Мушмула — экзотический фрукт, который всё чаще появляется на прилавках украинских рынков и магазинов. Её необычный вкус, сочетающий нотки яблока, груши и абрикоса, привлекает внимание гурманов. Однако мушмула интересна не только своим вкусом, но и пользой для здоровья.

Что представляет собой этот фрукт, какими полезными свойствами обладает и можно ли вырастить мушмулу в украинском климате — подробно разбирает DNEWS.

Что такое мушмула

Мушмула — это плодовое дерево семейства розоцветных. Наиболее известны два вида мушмулы: германская и японская. Первый тип культивировали ещё в Древней Греции и Риме, а второй распространился по миру из Восточной Азии.

Плоды мушмулы небольшие, диаметром 3–5 см, имеют округлую или грушевидную форму. Кожура тонкая, цвет — от жёлтого до оранжевого с коричневатым оттенком. Внутри находится сочная мякоть и несколько крупных блестящих косточек.

Особенности вкуса

Вкус мушмулы зависит от степени зрелости. Незрелые плоды терпкие и кисловатые, зрелые — сладкие, ароматные, с ярко выраженными фруктовыми нотками. Мякоть нежная, сочная, иногда слегка терпкая.

Этот фрукт прекрасно подходит для свежего употребления, а также для приготовления варенья, джемов, десертов и даже соусов к мясу.

Польза мушмулы для здоровья

Мушмула не только вкусна, но и чрезвычайно полезна. Её питательный состав делает фрукт ценным элементом рациона.

Основные полезные свойства

— Богатство витаминов и минералов. Мушмула содержит витамины группы B, витамин C, калий, магний, железо, кальций и цинк.

— Антиоксидантные свойства. Фрукт богат полифенолами и каротиноидами, которые защищают организм от свободных радикалов.

— Поддержка пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки мушмула нормализует работу кишечника, стимулирует перистальтику и помогает очищать организм.

— Снижение уровня сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что экстракт листьев мушмулы может регулировать уровень глюкозы.

— Укрепление иммунитета. Витамин C в составе помогает укреплять защитные силы организма и ускоряет восстановление после болезней.

— Профилактика заболеваний сердца. Калий способствует нормализации артериального давления и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Калорийность и состав

Мушмула низкокалорийна: в 100 г плодов содержится около 35–40 ккал. Она практически не содержит жиров и обладает низким гликемическим индексом, что делает её идеальной для диетического питания.

Где растёт мушмула

Этот фрукт родом из субтропических регионов. Её выращивают в Японии, Китае, Турции, Греции, Испании, Израиле и некоторых странах Ближнего Востока.

В Европу мушмула попала в средние века, сначала распространившись в Италии и Франции. Сегодня она выращивается также в южных регионах Украины.

Растёт ли мушмула в Украине

Да, фрукт успешно растёт в Украине, особенно в южных областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и в Крыму. Благоприятный климат Черноморского побережья позволяет деревьям мушмулы хорошо развиваться и плодоносить.

Наиболее популярен в Украине японский (локва) сорт. Это вечнозелёное дерево может выдерживать кратковременные морозы до -5°C, но в холодные зимы нуждается в укрытии.

При должном уходе мушмула в Украине даёт обильные урожаи ароматных и сладких плодов в мае-июне.

Как выбрать и хранить мушмулу

При покупке обращайте внимание на внешний вид плодов. Они должны быть упругими, но не жёсткими, без тёмных пятен и трещин. Переспелая мушмула слишком мягкая и быстро портится.

Для хранения мушмулы подходят холодильники. В прохладе плоды сохраняют свежесть до 5–7 дней. Можно замораживать мякоть, предварительно удалив косточки.

Способы употребления мушмулы

Мушмула универсальна в кулинарии. Её можно есть свежей, добавлять в салаты, десерты, йогурты, каши.

Популярные варианты использования:

— Приготовление варенья и джемов

— Компоты и фруктовые соки

— Начинка для выпечки

— Основа для соусов к мясу или рыбе

— Сладкие смузи и коктейли

Также листья мушмулы иногда используют для заваривания лечебных настоев и чаёв.

Противопоказания

Несмотря на пользу, мушмула может вызвать аллергию у людей, склонных к пищевым реакциям. Из-за содержания органических кислот не рекомендуется злоупотреблять плодами при гастритах и язвенных болезнях желудка.

Косточки мушмулы содержат небольшое количество амигдалина — вещества, которое в больших дозах может быть токсичным. Поэтому косточки не употребляют в пищу.

Мушмула — настоящий подарок природы. Её вкус и полезные свойства делают этот фрукт ценным дополнением к рациону. В Украине мушмула прижилась благодаря мягкому климату южных регионов, а всё больше украинцев открывают для себя её аромат и пользу.

Если вы ищете что-то новое и натуральное для своего стола, мушмула станет прекрасным выбором.

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