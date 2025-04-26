Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда при разделке или еде солёной селёдки замечали в её мясе белые закрученные образования, похожие на спиральки или тонкие червячки. Это вызывает тревогу и закономерный вопрос: что это такое, насколько это опасно для здоровья и стоит ли продолжать есть такую рыбу? В этой статье DNEWS подробно рассказывает, что это за «ниточки» в селёдке и как к ним относиться.

Что это за спиральки в селёдке

Белые спиральки, которые можно обнаружить в мясе сельди, — это чаще всего личинки круглых червей-паразитов Anisakis (анисакиды). Они представляют собой паразитических нематод, обитающих в морской рыбе, особенно в тех видах, которые употребляются в солёном или слабосолёном виде: сельдь, скумбрия, треска, хек.

Внешне они выглядят как белёсые, скрученные в спираль «ниточки» длиной до 2–3 см. При попадании в организм человека в живом виде, особенно при поедании сырой или плохо обработанной рыбы, анисакиды могут вызывать анисакиоз — паразитарное заболевание, при котором личинки проникают в стенки желудка и кишечника, вызывая сильное воспаление и даже внутренние кровотечения.

Опасны ли спиральки в селёдке

Если личинки обнаружены в живом виде — это действительно опасно. Такие паразиты могут вызывать тяжёлые реакции: от тошноты и боли в животе до лихорадки, диареи и аллергии. В некоторых случаях требовалась даже хирургическая операция для удаления личинок из ЖКТ.

Однако при правильной обработке (заморозке или длительном солении) личинки погибают и становятся безопасными для человека. Санитарные нормы предписывают замораживать морскую рыбу при температуре -20 °C минимум на 7 суток или использовать достаточное количество соли в рассоле, чтобы нейтрализовать паразитов.

Важно: если вы покупаете фабричную, промышленно упакованную сельдь, вероятность живых анисакид в ней крайне мала, так как производители соблюдают температурные и санитарные режимы. Однако при покупке на развес, на рынке или домашнего посола следует быть осторожнее.

Как отличить паразита от других образований

Иногда белые включения в рыбе — это вовсе не паразиты. Важно уметь отличать опасное от безвредного:

Признак Анисакида Белок, жир или сухожилье Цвет Бело-прозрачный, полуплотный Белый, плотный или рыхлый Форма Скрученная спираль Прямая жилка или мягкий комочек Подвижность при свежести Может шевелиться Никакой Локализация В толще филе, ближе к внутренностям По всей мышечной ткани

Если вы сомневаетесь — лучше отказаться от употребления такой рыбы.

Что делать, если обнаружили спиральки

Если при разделке вы заметили спиральки в мясе:

Проверьте дату производства и условия хранения. Убедитесь, что рыба была заморожена или солилась не менее 5 суток. Термически обработайте рыбу (жарка, варка, запекание) — это 100% уничтожает всех паразитов. Если продукт кажется сомнительным — лучше не рисковать.

Если вы уже съели такую сельдь и почувствовали боли в животе, тошноту, сыпь или лихорадку — обратитесь к врачу. Важно упомянуть факт употребления рыбы.

Как избежать покупки заражённой селёдки

Покупайте рыбу только у проверенных продавцов и производителей.

Отдавайте предпочтение рыбе в заводской упаковке.

Проверяйте наличие санитарных документов на продукцию.

При покупке на рынке не стесняйтесь попросить показать филе или вскрытую тушку.

При домашнем посоле обязательно выдерживайте технологию: на 1 кг рыбы — не менее 80 г соли, выдержка в холоде от 5 дней.

Можно ли есть селёдку со спиральками

Если вы заметили белые спиральки в сельди, не стоит паниковать. В большинстве случаев это уже неживые личинки, погибшие при правильной обработке, и они не опасны для здоровья. Тем не менее, если продукт вызывает сомнение по вкусу, запаху или внешнему виду — лучше не рисковать.

Ранее мы писали о том, почему дрожжевое тесто не поднимается и что делать.