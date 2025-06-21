В современном бизнесе и маркетинге важно понимать, что такое ретеншн. Это метрика, которая помогает удерживать клиентов и пользователей на долгосрочную перспективу. Удержание клиентов важно для роста бизнеса. На привлечение новых клиентов тратится много ресурсов, но их удержание обходится дешевле. В этой статье DNEWS объясним, что такое ретеншн, как его рассчитывать и какой показатель считается хорошим. Также рассмотрит различные метрики, такие как retention rate и rolling retention, и расскажем о роли ретеншн-менеджера в компании.

Что такое ретеншн

Ретеншн (от английского retention — удержание) — это способность компании удерживать своих клиентов или пользователей. Это понятие охватывает несколько аспектов, например, уровень удовлетворенности клиентов и их желание продолжать пользоваться продуктом или услугой. Удержание клиентов зависит от многих факторов, таких как качество продукта, сервис и маркетинговая стратегия.

Для бизнеса важно не только привлекать новых пользователей, но и обеспечивать их лояльность. Например, удержание клиентов на 5% может повысить прибыль компании на 25-95%. Это доказывает, как сильно ретеншн влияет на долгосрочную финансовую устойчивость бизнеса.

Почему ретеншн важен для бизнеса

Ретеншн — это не просто цифры. Это стратегия, которая помогает не только снизить расходы на привлечение новых клиентов, но и укрепить отношения с уже существующими. Когда компания работает над удержанием клиентов, она снижает риски потерять свою аудиторию. В результате вероятность долгосрочной стабильности бизнеса значительно возрастает.

Более того, успешное удержание клиентов способствует их лояльности. Лояльные пользователи с большей вероятностью будут рекомендовать продукт другим. Это в свою очередь увеличивает органический рост компании. Таким образом, метрики удержания, такие как retention rate, играют ключевую роль в устойчивом развитии бизнеса.

Ретеншн и долгосрочная прибыль

Ретеншн помогает обеспечить долгосрочную прибыльность компании. Удержанные клиенты становятся постоянными покупателями. Они также с большей вероятностью покупают больше. Это снижает зависимость от одноразовых продаж и помогает стабильности бизнеса. Сохранение клиентов становится важным стратегическим активом. Это гарантирует стабильные финансовые потоки и помогает планировать дальнейшее развитие.

Как считается ретеншн

Метрика retention rate (показатель удержания) — один из самых популярных способов измерения ретеншн. Он показывает процент клиентов, которые остаются с компанией в течение определённого времени. Обычно используют периоды 30, 60 или 90 дней.

Для расчета retention rate используют простую формулу:

Например, если компания привлекла 100 пользователей, а на конец месяца 60 из них продолжают пользоваться продуктом, то retention rate составит 60%. Это хороший показатель, чтобы оценить эффективность стратегии удержания клиентов.

Разновидности метрик для расчета ретеншн

Помимо retention rate, существует несколько других метрик для анализа удержания клиентов. Они помогают более точно оценить поведение пользователей в течение времени. Например, это rolling retention, который используется для глубокого анализа поведения пользователей.

Rolling Retention как инструмент

Rolling Retention помогает отслеживать, сколько пользователей остается активными через определенное время после регистрации. Эта метрика полезна для более детального понимания, как долго клиенты используют продукт. Чем больше пользователей остаются вовлеченными, тем выше этот показатель. Это позволяет обнаружить «точки отсева», где пользователи прекращают пользоваться продуктом. Поэтому rolling retention помогает оперативно принимать меры для улучшения удержания.

Ретеншн-менеджер: кто это и зачем он нужен

Ретеншн-менеджер — это специалист, который отвечает за удержание клиентов. Его задача — повышать уровень удержания и снижать отток (churn rate). Ретеншн-менеджер разрабатывает стратегии для того, чтобы пользователи продолжали использовать продукт. Он создаёт персонализированные предложения, проводит акции и мероприятия, а также решает вопросы и жалобы клиентов.

