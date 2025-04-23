Лапароскопическая гистерэктомия — это операция по удалению матки с помощью миниатюрных проколов и специального оборудования. Обычно её проводят женщинам, но в редких случаях процедуру назначают и мужчинам — в особых медицинских или трансгендерных ситуациях. В этой статье DNEWS объясняет простыми словами, как проходит операция и почему она может понадобиться разным пациентам.
Что это за операция
Гистерэктомия — это удаление матки. Если её проводят лапароскопическим методом, то вместо большого разреза делают 3–4 небольших прокола. Через них врач вводит инструменты и камеру.
Процедура считается малотравматичной, восстанавливаться после неё легче и быстрее. Матку удаляют полностью или частично, иногда вместе с шейкой, яичниками или фаллопиевыми трубами — в зависимости от показаний.
Зачем её делают
Операция назначается только в случае серьёзных диагнозов. Лапароскопия позволяет удалить орган аккуратно, с минимальными повреждениями.
Основные причины:
- миома (доброкачественная опухоль);
- эндометриоз;
- кровотечения, которые не удаётся остановить другими способами;
- рак матки или шейки матки;
- сильное опущение (пролапс) матки.
Решение принимает гинеколог после обследования и консультаций.
Как проходит процедура
Операция проводится под общим наркозом и длится от 1 до 3 часов. Пациентка находится в клинике от 1 до 3 дней.
Этапы операции:
- вводится наркоз;
- живот наполняется газом для лучшей видимости;
- через проколы вводятся инструменты;
- матка отсоединяется и удаляется — через влагалище или один из проколов;
- накладываются швы или специальные пластыри.
Через 1–2 недели можно вернуться к привычному образу жизни.
Почему гистерэктомию делают мужчинам
Хотя матка — это женский орган, лапароскопическая гистерэктомия может проводиться трансгендерным мужчинам. Это люди, которые родились женщинами, но идентифицируют себя как мужчины.
Медицинские показания:
- трансгендерный переход (удаление репродуктивных органов — часть хирургической коррекции);
- рак матки у транс-мужчин;
- хронические болезни, при которых орган нужно удалить.
В таких случаях процедура проводится по тем же медицинским стандартам, с уважением к гендерной идентичности пациента.
Восстановление и рекомендации
Восстановление занимает 1–2 недели. Большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни быстро.
Что важно знать:
- нельзя поднимать тяжести 4–6 недель;
- стоит избегать половой жизни до полного заживления;
- важно соблюдать все рекомендации врача и посещать контрольные осмотры.
Лапароскопическая гистерэктомия — это современный и щадящий способ удалить матку. Она проводится при серьёзных заболеваниях и может быть частью трансгендерного перехода. Благодаря минимальному вмешательству и быстрой реабилитации, пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к жизни без боли и дискомфорта.
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