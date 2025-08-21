23 августа 2025 года произойдёт редкое астрономическое событие — взойдёт «чёрная луна». Это явление, которое происходит раз в 33 месяца, создаёт уникальные условия для наблюдения ночного неба и Млечного Пути. Хотя саму «чёрную луну» невозможно увидеть невооружённым глазом, это событие сделает ночь темной, что позволит астрономам и любителям звездного неба насладиться захватывающим видом. DNEWSт рассказывает подробности.

Что такое «чёрная луна» и как она влияет на ночное небо

В астрономии существует несколько фаз Луны, и «чёрная луна» — это одно из редких явлений, связанное с циклом новолуний. Когда в течение месяца происходит два новолуния, второе из них называют «чёрным», а если в сезоне случается четыре новолуний, то третье из них считается «чёрным». 23 августа 2025 года, в 9:07 по восточному времени, в небе появится именно «чёрная луна». Для Северного полушария это будет третье новолуние лета, что делает этот момент особенно интересным для наблюдений. Четвертое новолуние ожидается 21 сентября, накануне осеннего равноденствия.

Почему «чёрная луна» идеальна для наблюдения за Млечным Путием

Хоть саму «чёрную луну» и нельзя увидеть невооружённым глазом, её влияние на ночное небо очень заметно. Во время её фазы ночное небо становится особенно тёмным. Это создаёт идеальные условия для наблюдения за такими объектами, как Млечный Путь, который становится заметнее и поднимется выше горизонта, особенно в летние месяцы. Таким образом, ночь с «чёрной луной» становится лучшим временем для наблюдения за звёздами.

Как наблюдать за ночным небом в день «чёрной луны»

Для любителей астрономии и звездного неба, 23 августа станет отличной возможностью для наблюдений. В это время небо будет значительно темнее, что позволит увидеть больше астрономических объектов. Советы для успешных наблюдений:

Выберите место с минимальным световым загрязнением, подальше от городских огней.

Время : Лучше всего наблюдать за Млечным Путием в поздний вечер или ночь, когда небо будет наиболее темным.

Оборудование: Для более детального наблюдения полезно использовать бинокль или телескоп, особенно для изучения более отдалённых объектов.

Влияние «чёрной луны» на астрономические и> Как наблюдать за ночным небом в день «чёрной луны»

сивое явление, но и удобный момент для астрономических наблюдений. Сниженная яркость Луны позволяет лучше видеть слабые объекты, такие как звезды, планеты и галактики. Этот период особенно интересен для астрономов, так как он открывает новые возможности для детальных наблюдений и исследований.

