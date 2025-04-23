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Что такое лапароскопическая гистерэктомия простыми словами, как проходит процедура, зачем её делают и в когда операция назначается мужчинам.
Что такое лапароскопическая гистерэктомия простыми словами, как проходит процедура, зачем её делают и в когда операция назначается мужчинам.
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Что такое лапароскопическая гистерэктомия простыми словами: как проходит процедура и почему мужчинам тоже удаляют матку

Лапароскопическая гистерэктомия — это операция по удалению матки с помощью миниатюрных проколов и специального оборудования. Обычно её проводят женщинам, но в редких случаях процедуру назначают и мужчинам — в особых медицинских или трансгендерных ситуациях. В этой статье DNEWS объясняет простыми словами, как проходит операция и почему она может понадобиться разным пациентам.

Что это за операция

Гистерэктомия — это удаление матки. Если её проводят лапароскопическим методом, то вместо большого разреза делают 3–4 небольших прокола. Через них врач вводит инструменты и камеру.

Процедура считается малотравматичной, восстанавливаться после неё легче и быстрее. Матку удаляют полностью или частично, иногда вместе с шейкой, яичниками или фаллопиевыми трубами — в зависимости от показаний.

Зачем её делают

Операция назначается только в случае серьёзных диагнозов. Лапароскопия позволяет удалить орган аккуратно, с минимальными повреждениями.

Основные причины:

  • миома (доброкачественная опухоль);
  • эндометриоз;
  • кровотечения, которые не удаётся остановить другими способами;
  • рак матки или шейки матки;
  • сильное опущение (пролапс) матки.

Решение принимает гинеколог после обследования и консультаций.

Как проходит процедура

Операция проводится под общим наркозом и длится от 1 до 3 часов. Пациентка находится в клинике от 1 до 3 дней.

Этапы операции:

  • вводится наркоз;
  • живот наполняется газом для лучшей видимости;
  • через проколы вводятся инструменты;
  • матка отсоединяется и удаляется — через влагалище или один из проколов;
  • накладываются швы или специальные пластыри.

Через 1–2 недели можно вернуться к привычному образу жизни.

Почему гистерэктомию делают мужчинам

Хотя матка — это женский орган, лапароскопическая гистерэктомия может проводиться трансгендерным мужчинам. Это люди, которые родились женщинами, но идентифицируют себя как мужчины.

Медицинские показания:

  • трансгендерный переход (удаление репродуктивных органов — часть хирургической коррекции);
  • рак матки у транс-мужчин;
  • хронические болезни, при которых орган нужно удалить.

В таких случаях процедура проводится по тем же медицинским стандартам, с уважением к гендерной идентичности пациента.

Восстановление и рекомендации

Восстановление занимает 1–2 недели. Большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни быстро.

Что важно знать:

  • нельзя поднимать тяжести 4–6 недель;
  • стоит избегать половой жизни до полного заживления;
  • важно соблюдать все рекомендации врача и посещать контрольные осмотры.

Лапароскопическая гистерэктомия — это современный и щадящий способ удалить матку. Она проводится при серьёзных заболеваниях и может быть частью трансгендерного перехода. Благодаря минимальному вмешательству и быстрой реабилитации, пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к жизни без боли и дискомфорта.

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