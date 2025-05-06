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Сотка — это единица измерения площади, равная 100 квадратным метрам. Широко используется в разговорной речи при обсуждении земли.
Сотка — это единица измерения площади, равная 100 квадратным метрам. Широко используется в разговорной речи при обсуждении земли.
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Что такое сотка и сколько это метров

В разговоре о земле, огородах или дачных участках часто можно услышать слово «сотка». Это привычный термин, особенно в сельском хозяйстве и недвижимости, но многие не знают, сколько точно он означает и как пересчитать его в квадратные метры.

В этой статье DNEWS рассказывает, что такое сотка, сколько она составляет в метрах, как перевести сотки в гектары и квадратные метры, а также где чаще всего используется этот термин.

Что означает слово «сотка»

«Сотка» — это разговорное название сотой части гектара. Официально эта единица измерения называется ар (a), и она используется для определения площади земельных участков.

Официальное определение

  • 1 сотка = 1 ар
  • 1 ар = 100 квадратных метров

Таким образом, 1 сотка = 100 м². Всё просто: речь идёт о квадрате со сторонами 10 на 10 метров.

Как визуально представить сотку

Иногда сложно представить, что такое 100 квадратных метров. Вот несколько примеров:

  • Огород 10 м в длину и 10 м в ширину — это 1 сотка
  • Типичная двухкомнатная квартира — примерно 50–60 м², то есть половина сотки
  • Мини-футбольное поле — около 5–6 соток
  • Парковочное место для одной машины — около 12,5 м², значит, на одной сотке поместится 8 авто

Важно: форма участка не обязательно должна быть квадратной. Главное — площадь в 100 м².

Сколько соток в гектаре и наоборот

Гектар — это стандартная единица измерения земли в сельском хозяйстве и кадастровой документации.

Пропорции:

  • 1 гектар = 10 000 м²
  • 1 гектар = 100 соток
  • 1 сотка = 0,01 гектара

Таким образом, чтобы перевести сотки в гектары, нужно поделить их количество на 100. А чтобы перевести гектары в сотки — умножить на 100.

Примеры:

  • 6 соток = 600 м² = 0,06 га
  • 15 соток = 1500 м² = 0,15 га
  • 1 га = 10 000 м² = 100 соток

Где используется измерение в сотках

Хотя в официальных документах принято использовать квадратные метры или гектары, в быту и на рынке недвижимости сотки — очень распространённый термин.

Где можно встретить

  • При продаже или аренде дачных участков
  • В огородничестве (например, «у меня 4 сотки под картошку»)
  • В садоводческих товариществах
  • В строительстве (планировка домов, заборов и коммуникаций)
  • В разговорной оценке размеров участка

Совет: при покупке земли всегда уточняйте площадь как в сотках, так и в квадратных метрах для лучшего понимания.

Как перевести сотки в квадратные метры вручную

Перевод выполняется просто:

Формула

Площадь в м² = количество соток × 100

Примеры:

  • 6 соток × 100 = 600 м²
  • 12 соток × 100 = 1200 м²
  • 0,5 сотки × 100 = 50 м²

И наоборот:

Сотки = площадь в м² ÷ 100

Сотка — это единица измерения площади, равная 100 квадратным метрам. Широко используется в разговорной речи при обсуждении земли.

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