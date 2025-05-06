В разговоре о земле, огородах или дачных участках часто можно услышать слово «сотка». Это привычный термин, особенно в сельском хозяйстве и недвижимости, но многие не знают, сколько точно он означает и как пересчитать его в квадратные метры.

В этой статье DNEWS рассказывает, что такое сотка, сколько она составляет в метрах, как перевести сотки в гектары и квадратные метры, а также где чаще всего используется этот термин.

Что означает слово «сотка»

«Сотка» — это разговорное название сотой части гектара. Официально эта единица измерения называется ар (a), и она используется для определения площади земельных участков.

Официальное определение

1 сотка = 1 ар

1 ар = 100 квадратных метров

Таким образом, 1 сотка = 100 м². Всё просто: речь идёт о квадрате со сторонами 10 на 10 метров.

Как визуально представить сотку

Иногда сложно представить, что такое 100 квадратных метров. Вот несколько примеров:

Огород 10 м в длину и 10 м в ширину — это 1 сотка

Типичная двухкомнатная квартира — примерно 50–60 м², то есть половина сотки

Мини-футбольное поле — около 5–6 соток

Парковочное место для одной машины — около 12,5 м², значит, на одной сотке поместится 8 авто

Важно: форма участка не обязательно должна быть квадратной. Главное — площадь в 100 м².

Сколько соток в гектаре и наоборот

Гектар — это стандартная единица измерения земли в сельском хозяйстве и кадастровой документации.

Пропорции:

1 гектар = 10 000 м²

1 гектар = 100 соток

1 сотка = 0,01 гектара

Таким образом, чтобы перевести сотки в гектары, нужно поделить их количество на 100. А чтобы перевести гектары в сотки — умножить на 100.

Примеры:

6 соток = 600 м² = 0,06 га

15 соток = 1500 м² = 0,15 га

1 га = 10 000 м² = 100 соток

Где используется измерение в сотках

Хотя в официальных документах принято использовать квадратные метры или гектары, в быту и на рынке недвижимости сотки — очень распространённый термин.

Где можно встретить

При продаже или аренде дачных участков

В огородничестве (например, «у меня 4 сотки под картошку»)

В садоводческих товариществах

В строительстве (планировка домов, заборов и коммуникаций)

В разговорной оценке размеров участка

Совет: при покупке земли всегда уточняйте площадь как в сотках, так и в квадратных метрах для лучшего понимания.

Как перевести сотки в квадратные метры вручную

Перевод выполняется просто:

Формула

Площадь в м² = количество соток × 100

Примеры:

6 соток × 100 = 600 м²

12 соток × 100 = 1200 м²

0,5 сотки × 100 = 50 м²

И наоборот:

Сотки = площадь в м² ÷ 100

Сотка — это единица измерения площади, равная 100 квадратным метрам. Широко используется в разговорной речи при обсуждении земли.

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