Кушон — это косметическое средство, которое быстро завоевало популярность на мировом рынке. Простой в использовании и невероятно удобный, кушон сочетает в себе тональный крем и увлажняющий продукт, который легко носить с собой и использовать в любой ситуации. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, что такое кушон, как им правильно пользоваться, а также чем он отличается от традиционных средств, таких как тональный крем и пудра.

Что такое кушон

Кушон — это инновационная форма тонального средства, заключенная в компактный контейнер с пористым спонжем. В отличие от обычного крема, который нужно наносить кистью или руками, кушон уже пропитан необходимым количеством средства, и его легко можно набрать с помощью спонжа, который имеет пористую структуру, пропускающую жидкость. Это позволяет добиться равномерного и легкого покрытия за несколько минут.

История кушона

Кушон был изначально разработан в Южной Корее, и его популярность быстро распространилась по всему миру. Продукт появился в 2008 году благодаря косметической компании Amorepacific, которая запустила кушон под брендом Laneige. Именно с этого момента кушон стал настоящим трендом в индустрии красоты. После успешного старта в Азии, кушоны завоевали рынок Европы и США, и сегодня многие ведущие косметические бренды предлагают свои версии этого продукта.

Как работает кушон

Когда мы говорим о кушоне, следует понимать, что это не просто тональный крем в удобном формате. Это средство, которое объединяет в себе функции нескольких косметических продуктов. Оно сочетает в себе текстуру тонального крема, свойства увлажняющего средства и легкую степень покрытия, которая позволяет коже «дышать» и выглядит естественно.

Кушон, как правило, обладает легкой текстурой и предоставляет среднее или легкое покрытие, которое легко наращивать, при этом избегая эффекта маски. Текстура кушона позволяет ему идеально ложиться на кожу, скрывая несовершенства, но при этом не перегружая её. Его легкость в использовании заключается в том, что наносить его можно не только с утра, но и в течение дня для подправки макияжа.

Как пользоваться кушоном

Использование кушона — это несложный процесс. Всё, что вам нужно сделать — это прижать спонж к поверхности кушона и легкими движениями распределить средство по лицу. Важно помнить, что кушон имеет пористую структуру, что позволяет наносить его без излишков и с минимальными усилиями.

Подготовка кожи: Как и для любого макияжа, перед нанесением кушона необходимо подготовить кожу. Это включает в себя очищение, увлажнение и, если нужно, использование праймера для создания более ровного покрытия. Нанесение: После того как вы подготовили кожу, аккуратно прижмите спонж кушона к его поверхности. Постепенно наносите средство на лицо, начиная с центра и двигаясь к краям. Не забывайте, что нанесение должно быть легким, без сильных нажатий. За счет пористой структуры спонж автоматически подбирает нужное количество средства, что упрощает процесс. Коррекция: Если вы хотите усилить покрытие, можно повторно нанести слой кушона на проблемные участки кожи. Для этого просто повторите процедуру с использованием небольшого количества средства.

Отличие кушона от тонального крема и пудры

Теперь давайте рассмотрим, чем кушон отличается от привычных средств, таких как тональный крем и пудра. Понимание этих различий поможет вам выбрать продукт, который наиболее подходит для вашего типа кожи и предпочтений.

Кушон против тонального крема

Тональный крем — это основа для макияжа, которая обеспечивает плотное покрытие и нивелирует недостатки кожи. Однако многие женщины не любят ощущение «маски» на лице, которое может оставаться после нанесения густых кремов. Кушон, в свою очередь, обладает легкой текстурой, которая подстраивается под кожу и оставляет её увлажненной и сияющей.

В отличие от тонального крема, кушон позволяет добиться более естественного, незаметного покрытия, при этом сохраняя кожу увлажненной. Этот продукт лучше всего подойдет для тех, кто не любит плотное покрытие и хочет, чтобы кожа оставалась естественной. Тональный крем, как правило, использует кисть или пальцы для нанесения, в то время как кушон предоставляет удобство и компактность, позволяя использовать его на ходу.

Популярные бренды тональных кремов, такие как Estée Lauder или MAC, предлагают более плотное покрытие, которое хорошо скрывает дефекты, но может ощущаться на коже. Кушон же не имеет такой текстуры и часто воспринимается как более легкий и невесомый вариант.

Кушон против пудры

Пудра — это продукт для финишного макияжа, который используется для закрепления макияжа и матирования. Пудра не подходит для того, чтобы скрыть несовершенства или выровнять тон кожи, как это делает тональный крем или кушон. В отличие от пудры, кушон имеет кремовую текстуру, которая не только скрывает дефекты, но и увлажняет кожу, а также обладает SPF-защитой.

Если пудра может сушить кожу, особенно у тех, кто склонен к сухости, то кушон идеально подойдет для людей с сухой или комбинированной кожей, обеспечивая нужный уровень увлажненности и не создавая ощущения стянутости.

Множество брендов, таких как Chanel или Dior, предлагают свои версии пудры, но она часто не подойдет для тех, кто хочет увлажняющее средство и легкое покрытие. Кушон, напротив, сочетает эти качества и становится отличным решением для ежедневного макияжа.

Преимущества использования кушона

Удобство: Кушон — это компактный продукт, который можно носить в сумочке и использовать в любое время дня для подправки макияжа. Он особенно удобен для тех, кто вечно в движении и не всегда имеет время на полноценный макияж. Легкость в использовании: Благодаря пористому спонжу и специальной упаковке, кушон не требует дополнительных аксессуаров, таких как кисти или аппликаторы. Вы можете легко наносить его, даже если у вас нет зеркала или возможности подправить макияж. Естественное покрытие: Кушон идеально подходит для тех, кто предпочитает легкое и невидимое покрытие. Он не забивает поры, помогает выравнивать тон кожи и придает ей естественное сияние. Увлажнение и защита от солнца: Многие кушоны содержат увлажняющие компоненты и SPF-фильтры, что делает их не только косметическим продуктом, но и защитой для вашей кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Как выбрать подходящий кушон

При выборе кушона важно учитывать тип вашей кожи. Если у вас сухая кожа, ищите кушоны с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты растений. Если у вас жирная или комбинированная кожа, выбирайте кушоны с матирующими свойствами, которые помогут контролировать блеск.

Популярные бренды, такие как Laneige, Innisfree, Shiseido, Estee Lauder и Missha, предлагают разнообразные кушоны, которые могут удовлетворить потребности разных типов кожи. Если вы ищете увлажняющий кушон, попробуйте Laneige BB Cushion Hydra Radiance, который идеально подойдет для сухой кожи. Для более жирной кожи подойдут варианты с матирующими свойствами, такие как Innisfree No Sebum Cushion.

Также стоит обратить внимание на уровень SPF. Некоторые кушоны обеспечивают защиту от солнца, что важно для ежедневного ухода, особенно в летний период.

Советы по нанесению кушона

Начинайте с легкого слоя, а затем при необходимости добавьте еще.

Для максимального эффекта наносите кушон на увлажненную кожу.

Используйте кушон для освежения макияжа в течение дня.

Кушон — это идеальное решение для тех, кто ищет удобный и многофункциональный продукт для макияжа. Он сочетает в себе все преимущества тонального крема и пудры, при этом оставаясь легким и комфортным для кожи. Независимо от типа кожи, кушон поможет вам создать естественное и стойкое покрытие, которое не только улучшит внешний вид, но и позаботится о вашей коже.

