Цветочная вода — это продукт, о котором слышали многие, но далеко не все знают, как он на самом деле работает. Её ценность в косметологии и ароматерапии с каждым годом становится всё более очевидной. Несмотря на простоту состава, цветочная вода обладает множеством полезных свойств. Особенно интересен тот факт, что она может быть не только средством для ухода за кожей и волосами, но и использоваться в пищевых целях. Тем не менее, потребители часто сталкиваются с противоречивой информацией: одни утверждают, что гидролаты подходят для ежедневного применения, другие — что это скорее вспомогательное средство, чем основное. Возникает путаница и в терминологии: гидролат, гидрозоль, цветочная вода — всё это синонимы или есть различия? Ещё больше вопросов вызывает правильное использование таких средств: можно ли применять их на лице, добавлять в маски, брызгать на подушку, наносить на кожу головы или использовать в приготовлении пищи? В этой статье DNEWS разберётся, почему она заслуживает места в домашней аптечке и косметичке.

Что представляет собой цветочная вода

Цветочная вода — это водный экстракт, получаемый в процессе паровой дистилляции растений, цветов и трав. При этом извлекается не только аромат, но и активные компоненты растения, растворённые в воде. В отличие от эфирных масел, гидролаты обладают мягким действием, не вызывают раздражения и могут использоваться даже на чувствительной коже.

Нередко можно встретить и другие термины: гидролат и гидрозоль. Эти названия обозначают одно и то же — натуральную цветочную воду, без добавления спирта, консервантов или синтетических отдушек. Качество зависит от сырья и условий переработки. Хороший продукт не должен быть мутным, иметь резкий запах или осадок.

Цветочная вода пищевая также существует. Это очищенные и проверенные гидролаты, которые можно использовать в кулинарии и даже в напитках. Однако стоит убедиться, что на упаковке есть соответствующая маркировка.

Полезные свойства цветочной воды

Цветочная вода сочетает в себе косметические, ароматерапевтические и даже лечебные качества. Она не просто освежает кожу, но и оказывает положительное влияние на её общее состояние.

Перед тем как перейти к практическому применению, важно понимать, почему этот продукт стал таким популярным. Цветочная вода содержит микроэлементы, антиоксиданты и следы эфирных масел, сохранившиеся после дистилляции. Благодаря такому составу она помогает поддерживать водный баланс кожи, уменьшает воспаления и раздражения, улучшает настроение и облегчает симптомы усталости.

Цветочная вода также подходит для волос — она укрепляет корни, освежает кожу головы, придаёт прядям блеск и облегчает расчёсывание. При регулярном применении волосы становятся мягче и послушнее, уменьшается их ломкость.

Основные способы применения цветочной воды

Цветочная вода может использоваться в разных сферах: уход за кожей и волосами, гигиена, ароматерапия и даже кулинария. Ниже рассмотрим самые эффективные и безопасные методы её применения.

Перед началом стоит отметить, что при выборе средства следует учитывать тип кожи или волос, а также индивидуальные особенности организма. Важно выбирать только качественные продукты без синтетических добавок и спирта.

Уход за лицом и телом

Цветочная вода подходит для очищения и тонизирования кожи. Её можно наносить утром и вечером вместо тоника — это поможет освежить кожу, снять покраснения и подготовить лицо к нанесению крема.

Также её можно использовать как фиксатор макияжа или освежающую воду в течение дня. Особенно летом или в сухом помещении она прекрасно справляется с задачей увлажнения. Достаточно пару распылений на лицо или шею — и кожа вновь выглядит свежей и ухоженной.

Ещё один вариант — добавление гидролата в косметические маски. Он усиливает действие глины, меда, масел, позволяя компонентам глубже проникать в кожу. Такой подход делает уход более эффективным.

Уход за волосами

Многие задаются вопросом, как использовать гидролат для волос. Применение простое: нужно распылить цветочную воду на корни после мытья или между процедурами. Это помогает уменьшить жирность кожи головы, укрепить волосяные луковицы и придать волосам здоровый блеск.

Гидрозоль можно также использовать как основу для домашних масок или добавить в шампунь. Подходит практически для всех типов волос, не требует смывания и не утяжеляет локоны. Особенно хорошо работает на тонких и склонных к жирности волосах.

Регулярное применение помогает улучшить микрофлору кожи головы, устранить зуд и шелушение. Это особенно важно в сезонный период, когда кожа подвержена стрессу и обезвоживанию.

Ароматерапия и антистресс

Цветочная вода может стать прекрасной альтернативой синтетическим ароматам. Её можно распылять на подушку перед сном, использовать в аромалампах или как лёгкий парфюм.

Особенно полезными в этом плане считаются лаванда, роза, нероли. Их мягкий, натуральный аромат помогает расслабиться, снизить уровень тревожности и улучшить сон. Такие свойства особенно ценятся в аюрведической системе, где гидролаты считаются благоприятными для баланса души и тела.

