Понедельник, 14 апреля, 2025
15.8 C
Киев
type here...
Что такое пубертат у мальчиков и девочек: симптомы, возраст начала, особенности телесных и психологических изменений, советы родителям.
Что такое пубертат у мальчиков и девочек: симптомы, возраст начала, особенности телесных и психологических изменений, советы родителям.
Статьи
Время чтения 1 мин.

Что такое пубертат у мальчиков и девочек: симптомы и особенности проявления

Пубертат — это один из самых важных этапов в жизни каждого человека. Именно в этот период ребёнок начинает активно превращаться во взрослого: изменяется тело, формируется психика, пробуждаются чувства и появляется интерес к собственной идентичности.

Но что такое пубертат с точки зрения медицины и психологии? Как он проявляется у мальчиков и девочек? Какие признаки считаются нормальными, а какие требуют внимания родителей? DNEWS даёт подробное объяснение, которое поможет понять, как развивается организм в переходный период, и на что стоит обратить внимание взрослым.

Что такое пубертат: краткое определение

Пубертатный период (половое созревание) — это этап в жизни ребёнка, когда в организме запускаются сложные гормональные процессы, приводящие к половому и физическому взрослению.

У девочек он обычно начинается в возрасте от 8 до 13 лет, у мальчиков — от 9 до 14 лет. У каждого ребёнка эти рамки индивидуальны, и отклонения на 1–2 года в ту или иную сторону считаются нормой.

Во время пубертата активизируется гипофиз — железа, вырабатывающая гормоны, стимулирующие половые органы. В ответ яичники (у девочек) и яички (у мальчиков) начинают вырабатывать эстрогены и тестостерон, что и вызывает внешние и внутренние изменения.

Основные признаки пубертата у девочек

Половое созревание у девочек обычно начинается раньше, чем у мальчиков, и сопровождается более заметными эмоциональными перепадами.

Типичные проявления:

  • Увеличение груди (телархе) — первый визуальный признак, может появиться с 8–10 лет.
  • Появление волос в области подмышек и лобка.
  • Рост тела — скачкообразный, особенно быстро растут ноги.
  • Изменение формы тела — округляются бёдра, живот становится более мягким.
  • Белые выделения из влагалища — нормальное явление перед первой менструацией.
  • Начало менструации (менархе) — обычно происходит между 10 и 15 годами.
  • Прыщи, жирная кожа, потливость — связаны с изменением работы сальных желёз.
  • Эмоциональная нестабильность — перепады настроения, ранимость, желание уединиться.

Родителям важно объяснить, что все эти изменения — нормальны и не требуют стеснения. Особенно важно подготовить девочку к первой менструации заранее, чтобы она не испытала стресса.

Основные признаки пубертата у мальчиков

У мальчиков пубертат наступает немного позже и развивается поэтапно. Часто именно в этом возрасте формируется характер, уверенность в себе и модель мужского поведения.

Ключевые симптомы:

  • Увеличение яичек и полового члена — первые признаки, которые чаще всего остаются незамеченными.
  • Появление волос в подмышках, на лобке, позже — на лице.
  • Скачок роста — мальчики начинают стремительно вытягиваться в длину, но при этом могут выглядеть худыми.
  • Изменение голоса (мутация) — голос становится грубее, ломается.
  • Повышенное потоотделение и появление запаха тела.
  • Жирная кожа и акне, особенно в Т-зоне (лоб, нос, подбородок).
  • Ночные поллюции — непроизвольные семяизвержения, как естественный процесс.
  • Развитие мышц, изменение фигуры — плечи становятся шире, тело крепнет.
  • Повышенный интерес к сексуальности, вопросам взросления.

Важно не высмеивать и не принижать изменения, которые происходят с мальчиком. Ему нужно внимание, поддержка и честные разговоры с авторитетным взрослым.

Психологические особенности пубертата

Переходный возраст — не только физиология, но и глубокая перестройка сознания. У детей в это время развивается абстрактное мышление, критичность, самостоятельность, а также жажда признания.

Что происходит в психике:

  • Формируется ощущение собственной взрослости.
  • Возникают конфликты с родителями — ребёнок борется за автономию.
  • Появляется интерес к противоположному полу, романтические фантазии.
  • Обостряются комплексы — особенно связанные с телом и внешностью.
  • Растёт эмоциональная чувствительность, ранимость, впечатлительность.
  • Может усиливаться склонность к одиночеству, замкнутость, протест.

Всё это — нормальные проявления взросления. Родителям важно не «давить», а сохранять контакт, уважение и доверие, чтобы ребёнок не закрылся в себе.

Когда стоит обратить внимание

Хотя пубертат — естественный этап, бывают случаи, когда необходимо проконсультироваться с педиатром или детским эндокринологом.

Поводы для обращения к врачу:

  • У девочки в 7 лет уже начался рост груди или менструация.
  • У мальчика в 13–14 лет нет никаких признаков полового созревания.
  • Резкие перепады настроения, агрессия или депрессия.
  • Слишком быстрый или наоборот — слишком замедленный рост.
  • Комплексы и психоэмоциональные проблемы, влияющие на общение и учёбу.

Лучше перестраховаться и пройти консультацию, чем упустить возможные проблемы на ранней стадии.

Как помочь ребёнку в пубертате

  1. Говорите на равных. Без нравоучений, но с уважением. Подросток — уже не малыш.
  2. Объясняйте изменения. Лучше услышать о менструации или поллюциях от родителя, чем из интернета.
  3. Не стесняйтесь говорить о теле, гигиене, отношениях. Эти темы важны и нуждаются в здоровом обсуждении.
  4. Следите за питанием, сном и режимом. Организм ребёнка испытывает колоссальную нагрузку.
  5. Не сравнивайте с другими. Каждый развивается в своём ритме.
  6. Покажите, что он принят любым. С прыщами, слезами, голосом, который «ломается».
  7. Будьте рядом. Даже если кажется, что он вас «отталкивает» — вы ему нужны.

Пубертат — это не просто “переходный возраст”. Это настоящая трансформация, которая происходит и с телом, и с психикой. Мальчики и девочки проходят через этот период по-разному, но обоим важно одно — быть принятыми, понятыми и не осуждаемыми.

Задача взрослых — не контролировать, а быть поддержкой и опорой, создавая безопасную среду для роста, самовыражения и формирования здоровой личности.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты.

Горячее за неделю

Политика

Доминикана и Испания под водой: масштабы наводнения

0
Внезапное наводнение поразило некоторые районы вокруг Барселоны менее...
Экономика

Курс валют на 8 апреля 2025 в Украине: доллар, евро, злотый

0
Курс валют на 8 апреля 2025 в Украине: доллар, евро, злотый. Актуальные данные по городам и советы по обмену валют от экспертов
Спорт

Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба

0
Силы обороны Украины ликвидировали...
Культура

Зірка Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

0
Британський актор Гаррі Меллінг, відомий...
Спорт

Соперник Гвоздика отказался от боя: будет ли драться украинец в апреле?

0
Поединок Александра Гвоздика,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как правильно святить паски: советы батюшки и церковные традиции
Следующая статья
Можно ли не забеременеть во время овуляции: мнение врачей и реальные случаи

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 8 апреля

0
В Украине на сегодняшний день отключения света для бытовых...

День ангела Виктории 2025: поздравления и открытки 10 апреля

0
Сегодня, 10 апреля 2025 года, особый день для...

Каким будет тариф на свет с 1 июня: названа стоимость за 1 кВт*ч

0
После завершения отопительного сезона, который продлится до 30 апреля,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.