое астрономическое событие — взойдёт «чёрная луна». Это явление, которое происходит раз в 33 месяца, создаёт уникальные условия для наблюдения ночного неба и Млечного Пути. Хотя саму «чёрную луну» невозможно увидеть невооружённым глазом, это событие сделает ночь темной, что позволит астрономам и любителям звездного неба насладиться захватывающим видом. DNEWSт рассказывает подробности.

Что такое «чёрная луна» и как она влияет на ночное небо

В астрономии существует несколько фаз Луны, и «чёрная луна» — это одно из редких явлений, связанное с циклом новолуний. Когда в течение месяца происходит два новолуния, второе из них называют «чёрным», а если в сезоне случается четыре новолуний, то третье из них считается «чёрным>Что такое «чёрная луна» и как она влияет на ночное небовремени, в небе появится именно «чёрная луна». Для Северного полушария это будет третье новолуние лета, что делает этот момент особенно интересным для наблюдений. Четвертое новолуние ожидается 21 сентября, накануне осеннего равноденствия.

Почему «чёрная луна» идеальна для наблюдения за Млечным Путием

Хоть саму «чёрную луну» и нельзя увидеть невооружённым глазом, её влияние на ночное небо очень заметно. Во время её фазы ночное небо становится особенно тёмным. Это создаёт идеальные условия для наблюдения за такими объектами, как Млечный Путь, который становится заметнее и поднимется выше горизонта, особенно в летние месяцы. Таким образом, ночь с «чёрной луной» становится лучшим временем для наблюдения за звёздами.

Как наблюдать за ночным небом в день «чёрной луны»

Для любителей астрономии и звездного неба, 23 августа станет отличной возможностью для наблюдений. В это время небо будет значительно темнее, что позволит увидеть больше астрономических объектов. Советы для успешных наблюдений:

  • Выб>Почему «чёрная луна» идеальна для наблюдения за Млечным Путиемминимальным световым загрязнением, подальше от городских огней.
  • Время: Лучше всего наблюдать за Млечным Путием в поздний вечер или ночь, когда небо будет наиболее темным.
  • Оборудование: Для более детального наблюдения полезно использовать бинокль или телескоп, особенно для изучения более отдалённых объектов.

Влияние «чёрной луны» на астрономические и>Как наблюдать за ночным небом в день «чёрной луны»

сивое явление, но и удобный момент для астрономических наблюдений. Сниженная яркость Луны позволяет лучше видеть слабые объекты, такие как звезды, планеты и галактики. Этот период особенно интересен для астрономов, так как он открывает новые возможности для детальных наблюдений и исследований.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

Горячее за неделю

Культура

День ангела Алексея 2025: история, святые, что пожелать, как поздравить, смс и открытки

0
Поздравление с Днем ангела Алексея 2025: история, святые покровители, что пожелать, как поздравить, смс и открытки.
Культура

К чему снится воробей: толкование сна по популярным сонникам

0
Сон о воробье намекает на новости, тревогу или мелкие заботы. Всё зависит от действий птицы, количества и ваших ощущений во сне.
Статьи

Когда мечта о новой жизни превращается в испытание

0
Переезд в Испанию кажется сказкой, пока не сталкиваешься с бюрократией — в этот момент помощь адвоката становится незаменимой.
Статьи

Лучший тональный крем для кожи с пигментацией: выбор и советы визажистов

0
Тональный крем для кожи с пигментацией должен перекрывать пятна, быть стойким, с SPF и подходящим подтоном, чтобы не выделять дефекты.
Статьи

Что делать, если появился мох на газоне: эффективные способы борьбы и профилактики

0
Как убрать мох с газона и предотвратить его возвращение: причины, проверенные методы, сезонные советы и уход, чтобы сохранить идеальный дерн.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Точный курс валют на сегодня, 21 августа 2025 года в Украине
Следующая статья
Пенсии в сентябре 2025 года: кому из украинцев доплатят до 1000 гривен

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Лунный календарь на 19 августа 2025 года: осторожность, эмоции и контроль

0
19 августа 2025 — 26 лунный день, Луна в Раке, спад сил. День сложный, конфликтный. Как пройти его без потерь? Что нельзя делать сегодня?

Время рассвета и заката 19 августа 2025 года: сколько длится день, когда восход и заход солнца в Украине

0
Рассвет и закат солнца 19 августа 2025 года: сколько длится день, когда восход и заход по городам Украины, таблица и рекомендации.

Украинский школьник купит дом для своей матери после продажи сервера Minecraft

0
Школьник Максим Гавриленко продал Minecraft сервер и купил дом для матери. Успешный пример того, как увлечение может стать бизнесом.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.