Регулярное использование помогает наладить эмоциональное состояние, снять мышечное напряжение и даже снизить головную боль. Всё это делает цветочную воду доступным средством поддержания душевного равновесия.

Пищевое использование

Цветочная вода пищевая используется в кондитерском деле, приготовлении напитков и даже мясных блюд. Например, вода апельсинового цвета или розы придаёт десертам и лимонадам утончённый вкус.

Важно выбирать продукт, на котором указано, что он пригоден для внутреннего применения. Такие гидролаты проходят дополнительную очистку и проверку. Они не только ароматизируют еду, но и могут мягко воздействовать на пищеварение, улучшать аппетит и повышать настроение.

Пищевые гидрозоли можно добавлять в чай, кофе, коктейли, маринады, а также во фруктовые салаты. Это безопасный способ придать блюдам лёгкий природный аромат без синтетики.

Популярные виды цветочной воды и их свойства

Существует множество вариантов цветочной воды, и каждый из них обладает уникальными свойствами. Ниже перечислены самые востребованные, которые подходят для широкого круга задач.

Розовая вода

Один из самых универсальных видов. Подходит для всех типов кожи, особенно сухой и чувствительной. Увлажняет, успокаивает, освежает. Идеально подходит для антивозрастного ухода.

Также часто используется в ароматерапии и пищевых целях. Её запах мягкий и приятный, способствует расслаблению.

Лавандовая вода

Обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Хорошо подходит для жирной и проблемной кожи. Помогает заживлять высыпания, регулирует работу сальных желёз.

Также популярна в уходе за волосами — укрепляет корни и борется с перхотью.

Мелиссовая вода

Успокаивает кожу, снимает раздражения и воспаления. Рекомендуется для ухода за чувствительной и склонной к аллергии кожей. Отлично работает как тоник в жаркую погоду.

Её аромат благотворно влияет на нервную систему, помогает справиться со стрессом и бессонницей.

Ромашковая вода

Идеальна для детской кожи и ухода за кожей вокруг глаз. Обладает выраженным противоотёчным эффектом. Хорошо снимает покраснение и усталость глаз.

Подходит для всех типов кожи, особенно при склонности к куперозу и раздражению.

Васильковая вода

Известна своими успокаивающими и тонизирующими свойствами. Особенно полезна для глаз — её применяют в виде компрессов при отёках, покраснении и усталости век. Также подходит для чувствительной кожи, склонной к раздражениям.

Помимо ухода за глазами, васильковая вода улучшает состояние кожи с куперозом и помогает укрепить стенки капилляров.

Вода дамасской розы

Это премиальная разновидность розовой воды, отличающаяся более насыщенным ароматом и высокой концентрацией активных веществ. Подходит для зрелой, сухой и обезвоженной кожи.

Помогает разглаживать мелкие морщины, возвращает коже упругость и придаёт сияние. Является мощным природным антиоксидантом и афродизиаком в ароматерапии.

Вода нероли

Получается из цветков апельсинового дерева. Обладает выраженным релаксирующим ароматом и считается отличным средством для ухода за тусклой и уставшей кожей. Смягчает, выравнивает тон и способствует регенерации клеток.

В аюрведической системе считается сбалансированным гидролатом, способным успокоить нервы, улучшить настроение и устранить энергетические блоки.

Вода гамамелиса

Идеальна для жирной, комбинированной и проблемной кожи. Обладает вяжущими, антисептическими и успокаивающими свойствами. Сужает поры, уменьшает воспаления и помогает бороться с акне.

Её также можно использовать после бритья или депиляции — она снимает раздражение и ускоряет восстановление кожи.

Как выбрать качественную цветочную воду

Выбирая гидролат, обратите внимание на состав: в нём не должно быть спирта, консервантов, отдушек и красителей. Идеально, если в составе указано только латинское название растения и вода.

Хорошая цветочная вода обычно упакована в непрозрачную бутылку с дозатором. Это помогает защитить продукт от воздействия света и воздуха. Также следует обратить внимание на срок годности — натуральные гидролаты хранятся не более 6 месяцев после открытия.

Если аромат слишком резкий или нехарактерный для растения — скорее всего, в состав добавлены искусственные компоненты. Такой продукт лучше не использовать на коже или в пищу.

Советы по хранению и применению

Цветочную воду желательно хранить в холодильнике. Низкая температура замедляет процесс окисления и помогает сохранить полезные свойства дольше. После каждого использования рекомендуется закрывать флакон и избегать попадания влаги внутрь.

Если вы используете гидролат ежедневно, обратите внимание на свою кожу и волосы. В случае появления раздражения или сухости стоит сделать перерыв или сменить вид воды. Также можно чередовать различные виды в зависимости от сезона или состояния кожи.

Цветочная вода — продукт, требующий регулярности. Одноразовое применение не даст стойкого результата, но ежедневное использование заметно улучшит внешний вид кожи и волос уже через 1–2 недели.

Ранее мы писали о том, как выбрать букет по знаку зодиака: лучшие цветы для Овна, Тельца, Близнецов и всех знаков.