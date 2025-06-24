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Невус на глазу — доброкачественное образование, но при изменениях в его состоянии необходима консультация врача. Узнайте, как его удалить.
Невус на глазу — доброкачественное образование, но при изменениях в его состоянии необходима консультация врача. Узнайте, как его удалить.
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Что такое невус: как удалить невус на глазу

Невус на глазу — это доброкачественное образование, которое в большинстве случаев не требует лечения. Однако в некоторых ситуациях оно может стать причиной дискомфорта или даже осложнений. Важно понимать, что невус, хотя и является относительно безопасным, требует внимательного отношения и мониторинга. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, что такое невус на глазу, как он образуется, методы его удаления и что необходимо для восстановления после удаления.

Что собой представляет невус на глазу

Невус на глазу представляет собой пигментное образование, которое может появиться как на поверхности глазного яблока, так и на его слизистых оболочках. Статистика показывает, что около 5–7% людей имеют различные виды невусов, в том числе и на глазу. Обычно такие образования не причиняют вреда и обнаруживаются случайно при осмотре глаз.

Невус на глазу может появляться на радужке, конъюнктиве, веках или даже в области век. Это образование связано с накоплением пигмента меланина в клетках, называемых меланоцитами. Внешне оно может быть коричневым, черным или светлым, в зависимости от того, сколько меланина содержится в образовании. В редких случаях невус может вызывать проблемы, такие как воспаление или даже малигнизация (перерождение в злокачественную опухоль), особенно если он подвергается травмам.

Причины появления невуса на глазу

Основной причиной появления невуса на глазу является генетическая предрасположенность. Люди, у которых в семье есть случаи пигментных образований на глазах, имеют большую вероятность появления таких образований. Однако на развитие невуса также влияет внешняя среда. Например, воздействие ультрафиолетовых лучей увеличивает риск появления пигментных пятен. По данным исследовательских организаций, люди, проводящие много времени на солнце, в 1,5–2 раза чаще сталкиваются с образованием невусов.

Важным фактором является также возраст. Наиболее часто невусы на глазу появляются у людей старше 40 лет, хотя они могут развиться в любом возрасте. Травмы глаз и воспалительные процессы тоже могут способствовать возникновению таких образований.

Как определить, что невус требует удаления

В большинстве случаев невус не вызывает проблем, но важно следить за его состоянием, чтобы не пропустить изменения, которые могут свидетельствовать о его возможной злокачественности. Специалисты выделяют несколько признаков, при которых следует немедленно обратиться к врачу:

  • Увеличение размера невуса более чем на 1 мм в месяц.
  • Изменение цвета (например, темнение или побледнение).
  • Появление воспаления, покраснения или кровотечений.
  • Нарушение зрения или ощущение «песка в глазах».
  • Появление болезненных ощущений или зуд в области невуса.

Если хотя бы один из этих признаков присутствует, важно обратиться к офтальмологу. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит дополнительные исследования, такие как биопсия или УЗИ, для исключения злокачественных процессов.

Как удалить невус на глазу

Удаление невуса на глазу — это процедура, которую следует доверить только квалифицированному специалисту. Метод удаления зависит от размеров и локализации образования, а также от того, вызывает ли оно какие-либо симптомы. Рассмотрим наиболее эффективные способы удаления невусов.

Лазерное удаление

Лазерное удаление — это наиболее безопасный и популярный метод среди пациентов. Эта процедура является минимально инвазивной и проводится без анестезии или с использованием местного обезболивания. В ходе лазерного воздействия на невус, пигментированные клетки испаряются, и вокруг них не остается рубцов. Лазерное удаление подходит для небольших невусов и позволяет добиться точности без повреждения окружающих тканей.

Средняя стоимость лазерного удаления невуса на глазу варьируется от 1 500 до 4 500 гривен в зависимости от региона и клиники. Процесс заживления занимает от 7 до 14 дней, и после удаления практически не остаются следы.

Хирургическое удаление

Когда невус достаточно крупный или глубоко расположен, для его удаления может быть рекомендована операция. Хирургическое вмешательство выполняется под местной анестезией. Врач вырезает образование с небольшим участком окружающей ткани для исключения возможности рецидива. После операции накладываются швы, которые заживают в течение 7–10 дней.

Среди минусов хирургического метода можно отметить более длительный восстановительный период и необходимость соблюдать строгие рекомендации врача. Стоимость операции может колебаться от 3 000 до 8 000 гривен в зависимости от сложности процедуры.

Криотерапия

Метод криотерапии использует жидкий азот для замораживания клеток невуса, что приводит к их гибели. Это более старый метод, который используется в редких случаях, когда другие способы не дают результатов. Криотерапия подходит для удаления невусов, расположенных на поверхности, и требует последующего контроля за состоянием глаза в течение нескольких недель.

Цена криотерапии составляет от 1 000 до 2 500 гривен. Этот метод может оставлять рубцы на коже и требует более длительного времени на заживление, чем лазерное удаление.

Электрокоагуляция

Электрокоагуляция — это метод, при котором с помощью электрического тока происходит разрушение клеток невуса. Этот метод используется для удаления малых образований и также подходит для кожи век и слизистой оболочки глаз. Электрокоагуляция имеет преимущества в точности, но может оставить рубцы и требует соблюдения осторожности при проведении процедуры.

Средняя стоимость электрокоагуляции составляет от 1 500 до 4 000 гривен.

Послеоперационный уход

После удаления невуса, независимо от выбранного метода, важно следовать рекомендациям врача, чтобы минимизировать риск воспалений и ускорить процесс восстановления. Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

  • Нельзя сдирать корочку, которая появляется после удаления.
  • В течение 2–3 недель избегать попадания воды в область удаления.
  • Солнцезащитные средства — обязательны. Прямой солнечный свет может привести к образованию рубцов.
  • Следить за состоянием послеоперационной области: если появляются боли, покраснение или другие симптомы, немедленно обратиться к врачу.

Когда нужно обратиться к врачу

Обратиться к врачу следует, если невус на глазу изменяется в размерах или внешнем виде. Также важно следить за такими симптомами, как болезненные ощущения, дискомфорт, покраснение или появление воспаления. Эти изменения могут быть признаком того, что образование требует вмешательства.

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