Плазмаферез — это медицинская процедура, которая помогает очищать организм от токсинов, вирусов и других патогенных веществ. При этом кровь пациента проходит через специальное оборудование, в котором отделяется плазма, а остальные компоненты (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) возвращаются обратно в организм. Это может быть эффективно при лечении множества заболеваний, однако важно понимать, какие болезни можно лечить с помощью плазмафереза, как проводится процедура, и какие есть риски и противопоказания.

Совсем недавно плазмаферез был доступен только в специализированных медицинских учреждениях, но с развитием технологий процедура стала более доступной. В этой статье DNEWS подробно расскажет, как это происходит, в каких случаях назначают плазмаферез и что нужно знать о его последствиях.

Что такое плазмаферез

Плазмаферез — это аппаратная процедура, суть которой заключается в разделении крови на плазму и клеточные элементы. При этом плазма, насыщенная патологическими компонентами, удаляется, а остальные части крови возвращаются в организм. Благодаря такому воздействию происходит детоксикация, коррекция иммунных реакций и улучшение микроциркуляции.

Метод может быть как лечебным, так и донорским. В первом случае очищают плазму самого пациента, во втором — у донора для использования в медицинских целях. Разделение крови осуществляется с помощью центрифуги или мембранного фильтра, а в зависимости от применяемой технологии различают несколько видов плазмафереза.

Как делают плазмаферез

Процедура начинается с подключения пациента к аппарату через венозный катетер. Далее кровь поступает в устройство, где она разделяется на плазму и клеточные элементы. Изъятая плазма утилизируется, а вместо неё пациенту вводится физиологический раствор, альбумин или донорская плазма. Оставшиеся компоненты крови возвращаются обратно в кровоток.

Весь процесс проходит под строгим медицинским наблюдением и длится от одного до двух часов. За это время может быть обработано от 500 мл до 2 литров крови, в зависимости от целей и состояния пациента. Количество процедур определяет врач индивидуально — обычно проводится от трёх до пяти сеансов с интервалами в 1–3 дня.

Виды плазмафереза

Существует несколько разновидностей данной процедуры. Мембранный плазмаферез основан на фильтрации крови через специальные мембраны, задерживающие крупные молекулы. Центрифужный метод использует принцип разной плотности компонентов крови. Автоматизированный плазмаферез сочетает оба метода и позволяет точно регулировать параметры очистки.

Выбор метода зависит от диагноза, технических возможностей клиники и предпочтений врача. В любом случае, все типы направлены на достижение одной цели — очищение крови от вредных веществ без ущерба для организма.

Плазмаферез показания

Показания к проведению процедуры достаточно разнообразны. Она назначается в случаях, когда необходимо быстрое и эффективное выведение патологических компонентов из плазмы.

Аутоиммунные заболевания

Одна из наиболее распространённых причин назначения плазмафереза — аутоиммунные расстройства. При системной красной волчанке, миастении, рассеянном склерозе, васкулитах и гломерулонефрите наблюдается чрезмерная активность иммунной системы. Это приводит к образованию аутоантител, повреждающих собственные ткани организма.

Удаление этих антител из плазмы значительно снижает воспалительный процесс, уменьшает выраженность симптомов и позволяет продлить ремиссию. Вместе с тем снижается потребность в приёме глюкокортикостероидов и других иммунодепрессантов, что благоприятно сказывается на общем состоянии пациента.

Инфекции, аллергии и токсикозы

Процедура активно используется при тяжёлых и хронических инфекциях, особенно вирусных. Она помогает очистить кровь от циркулирующих иммунных комплексов и токсинов, образующихся в результате борьбы организма с вирусами. В результате снижается вирусная нагрузка, нормализуется иммунный ответ и улучшается самочувствие.

При аллергических заболеваниях — таких как крапивница, атопический дерматит, бронхиальная астма — плазмаферез способствует выведению аллергенов и медиаторов воспаления. Это уменьшает выраженность обострений и повышает эффективность проводимой терапии. Также процедура применяется при токсикозах беременных и тяжёлых формах отравлений — медикаментами, наркотиками, тяжёлыми металлами и ядами.

