Сон — это не просто состояние покоя. Он играет ключевую роль в поддержании здоровья, работоспособности и психоэмоционального баланса. Важно понимать, что качественный отдых зависит не только от количества часов сна, но и от того, как проходят его фазы.

В этой статье DNEWS рассказывает, какие бывают фазы сна, как они сменяют друг друга и каким образом влияют на организм человека.

Почему нужно понимать структуру сна

Современная наука давно доказала: сон состоит из чередующихся циклов, каждый из которых включает несколько фаз. Нарушения в этих фазах приводят к хронической усталости, проблемам с концентрацией, снижению иммунитета и настроения.

Осознание процессов, происходящих во время сна, помогает не просто отдыхать, а полноценно восстанавливаться.

Что происходит, когда мы засыпаем

Сразу после засыпания мозг не отключается, как может показаться. Напротив, он начинает работать в особом режиме, регулируя чередование фаз сна. Эти фазы проходят в строго определённой последовательности, образуя один цикл продолжительностью около 90–110 минут.

Какие фазы включает один цикл сна

Сон делится на две большие категории: медленный (non-REM) и быстрый (REM). Внутри медленного сна есть три фазы, каждая из которых играет важную роль в восстановлении организма.

На протяжении ночи проходит от 4 до 6 полных циклов, где REM-сон постепенно удлиняется, а глубокий становится короче.

Медленный сон: фундаментальный отдых

Во время медленного сна происходят важнейшие процессы регенерации. Организм восстанавливает мышцы, укрепляет иммунитет, снижает уровень кортизола и накапливает энергию.

Фаза N1 — лёгкая дремота

На этом этапе человек лишь начинает засыпать. Мышцы расслабляются, дыхание замедляется, появляются первые образы и подёргивания. Эта фаза длится всего несколько минут.

Фаза N2 — поверхностный сон

Тело начинает отключаться от внешнего мира. Замедляется сердцебиение, снижается температура, углубляется расслабление. На долю этой фазы приходится до 50% общего времени сна.

Фаза N3 — глубокий сон

Это самая важная часть медленного сна. В организме активно вырабатывается гормон роста, восстанавливаются клетки, мозг «чистится» от метаболических отходов. Именно в этой фазе человек спит наиболее крепко и почти не реагирует на внешние раздражители.

Быстрый сон (REM): отдых для психики

После прохождения фаз медленного сна наступает REM-фаза. Она характеризуется быстрой движением глаз, высокой активностью мозга и полной расслабленностью мышц.

Во время REM-сна мы видим самые яркие сны. Мозг в это время активно перерабатывает эмоции, воспоминания, учит новые навыки и формирует долгосрочную память. Фаза начинается примерно через 90 минут после засыпания и с каждым циклом становится всё длиннее.

Как фазы сна влияют на организм

Каждая фаза сна оказывает специфическое влияние на здоровье. Медленный сон необходим для физического восстановления, а REM-сон — для психологического равновесия и умственной активности.

Последствия нарушений сна

Если какой-либо этап сна нарушается или укорачивается, организм не успевает полностью восстановиться. В результате:

дефицит глубокого сна вызывает усталость и пониженный иммунитет;

нехватка REM-сна приводит к раздражительности, забывчивости и тревожности;

частые пробуждения между фазами нарушают циркадный ритм и вызывают расстройства сна.

Систематические сбои в структуре сна могут повышать риск хронических заболеваний и ускорять процессы старения.

Как наладить естественный цикл сна

Чтобы фазы сна чередовались правильно, необходимо соблюдать режим и создать комфортные условия для отдыха. Это особенно важно для людей с высоким уровнем стресса или нарушениями сна.

Полезные рекомендации

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные

Избегайте яркого света и экранов за 1–2 часа до сна

Уменьшите потребление кофеина и алкоголя во второй половине дня

Проветривайте спальню и поддерживайте прохладу в комнате

При необходимости используйте маску для сна или беруши

Включите в вечерний ритуал чтение, тёплый душ или лёгкую растяжку

Дополнительно можно использовать приложения и смарт-часы для отслеживания фаз сна и анализа качества отдыха.

Сон состоит из чередующихся фаз, каждая из которых играет важную роль в здоровье и самочувствии. Медленный сон восстанавливает тело, а быстрый — психику. Чтобы чувствовать себя бодро и эффективно функционировать днём, необходимо не только высыпаться, но и поддерживать здоровую структуру сна.

Правильная гигиена сна — это инвестиция в энергичную жизнь, крепкий иммунитет и эмоциональную устойчивость.

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