Роль ретеншн-менеджера в улучшении удержания

Ретеншн-менеджер играет важную роль в улучшении удержания клиентов. Он анализирует поведение пользователей, выявляет проблемы и предлагает решения для улучшения качества обслуживания. Например, это может быть улучшение интерфейса или ускорение работы клиентской поддержки. Ретеншн-менеджер должен понимать потребности клиентов и работать над их удовлетворением.

Как оценить эффективность работы ретеншн-менеджера?

Основным индикатором работы ретеншн-менеджера является retention rate. Также важно отслеживать, как меняются отзывы клиентов и какие проблемы возникают чаще всего. Хороший ретеншн-менеджер решает проблемы пользователей и постоянно ищет способы улучшения их опыта. Это также влияет на общий рост бизнеса.

Какие существуют типы ретеншн-метрик

Существует несколько типов метрик для оценки удержания пользователей. Каждая метрика используется в зависимости от целей бизнеса. Например, помимо стандартного retention rate, есть и другие метрики, такие как rolling retention, которые позволяют глубже оценить поведение пользователей.

Rolling Retention

Rolling Retention отслеживает, сколько пользователей остаются активными спустя определенное количество дней или недель после регистрации. Эта метрика помогает понять, как долго пользователи остаются заинтересованными в продукте. Это важно для долгосрочного анализа и прогнозирования.

Например, если приложение зарегистрировало 1000 новых пользователей в январе, а через 30 дней 300 из них продолжают использовать сервис, то rolling retention на 30-й день составит 30%. Это позволяет выявить моменты, когда происходит наибольший отток, и принять меры.

Формула Rolling Retention

Для расчета rolling retention используется такая формула:

Эта метрика полезна для компаний, которые хотят понять, как долго пользователи остаются активными и когда происходит наибольший отток.

Различие между Retention Rate и Rolling Retention

Retention Rate измеряет удержание на фиксированный период времени. В отличие от него, Rolling Retention отслеживает пользователей на протяжении определённого времени. Это помогает более точно предсказать поведение пользователей в будущем и быстрее реагировать на изменения.

Что считается хорошим ретеншн-рейтом

Показатель retention rate зависит от типа бизнеса. Например, для мобильных приложений хороший показатель — это 40-50% на 30-й день. Для SaaS-компаний этот показатель может достигать 70-80%. Важно помнить, что высокое удержание часто говорит о качестве продукта. Если пользователи возвращаются, значит, продукт решает их задачи.

Однако, «хороший» показатель зависит от конкретной отрасли. Например, для стартапа в сфере технологий высокий уровень удержания может быть критичным для роста. В то время как для более традиционных отраслей уровень удержания может быть ниже.

Пример хорошего ретеншн-рейт в разных отраслях

Мобильные приложения : 40-60% на 30-й день

: 40-60% на 30-й день E-commerce : 20-30% на 90-й день

: 20-30% на 90-й день SaaS: 70-80% на 1-й год

Эти цифры показывают, что в разных сферах уровень удержания может значительно отличаться. Однако в любом случае высокое удержание клиентов свидетельствует о положительном пользовательском опыте.

Как улучшить ретеншн

Чтобы повысить retention rate, компании применяют различные стратегии. Персонализированные предложения, бонусные программы и акции могут значительно улучшить удержание. Также важно реагировать на проблемы клиентов как можно быстрее. Быстрое решение вопросов укрепляет доверие пользователей и способствует их лояльности.

Персонализированные предложения и лояльность

Персонализированные предложения — это мощный инструмент для удержания клиентов. Когда предложения соответствуют интересам пользователей, вероятность их возвращения возрастает. Такой подход помогает компании установить более крепкие отношения с клиентами.

Оперативное решение проблем клиентов

Важно отвечать на запросы клиентов быстро. Когда компания активно решает проблемы пользователей, это укрепляет их доверие и повышает уровень удовлетворенности.

Ретеншн — это не просто показатель, это стратегия для построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Чем больше внимание уделяется удержанию клиентов, тем выше шансы на успех в бизнесе. Метрики, такие как retention rate и rolling retention, помогают компаниям точно оценить свою эффективность. Разработка эффективной стратегии удержания — ключ к росту и прибыльности бизнеса.

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