Собираясь в роддом, каждая будущая мама чувствует волнение и неопределенность. Это важный и волнительный момент, который требует тщательной подготовки. Составление списка вещей для роддома — это не только практическая задача, но и способ уменьшить тревогу и повысить уверенность. Важно взять с собой все необходимое для комфортного пребывания и того, чтобы чувствовать себя защищенной и готовой к этому значимому событию. Чтобы избежать лишних волнений, мы подготовили подробный и практичный список всех предметов, которые стоит взять с собой в роддом. Не забывайте, что в разных роддомах могут быть свои требования, но основное всегда остается неизменным. Этот список от DNEWS поможет вам быть готовой ко всему!

Почему правильный список вещей для роддома имеет значение

Перед тем как отправиться в роддом, важно тщательно подумать, что с собой взять. В первые часы и дни после родов очень важно чувствовать себя комфортно и спокойно. Подготовка к родам часто включает не только моральную настройку, но и сборы. Чтобы не забыть что-то важное и не оказаться в неудобной ситуации, составьте полный список всего необходимого. Чем лучше вы подготовитесь, тем меньше стресса будет в процессе. Особенно важно позаботиться о том, что вам и вашему малышу нужно будет в роддоме и после родов.

Вещи для родов: самое важное

Наиболее критичные вещи — это те, которые вам понадобятся в момент родов и сразу после них. Важно учесть, что роддом может предоставить вам часть необходимого, но есть и вещи, которые вы будете использовать только в вашем случае.

Паспорт, обменная карта и медицинские документы

Самое главное, что должно быть у вас в сумке — это документы. Без паспорта и медицинской карты вас не смогут госпитализировать, а без обменной карты вы не сможете получить должное медицинское обслуживание. Возьмите с собой:

Паспорт (потребуется для оформления).

Обменную карту, которая содержит всю информацию о вашем состоянии здоровья, результатах анализов и обследований.

Копию ваших анализов и медицинских заключений (если необходимо).

Согласие на лечение, если роды проходят с медицинским вмешательством.

Одежда для родов

Некоторые роддома предоставляют медицинскую одежду (халат, одноразовые трусики и пр.), однако, если вам важно чувствовать себя комфортно, вы можете взять с собой свои вещи. Рекомендуется выбирать одежду, которая не стесняет движения и удобна для родов:

Удобный халат или платье для родов. Он должен быть простым, без лишних застежек и карманов.

Одноразовые трусики. Лучше взять несколько пар, они удобны и не вызывают раздражений.

Брюки или леггинсы. Они пригодятся, если нужно будет выйти на прогулку после родов.

Шарф или плед для дополнительного комфорта.

Прокладки и пеленки

После родов вы будете нуждаться в специальных прокладках, которые помогут вам справляться с обильными выделениями, которые могут быть первые несколько дней.

Прокладки для послеродового периода. Они больше по размеру и поглощают больше влаги, чем обычные.

Несколько пеленок для малыша, чтобы помочь ему чувствовать себя уютно сразу после рождения.

Одежда для пребывания в роддоме

Пребывание в роддоме длится несколько дней, и для комфортного восстановления вам понадобятся вещи для повседневного ношения. Ваше самочувствие в эти дни очень важно, поэтому старайтесь выбирать удобные вещи:

Халат и тапочки

Комфортный халат и тапочки — это первое, что вам понадобятся, чтобы чувствовать себя комфортно в роддоме. Выбирайте халат из натуральных тканей, который будет мягким и не раздражать кожу. Тапочки лучше выбирать с закрытым носом, чтобы не простудиться в холодной палате.

Халат — удобный, из натуральных тканей.

Тапочки — желательно с нескользящей подошвой.

Нижнее белье

Важно, чтобы нижнее белье было удобным, мягким и не пережимало тело. В роддоме могут быть одноразовые трусики, но для длительного пребывания лучше взять свои. Выберите несколько комплектов:

Одноразовые трусики — удобны и гигиеничны.

Комфортные хлопковые трусики — для использования в течение всего времени пребывания в роддоме.

Бюстгальтер для кормящих матерей — выберите мягкую модель с открывающимися чашками, чтобы кормить малыша было удобно.

