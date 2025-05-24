Пролежни – это тяжелая и часто недооцененная проблема, которая встречается у людей с ограниченной подвижностью. Особенно она актуальна для пациентов после травм, пожилых людей и тех, кто длительное время находится в постели. Без своевременного вмешательства пролежни могут привести к серьезным осложнениям, включая тяжелые инфекции и даже угрозу жизни. Важно понимать, как распознать эту патологию и как правильно проводить лечение, чтобы избежать негативных последствий. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, что такое пролежни, какие симптомы свидетельствуют о их появлении, причины развития и особенности лечения с применением некролитических препаратов.

Что такое пролежни: общее описание и особенности

Пролежни — это местные повреждения кожи и подлежащих тканей, возникающие вследствие длительного давления на отдельные участки тела. Из-за давления происходит сдавливание кровеносных сосудов, нарушается циркуляция крови, ткани не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. В итоге клетки начинают отмирать, и формируются язвы — пролежни.

Основные зоны риска — это участки с минимальным слоем подкожной клетчатки над костями: крестец, ягодицы, пятки, локти, лопатки и затылок. Пролежни могут развиваться очень быстро — уже спустя несколько часов непрерывного давления.

Травмы кожи при пролежнях могут варьироваться от небольшого покраснения до глубоких язв, проникающих в мышечные ткани и кости. В тяжелых случаях наблюдаются обширные некрозы и инфекционные осложнения.

Симптомы пролежней: ранние и поздние признаки

Симптомы пролежней меняются в зависимости от стадии заболевания. Важно как можно раньше заметить начальные признаки, чтобы начать своевременное лечение.

Развитие пролежней проходит четыре стадии, каждая из которых характеризуется своими особенностями. Перед тем как подробно разобрать стадии, отметим, что раннее обнаружение пролежней — ключ к успешному лечению и минимизации осложнений.

Ранние признаки пролежней

На первой стадии на коже появляется стойкое покраснение, которое не исчезает после изменения положения тела. Кожа может быть теплой или, наоборот, холодной на ощупь, ощущается легкий зуд или жжение. Появляется болезненность, особенно при прикосновении. Если вовремя не принять меры, развивается следующая стадия.

Поздние симптомы пролежней

Вторая стадия характеризуется разрушением верхних слоев кожи — появляются поверхностные язвы или пузыри. Кожа вокруг раны становится отечной и болезненной. Третья стадия — глубокая рана, в которую вовлекается подкожная ткань. Наблюдается отделение жидкости из раны, возможна гнойная инфекция.

На четвертой стадии поражение распространяется на мышцы и даже кости. Рана глубокая, с обширным некрозом тканей, возможны сильные боли, высокая температура и признаки интоксикации организма.

Причины появления пролежней

Главная причина пролежней — это длительное и постоянное давление на ткани, которое нарушает кровоснабжение и приводит к гибели клеток. Однако есть ряд дополнительных факторов, увеличивающих риск их появления. Перед тем как перейти к методам лечения, важно понять, какие причины способствуют развитию пролежней.

Внутренние причины

Ограниченная подвижность: пациенты, которые не могут самостоятельно менять положение тела — после инсультов, травм позвоночника, тяжелых операций.

пациенты, которые не могут самостоятельно менять положение тела — после инсультов, травм позвоночника, тяжелых операций. Плохое питание: дефицит белков, витаминов и минералов ослабляет структуру кожи и снижает её способность к регенерации.

дефицит белков, витаминов и минералов ослабляет структуру кожи и снижает её способность к регенерации. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, болезни сосудов, нарушения кровообращения и иммунодефицита увеличивают уязвимость тканей.

сахарный диабет, болезни сосудов, нарушения кровообращения и иммунодефицита увеличивают уязвимость тканей. Возраст: с возрастом кожа становится тоньше и менее эластичной, что повышает риск пролежней.

Внешние причины

Длительное давление: нахождение в одной позе более 2-3 часов без смены положения.

