Булгур — это крупа, полученная путем обработки пшеницы. Она представляет собой изрубленное злаковое зерно, которое проходит несколько стадий обработки: его варят, сушат и дробят. В отличие от многих других видов круп, булгур сохраняет все полезные вещества, при этом его можно готовить быстрее, чем обычную пшеницу. Это делает его отличным выбором для тех, кто ценит вкусную и полезную пищу, не тратя много времени на приготовление.

Если вы ищете продукт, который будет полезен для здоровья, легко усваиваем и разнообразит ваш рацион, булгур станет отличным выбором. Его можно использовать в салатах, гарнирах, супах и даже десертах, что делает его незаменимым в кулинарии. Но прежде чем включать булгур в свой рацион, стоит разобраться в его составе, пользе, вреде и различных рецептах. Читайте об этом в статье от DNEWS.

Состав булгура

Булгур представляет собой злаковую крупу, полученную из пшеницы, и является отличным источником клетчатки, витаминов и минералов. В 100 граммах булгура содержится:

Калории — 342 ккал

— 342 ккал Белки — 12,29 г

— 12,29 г Жиры — 1,33 г

— 1,33 г Углеводы — 77,43 г

— 77,43 г Клетчатка — 18 г

— 18 г Магний — 130 мг

— 130 мг Железо — 1,12 мг

— 1,12 мг Кальций — 18 мг

— 18 мг Фосфор — 250 мг

— 250 мг Калий — 400 мг

Эти данные подчеркивают высокую питательную ценность булгура. Он богат углеводами, которые дают длительное ощущение сытости. Благодаря высокому содержанию клетчатки, булгур способствует улучшению пищеварения, а также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Польза булгура для здоровья

Булгур — это не только вкусный, но и полезный продукт. Он обладает множеством достоинств для здоровья, и его употребление может принести значительные выгоды:

Снижение уровня холестерина

Булгур помогает снизить уровень холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки, которая способствует выведению вредных веществ из организма. Исследования показывают, что регулярное употребление булгура помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка работы сердца

Магний, содержащийся в булгуре, играет ключевую роль в поддержании нормальной работы сердца. Этот минерал способствует нормализации артериального давления, предотвращая развитие гипертонии. Кроме того, калий в составе булгура поддерживает баланс жидкости в организме, что также важно для здоровья сердца.

Улучшение пищеварения

Благодаря высокому содержанию клетчатки, булгур помогает улучшить пищеварение, предотвращая запоры и поддерживая нормальную работу кишечника. Клетчатка ускоряет процесс переваривания пищи, улучшая метаболизм.

Снижение веса

Булгур является отличным продуктом для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Он низкокалорийный, но при этом долго сохраняет ощущение сытости. Он помогает снизить потребление калорий, не вызывая чувства голода, что делает его отличным выбором для диет.

Контроль уровня сахара в крови

Булгур — это низкогликемическая пища, что означает, что он медленно усваивается и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Это делает его отличным выбором для людей с диабетом или тех, кто стремится контролировать уровень сахара в организме.

Вред булгура

Несмотря на свою пользу, булгур имеет некоторые противопоказания. Например, он не рекомендуется людям с аллергией на пшеницу или чувствительностью к глютену. Важно помнить, что булгур не является подходящей пищей для людей с целиакией.

Кроме того, булгур имеет высокое содержание углеводов, что может быть не лучшим выбором для тех, кто придерживается низкоуглеводных диет. При чрезмерном потреблении булгура могут возникнуть проблемы с контролем уровня сахара в крови.

Рецепты с булгуром

Булгур — это универсальная крупа, которая подходит для множества блюд. Вот несколько интересных рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню.

Салат с булгуром и овощами

Ингредиенты:

1 стакан булгура

1 огурец

1 помидор

1/2 красного лука

1/4 чашки оливкового масла

Сок 1 лимона

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите булгур в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Нарежьте овощи и смешайте с готовым булгуром. Заправьте салат оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Подавайте холодным.

Булгур с курицей и овощами

Ингредиенты:

1 стакан булгура

300 г куриного филе

1 болгарский перец

1 морковь

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите булгур по инструкции. Нарежьте куриное филе и обжарьте его с овощами на оливковом масле до готовности. Смешайте булгур с курицей и овощами, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячим.

Десерт с булгуром и ягодами

Ингредиенты:

1 стакан булгура

1 чашка ягод (малина, черника, клубника)

1 столовая ложка меда

1/2 чашки греческого йогурта

Приготовление:

Отварите булгур и охладите его. Смешайте с ягодами и медом. Подавайте с греческим йогуртом.

Ранее мы писали о том, для чего полезно есть чечевицу: вкус, состав, особенности приготовления.