Ночная рубашка или пижама

Для ночного сна и отдыха возьмите с собой ночную рубашку или пижаму. Лучше выбирать модели с застежками на груди, чтобы было легче кормить малыша. Важно, чтобы одежда не была слишком тесной и не ограничивала движения.

Ночная рубашка с открывающимися застежками.

Пижама из натуральных тканей.

Гигиенические средства

После родов вам потребуется особенный уход. Важно взять с собой несколько базовых гигиенических средств, которые помогут вам чувствовать себя чисто и комфортно.

Зубная паста и щетка

Не забывайте о гигиенических средствах для зубов. Вы можете взять с собой обычную зубную пасту и щетку, чтобы поддерживать чистоту полости рта.

Зубная паста и щетка.

Шампунь и гель для душа — выбирайте продукты, которые не вызывают аллергии.

Салфетки и влажные салфетки

Очень удобно использовать влажные салфетки для быстрого очищения лица и рук, а также для гигиенического ухода за интимной зоной в первые дни после родов. Влажные салфетки незаменимы и при уходе за малышом.

Влажные салфетки для тела.

Салфетки для ухода за новорожденным.

Для ухода за новорожденным

Важной частью подготовки является сбор вещей для новорожденного. Чтобы малышу было удобно в роддоме и после родов, нужно подготовить несколько необходимых предметов:

Памперсы

В большинстве роддомов новорожденным предоставляют подгузники, но на всякий случай лучше взять пару упаковок с собой. Подгузники для новорожденных должны быть гипоаллергенными и максимально удобными для кожи малыша.

Памперсы для новорожденных.

Одежда для малыша

Для малыша важно взять несколько комплектов одежды, чтобы ему было комфортно. Лучше выбирать одежду из мягких, натуральных тканей.

Несколько комплектов одежды для новорожденного (боди, распашонки).

Пеленки и одеяла для малышей.

Крем для кожи

После родов кожа малыша требует особого ухода. Выберите гипоаллергенный крем для ухода за кожей ребенка, чтобы избежать раздражений.

Крем от опрелостей.

Крем для лица и тела.

Продукты питания

Некоторые роддома обеспечивают питанием, но если у вас особые предпочтения или ограничения в пище, не забудьте захватить с собой небольшие перекусы:

Теплый чай и печенье

Теплый чай и легкие сладости могут стать хорошим источником энергии и успокоить нервы.

Зеленый или черный чай.

Печенье, которое не вызывает тяжести в желудке.

Фрукты и орехи

Фрукты и орехи — это легкие и полезные перекусы, которые удобно иметь под рукой, особенно если в роддоме вам не предоставляют достаточно еды.

Яблоки, бананы.

Миндаль, грецкие орехи.

Разное: удобства для повседневной жизни

Не забудьте про мелочи, которые могут оказаться полезными в роддоме. Ваш телефон, зарядное устройство, косметика — все это поможет вам поддерживать связь с родными и чувствовать себя уютно.

Телефон и зарядное устройство.

Косметика для легкого макияжа или ухода.

Когда собирать сумку для роддома

Лучше всего начинать собирать вещи для роддома на 30–35 неделе беременности. Убедитесь, что у вас есть все необходимые вещи за неделю до предполагаемой даты родов. Это позволит вам не переживать в последний момент и быть готовой к любым неожиданностям.

Что не стоит брать в роддом

Иногда в поисках комфорта и удобства будущие мамы перегружают свои сумки, беря лишние вещи. Не нужно брать:

Дорогие украшения или драгоценности.

Лишнюю косметику или много пар обуви.

Несколько комплектов одежды — достаточно пары сменных комплектов.

Подготовка к родам — это важный и ответственнный шаг. Правильный выбор вещей для роддома поможет вам чувствовать себя комфортно и сосредоточиться на самом важном — встрече с вашим малышом. Следуйте нашему списку, и вы сможете избежать лишних забот и переживаний. Не забывайте, что роддом может предоставлять часть вещей, поэтому уточните заранее, что именно нужно брать. Главное — это быть готовой ко всему, чтобы максимально легко и спокойно пройти через этот важный период в жизни.

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