Кардиология и обмен веществ

В кардиологической практике плазмаферез используют при ишемической болезни сердца, атеросклерозе, нарушениях липидного обмена и гипертонической болезни. Он позволяет удалить из плазмы избыточный холестерин и липопротеиды низкой плотности, тем самым снижая риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, процедура показана при диабетической ангиопатии, ретинопатии и нефропатии, а также при метаболическом синдроме. Она помогает нормализовать обмен веществ, стабилизировать уровень сахара и улучшить питание тканей.

Плазмаферез польза и вред

Как и любая лечебная методика, плазмаферез имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более детально.

Польза плазмафереза

Глубокая детоксикация . Удаляются токсины, шлаки, антитела, вирусные частицы и продукты воспаления, что облегчает течение многих заболеваний.

. Удаляются токсины, шлаки, антитела, вирусные частицы и продукты воспаления, что облегчает течение многих заболеваний. Иммуномодуляция . Влияние на иммунную систему позволяет контролировать аутоиммунные процессы и снижать агрессивность иммунного ответа.

. Влияние на иммунную систему позволяет контролировать аутоиммунные процессы и снижать агрессивность иммунного ответа. Стабилизация состояния. После курса процедур наблюдается уменьшение отёков, болей, кожных высыпаний и других симптомов.

Дополнительно стоит отметить, что эффект плазмафереза наступает довольно быстро. Уже после первых процедур пациенты чувствуют облегчение, а к концу курса часто достигается стойкая ремиссия.

Плазмаферез вред и возможные осложнения

Несмотря на эффективность, плазмаферез может вызывать побочные эффекты. Наиболее часто встречаются слабость, головокружение, тошнота, снижение артериального давления. Это связано с резким уменьшением объёма циркулирующей плазмы и снижением уровня белков в крови.

Более серьёзные осложнения включают кровотечения, аллергические реакции на плазмозаменители, инфекционные заражения при нарушении стерильности. В редких случаях возможны нарушения электролитного баланса и анафилактический шок. Поэтому процедура должна проводиться только по показаниям и под контролем опытного персонала.

Плазмаферез противопоказания

Существует ряд абсолютных и относительных противопоказаний, которые следует учитывать перед назначением процедуры. Особенно важно тщательно анализировать состояние пациента, чтобы избежать осложнений.

Абсолютные противопоказания

К ним относятся:

Тяжёлая сердечная недостаточность;

Острые инфекционные заболевания с лихорадкой;

Нарушения свёртываемости крови;

Тяжёлые аритмии и нестабильная гемодинамика;

Критически низкое содержание белков в плазме.

В таких случаях плазмаферез может спровоцировать ухудшение состояния и привести к нежелательным последствиям. Именно поэтому он проводится только после предварительного обследования.

Относительные ограничения

Отдельного внимания заслуживает беременность. Плазмаферез при вынашивании ребёнка не противопоказан полностью, но требует особой осторожности. В первом триместре процедура проводится крайне редко — исключительно по жизненным показаниям. На более поздних сроках её могут назначить при тяжёлом гестозе, резус-конфликте, HELLP-синдроме или выраженной интоксикации.

Тем не менее решение о проведении процедуры в период беременности принимает консилиум врачей. Они учитывают соотношение пользы и риска как для матери, так и для плода. При необходимости подбираются щадящие режимы, сокращается продолжительность сеанса и контролируется состояние пациента в динамике.

Также относительными противопоказаниями считаются:

Аллергия на плазмозаменители;

Гипотензия (низкое давление);

Почечная недостаточность;

Детский и пожилой возраст.

Плазмаферез осложнения

Даже при грамотном проведении возможно развитие побочных эффектов. Важно быть осведомлённым о потенциальных рисках, чтобы оперативно отреагировать на нежелательные реакции.

Наиболее частые осложнения — это:

Головная боль, тошнота, озноб и ощущение холода;

Падение артериального давления;

Аллергическая реакция на препараты для замещения плазмы;

Инфекционные осложнения при нарушении правил стерильности.

В тяжёлых случаях возможно развитие тромбозов, судорог, судорожного синдрома и анафилаксии. Однако при соблюдении протоколов и надлежащем уходе такие осложнения наблюдаются крайне редко.

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