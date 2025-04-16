Деменция — это заболевание, которое затрудняет выполнение обычных ежедневных задач и влияет на способность человека мыслить, запоминать и ориентироваться в пространстве. Это не болезнь сама по себе, а скорее симптом, который может быть вызван различными заболеваниями. В этой статье DNEWS рассмотрит, что такое деменция простыми словами, её симптомы, возможные причины и способы лечения.

Деменция — это не просто забывчивость, которая бывает у людей с возрастом. Это серьёзное нарушение работы мозга, которое ухудшает качество жизни и может привести к полному разрушению способности человека заботиться о себе. Важно понять, что деменция требует внимания и своевременной диагностики. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее можно будет замедлить развитие заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Симптомы деменции

Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от её типа и причины. Однако есть несколько общих признаков, которые характерны для большинства случаев.

Проблемы с памятью

Память — это один из самых заметных признаков деменции. Часто люди начинают забывать недавние события, им становится сложно запомнить новые факты или лица. Забывчивость может проявляться в забывании ключевых событий дня, потеря интереса к общению с близкими или забывание назначенных встреч.

Однако важно отличать нормальную забывчивость, которая может быть связана с возрастом, от симптомов деменции. Если человек часто забывает важную информацию, это может быть тревожным сигналом.

Нарушения ориентации

Пациенты с деменцией часто теряются даже в знакомых местах. Это может включать забывание того, где находится дом, или неспособность понять, какой сегодня день недели. В худших случаях люди могут забыть своих близких или не понимать, где они находятся.

Проблемы с мышлением и концентрацией

Деменция также влияет на способность человека решать простые задачи и принимать решения. Это может включать трудности при составлении списков, расчётах или планировании. Человек может начать забывать, как выполнять привычные действия, такие как приготовление пищи или уход за собой.

Изменения в поведении и настроении

Люди с деменцией часто становятся раздражительными, агрессивными или тревожными. Эмоциональные реакции могут становиться непропорциональными ситуации. Например, человек может начать паниковать без видимой причины или проявлять агрессию в ответ на незамеченные или малозначимые раздражители.

Потеря интереса к жизни

Одним из признаков деменции является потеря интереса к тому, что раньше доставляло радость. Это может включать отказ от хобби, социальной активности, а также изоляцию от других людей. В некоторых случаях это может привести к депрессии, которая также является распространённым спутником деменции.

Причины деменции

Деменция может быть вызвана различными заболеваниями и состояниями, но наиболее часто её причиной являются следующие заболевания.

Болезнь Альцгеймера

Это наиболее распространённая форма деменции, которая обычно развивается у людей старше 65 лет. Болезнь Альцгеймера начинается с лёгкой забывчивости, которая постепенно прогрессирует и затрудняет выполнение повседневных задач. В мозге людей с болезнью Альцгеймера образуются аномальные белки, которые нарушают связь между нейронами и приводят к их гибели.

Сосудистая деменция

Этот тип деменции развивается из-за проблем с кровообращением в мозге, например, из-за инсультов или других сосудистых заболеваний. Сосудистая деменция может развиваться постепенно, начиная с трудностей в концентрации и проблем с памятью. Она может быть менее выраженной на ранних стадиях, но постепенно ухудшается.

Леви-тисменная деменция

Это тип деменции, при котором аномальные белки, называемые телами Леви, скапливаются в мозге и нарушают его функции. Леви-тисменная деменция может вызывать проблемы с движением, а также привести к галлюцинациям и трудностям с мышлением.

Фронтальная деменция

Этот тип деменции влияет на фронтальные и височные доли мозга. Он может проявляться в изменении поведения, слабой способности к принятию решений, а также потерей социальных навыков. Люди с фронтальной деменцией часто становятся более импульсивными и могут проявлять агрессивное поведение.

Лечение деменции

Деменция не имеет полного излечения, но существует ряд методов, которые могут помочь замедлить её прогрессирование и улучшить качество жизни пациента. Лечение деменции зависит от её типа и стадии заболевания.

Медикаментозное лечение

На ранних стадиях деменции могут быть назначены препараты, которые помогают улучшить память и когнитивные функции. Например, ингибиторы холинэстеразы (донепезил, ривастигмин) могут быть эффективны при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Эти препараты помогают улучшить передачу нервных импульсов в мозге, что может замедлить ухудшение когнитивных функций.

В некоторых случаях могут быть назначены антидепрессанты или антипсихотические препараты для контроля симптомов депрессии или агрессии.

Терапия и реабилитация

Когнитивная терапия и реабилитация могут помочь улучшить память и внимание. Эти методы направлены на сохранение когнитивных функций и помощь пациенту в адаптации к новым условиям. Также могут быть полезны методы, направленные на улучшение социальной активности и уменьшение стресса.

Психосоциальная поддержка

Поддержка со стороны близких и профессионалов является важным аспектом лечения деменции. Семьи и друзья могут помочь человеку справляться с повседневными задачами и поддерживать его в трудные моменты. Психотерапевты и консультанты могут предложить эмоциональную поддержку как пациентам, так и их семьям.

Изменения в образе жизни

Здоровое питание, регулярные физические упражнения и умственная активность могут помочь замедлить развитие деменции. Продукты, богатые антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, такие как рыба, орехи, ягоды, могут поддержать здоровье мозга.

Профилактика деменции

Хотя полностью предотвратить деменцию невозможно, есть несколько факторов, которые могут снизить риск её развития:

Регулярные физические нагрузки

Здоровое питание

Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя

Поддержание умственной активности (чтение, решение головоломок, изучение новых навыков)

Управление стрессом и психологическое благополучие



Деменция — это заболевание, которое влияет на память, способность к мышлению и поведение. При этом важно помнить, что раннее выявление симптомов и своевременное лечение могут значительно улучшить качество жизни человека и замедлить прогрессирование заболевания. Регулярные медицинские осмотры и внимание к своему здоровью помогут снизить риски развития деменции и обеспечить своевременную помощь при первых признаках заболевания.

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