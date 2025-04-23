Хумус — блюдо, которое давно вышло за пределы Ближнего Востока и покорило весь мир своим мягким вкусом, пользой и универсальностью. Вегетарианцы, гурманы и просто ценители здоровой еды всё чаще включают его в свой рацион. Но что такое хумус на самом деле? Из чего он готовится, с чем его едят и почему о нём столько говорят? DNEWS разбирает подробно в этой статье.

Что такое хумус: происхождение и состав

Хумус — это густая паста, основой которой является варённый нут (турецкий горох), пюрированный с тахини (кунжутной пастой), оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и солью. Название «хумус» происходит от арабского слова «хуммус», что означает просто «нут».

Блюдо особенно популярно в кухнях Ближнего Востока — Израиле, Ливане, Сирии, Турции, Палестине. Однако в последние десятилетия хумус стал символом здорового питания и распространился по всему миру.

Классический состав хумуса:

варёный нут;

тахини (кунжутная паста);

оливковое масло;

чеснок;

лимонный сок;

соль и специи (зира, паприка, перец).

Иногда в него добавляют красный перец, свёклу, авокадо, шпинат, тыкву и другие ингредиенты, чтобы создать оригинальные вкусы и цветовые вариации.

Чем полезен хумус

Хумус не только вкусный, но и очень полезный продукт. Он идеально вписывается в рацион тех, кто следит за фигурой, соблюдает пост или придерживается веганства.

Польза хумуса:

Богат растительным белком — идеален для вегетарианцев.

— идеален для вегетарианцев. Содержит клетчатку — улучшает пищеварение.

— улучшает пищеварение. Нормализует уровень сахара в крови — за счёт низкого гликемического индекса.

— за счёт низкого гликемического индекса. Содержит Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты — благодаря оливковому маслу и тахини.

— благодаря оливковому маслу и тахини. Источники витаминов группы B, железа, магния и цинка.

Регулярное употребление хумуса способствует укреплению иммунитета, снижению уровня «плохого» холестерина, насыщает и надолго устраняет чувство голода.

Как едят хумус: классические и современные способы

Хумус универсален. Его можно подать как закуску, гарнир или полноценную часть приёма пищи. В странах Востока это блюдо часто подают на завтрак, в обед или к праздничному столу.

С чем едят хумус:

С лепёшками и питой — классический ближневосточный способ.

— классический ближневосточный способ. С хлебцами и крекерами — отличный вариант перекуса.

— отличный вариант перекуса. С овощами — морковь, огурцы, сельдерей, перец — всё подойдёт для макания.

— морковь, огурцы, сельдерей, перец — всё подойдёт для макания. На тостах — альтернатива сливочному маслу или паштету.

— альтернатива сливочному маслу или паштету. Как гарнир к мясу, рыбе, фалафелю.

В роллах и лаваше — хумус служит основой вместо майонеза или соуса.

— хумус служит основой вместо майонеза или соуса. В составе боулов и салатов — для кремовой текстуры и вкуса.

Как подают:

Хумус традиционно выкладывают в тарелку с углублением по центру, поливают сверху оливковым маслом, посыпают паприкой, зирой, кунжутом или зеленью. Часто украшают цельным варёным нутом, вялеными томатами или маслинами.

Хранение и особенности

Готовый хумус можно хранить в холодильнике до 4–5 дней в герметичной таре. Он легко замораживается, но после разморозки может немного потерять текстуру. Лучше всего делать его небольшими порциями и употреблять свежим.

При покупке готового хумуса в магазине обращайте внимание на состав — в качественном продукте не должно быть консервантов, крахмала и сахара.

Можно ли приготовить хумус дома

Да, и это проще, чем кажется! Главное — заранее замочить нут (на 8–10 часов), отварить его до мягкости и пробить блендером с остальными ингредиентами. Домашний хумус не только вкуснее, но и безопаснее по составу — вы контролируете всё, что в него входит.

Базовый рецепт:

1 стакан варёного нута

2 ст. ложки тахини

2 ст. ложки лимонного сока

1–2 зубчика чеснока

3–4 ст. ложки оливкового масла

соль по вкусу

немного воды для нужной консистенции

Измельчить в блендере до однородности — и готово!

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