нахождение в одной позе более 2-3 часов без смены положения. Неправильный уход: отсутствие регулярной гигиены, влажность кожи, контакт с мочой и потом провоцируют maceration кожи.

отсутствие регулярной гигиены, влажность кожи, контакт с мочой и потом провоцируют maceration кожи. Плохое постельное белье: слишком жесткое или неправильно подобранное вызывает избыточное давление.

слишком жесткое или неправильно подобранное вызывает избыточное давление. Недостаточная поддержка: отсутствие специальных матрасов или подушек, снижающих давление на кожу.

Лечение пролежней с использованием некролитических препаратов

Лечение пролежней — сложный и длительный процесс, требующий комплексного подхода. Одним из эффективных способов является использование некролитических препаратов, которые способствуют удалению мертвых тканей и ускоряют процесс заживления.

Важно понимать, что только комплексный уход, включающий смену положения пациента, правильное питание и обработку ран, обеспечивает положительный результат.

Механизм действия некролитических препаратов

Некролитические препараты содержат активные вещества, которые расщепляют и растворяют некротизированные ткани, не повреждая при этом здоровые участки. Это облегчает очистку раны и создает условия для быстрого восстановления. Некоторые некролитики обладают противомикробным действием, что снижает риск инфицирования раны.

Классификация некролитических средств

Ферментные препараты: используют протеолитические ферменты (например, химотрипсин, трипсин), которые расщепляют белки некротизированных тканей.

используют протеолитические ферменты (например, химотрипсин, трипсин), которые расщепляют белки некротизированных тканей. Антисептики с некролитическим эффектом: средства на основе серебра, йода, хлоргексидина, которые одновременно очищают и дезинфицируют рану.

средства на основе серебра, йода, хлоргексидина, которые одновременно очищают и дезинфицируют рану. Гидрогели и биопленки: обеспечивают влажную среду, которая способствует размягчению и отделению мертвых тканей, ускоряют эпителизацию.

Применение некролитических препаратов

Лечение начинается с осторожной очистки раны. Некролитические средства наносят непосредственно на пораженный участок, соблюдая рекомендации врача.

Обработка ран должна проводиться регулярно, с соблюдением стерильности. Важным условием является контроль за изменениями в ране — при ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью.

Дополнительные методы лечения

Помимо некролитиков, применяются физиотерапевтические процедуры — лазеротерапия, ультразвук, магнитотерапия, которые ускоряют регенерацию тканей и уменьшают воспаление. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическая обработка раны — удаление некротизированных тканей и установка дренажей.

Профилактика пролежней: ключевые моменты

Профилактика пролежней — лучший способ избежать тяжелых последствий. Она включает систематический уход и контроль состояния кожи у людей с ограниченной подвижностью. Внимание к профилактическим мерам значительно снижает риск развития пролежней и сокращает затраты на лечение.

Рекомендации по профилактике

Регулярное изменение положения тела — каждые 2 часа;

Использование специальных противопролежневых матрасов и подушек;

Поддержание кожи чистой и сухой, использование увлажняющих средств;

Контроль питания, обеспечение достаточного поступления белков, витаминов, минералов;

Своевременная диагностика и лечение любых повреждений кожи.

Роль медицинского персонала и близких

Уход за лежачими пациентами требует внимания и навыков. Медицинский персонал и близкие должны быть обучены правильной технике переворачивания, обработке ран и применению лекарственных средств. Создание комфортных условий, регулярный осмотр кожи и эмоциональная поддержка способствуют улучшению состояния и предотвращают осложнения.

Пролежни — опасное осложнение, связанное с длительным давлением на кожу. Они требуют комплексного и своевременного лечения, включающего применение некролитических препаратов для эффективного очищения ран.

Понимание симптомов, причин и методов профилактики помогает избежать появления пролежней и снизить риски серьезных осложнений. Современные методы лечения значительно улучшают прогноз и качество жизни пациентов с ограниченной подвижностью.

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