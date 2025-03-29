Цветочный туризм в Украине: лучшие места для путешествий в сезон цветения

Цветочный туризм набирает все большую популярность по всему миру, особенно в весенний период, когда природа оживает и дарит яркие краски. Куда же поехать в Украину весной, чтобы насладиться цветением самых красивых растений.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, важно помнить, что предсказать точный пик цветения довольно сложно, ведь все зависит от погодных условий. Например, сакуры в Мукачево обычно расцветают в конце апреля, однако в прошлом году, ранней весной, они порадовали туристов уже в начале месяца. Если вы хотите гарантированно попасть на цветение, стоит либо быть гибкими в выборе даты поездки, либо ориентироваться на средние сроки, которые мы вам подскажем.

Карпатские крокусы

Весна в Карпатах знаменуется появлением первоцветов. В частности, на Закарпатье первыми распускаются подснежники, но больше внимания привлекает цветение шафрана (крокусов). Лучшим местом для любования этими цветами считается музей «Старая деревня» в Колочаве на территории нацпарка «Синевир». Здесь растет большое количество шафрана Гейфеля, а туристы получают бонус в виде экскурсии по этнографическому музею. Еще один вариант – дендропарк «Березинка» недалеко от Мукачево, где можно заранее узнать состояние цветения, чтобы поездка не была напрасной.

Любителям горных походов следует посетить Драгобрат, Свидовец, Черногорский хребет, Горганы и горы Кукул, Костричу и Хомяк. Но такие маршруты нуждаются в хорошей физической подготовке и соответствующем снаряжении.

Лучшее время для путешествия: в низинах крокусы появляются в конце марта, а в высокогорье могут цвести до мая.

Закарпатские сакуры

Хотя сакуры можно увидеть во многих городах Украины, больше всего туристов привлекают именно закарпатские деревья. Главный центр – Ужгород, где во второй половине апреля улицы покрываются розовыми цветами. Альтернативой может стать Мукачево, где растет одна из самых длинных сакуровых аллей Украины (более 1300 метров). Здесь также есть уникальные бинарные сакуры, цветущие розово-белым цветом.

Лучшее время для поездки: вторая половина апреля. Однако, если весна ранняя, сакуры могут расцвести уже в начале месяца.

Магнолии в Киеве

Киевляне и гости столицы каждый год могут наслаждаться магнолиями, расцветающими в первой половине апреля. Самые популярные локации – ботанический сад им. Фомина (вход бесплатный) и ботсад им. Гришка (стоимость билета – 100 грн).

Лучшее время для путешествия: с 10 апреля по начало мая.

Тюльпановые поля

Тюльпаны можно найти по всей Украине, потому что их выращивают во многих регионах. В Киеве традиционно устраивают выставку на «Певческом поле» и в дендропарке «Добропарк». Также хорошие композиции можно увидеть в Виннице, Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске.

Лучшее время для поездки: начало мая.

Киевская сирень

Национальный ботсад им. Гришка славится Сирингарием – садом сирени, где произрастает более 1500 кустов более 20 видов. Пик цветения обычно приходится на май, когда ботсад переполнен посетителями.

Лучшее время для поездки: первая половина мая.

Украина весной превращается в настоящий цветочный рай. Итак, если хотите насладиться красотой природы, спланируйте путешествие и будьте готовы к переменам в расписании, ведь погода может внести свои коррективы.