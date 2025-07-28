Август — ключевой месяц для ухода за огородом и садом. Последний аккорд лета насыщен урожаем, хлопотами, заготовками, но при этом требует особой внимательности к влиянию Луны. Ведь именно в этом месяце Луна проходит все свои фазы, начиная от растущей в начале августа, до убывающей и завершаясь новолунием, которое приходится на 23 августа. Каждый день может стать как помощником, так и врагом дачника. Чтобы сохранить силы и получить максимум от своих трудов, важно сверяться с лунным календарём.
Этот календарь от DNEWS создан специально для практиков: он подскажет, когда лучше сеять, поливать, удобрять, пересаживать, а когда — забыть про грядки. Здесь учтены фазы Луны, знаки Зодиака, благоприятные и неблагоприятные дни для различных сельхозработ. Вы найдёте таблицы, даты, конкретные рекомендации по культурам и даже советы для цветоводов. Используя этот лунный календарь, можно не просто ухаживать за растениями — можно управлять их ростом с природной точностью.
Влияние Луны на садово-огородные работы в августе
Луна оказывает мощное влияние на все процессы в природе, в том числе — на рост и развитие растений. Для грамотного садовода это не мистика, а логика: при растущей Луне усиливаются процессы сокодвижения вверх, при убывающей — вниз.
Понимание фазы Луны и знака Зодиака, в котором она находится, помогает эффективно планировать посадки и сбор урожая.
Фазы Луны в августе 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа
- Полнолуние — 9 августа
- Убывающая Луна — с 10 по 22 августа
- Новолуние — 23 августа (неблагоприятный период — 22, 23, 24 августа)
Знаки Зодиака и плодородность
- Плодородные: Рак, Телец, Скорпион, Рыбы
- Среднеплодородные: Козерог, Весы, Дева
- Неплодородные: Лев, Водолей, Овен, Близнецы, Стрелец
Зная эти моменты, можно выстроить максимально эффективный график посадок и ухода.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки
Перед тем как приступить к посадкам, стоит свериться с астрономическим прогнозом. Лунный календарь посадки растений на август 2025 года подсказывает точные даты для разных типов работ.
Благоприятные дни для посадки овощей
- Самые удачные дни: 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 30 августа
- Хорошие дни: 6, 7, 25, 26, 27 августа
- Нейтральные дни: 3, 4, 5, 17, 18, 31 августа
- Неблагоприятные: 8, 13, 14, 21 августа
- Запрещённые: 9, 22, 23, 24 августа
Благоприятные дни для цветоводов
- Однолетние цветы: 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
- Многолетние цветы: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
- Луковичные и клубневые: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 августа
Лучшие дни для пересадки, пикировки, поливов и удобрений
Работы с уже существующими растениями требуют не меньшей внимательности, чем посадки. Благоприятные периоды можно использовать для формирования растений, пересадки или обработки от вредителей.
Пересадка и пикировка
- Подходящие даты: 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 27 августа
Полив и подкормка
- Оптимально выполнять на растущей Луне: 1–7 и 24–30 августа
- Подкормки органикой и минералами эффективны: 2, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 30 августа
Что сажать в августе по культурам
Лунный календарь для дачников и огородников на август 2025 года включает конкретные рекомендации по каждому виду культуры. Это значительно упрощает планирование и позволяет оптимизировать сезонные работы.
Огурцы, перец, баклажаны, томаты
- Лучшие дни: 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 30 августа
- Особенно благоприятны дни, когда Луна в Скорпионе, Раке или Тельце
Капуста и корнеплоды
- Сейте редис, дайкон, репу, свёклу, морковь: 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 28, 29 августа
- Не забывайте про подкормку — особенно при убывающей Луне
Зелень
- Салат, шпинат, укроп, петрушка дают хороший результат при посадке: 10, 11, 15, 16, 28, 29, 30 августа
Посев клубники, земляники, сидератов
Август подходит для обновления ягодников и подготовки почвы к следующему сезону.
Клубника и земляника
- Идеальные дни: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
- Подходят только дни под знаком плодородных Зодиака — Рак, Телец, Рыбы, Скорпион
Сидераты
- Выращивайте для оздоровления почвы: сейте 1, 2, 10, 11, 15, 16, 28, 29 августа
- Лучшие культуры: горчица, фацелия, овёс
Лунный календарь садовода на каждый день
Для удобства приведём краткий обзор на основе фаз Луны и положения в знаках Зодиака.
С 1 по 8 августа — растущая Луна
Подходят для посадок надземных культур: огурцы, томаты, перцы
Особенно благоприятны 1, 2, 6, 7 августа — Луна в Скорпионе и Козероге
9 августа — Полнолуние
Запрещённый день. Любые манипуляции с растениями могут привести к стрессу
С 10 по 22 августа — убывающая Луна
Время для посадки корнеплодов, уборки урожая, сбора семян
Наиболее плодородные дни — 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 августа
23 августа — Новолуние
Запрещённый период (22, 23, 24 августа). Воздержитесь от любых посадок
С 24 по 31 августа — растущая Луна
Вернуться к посадкам зелени, томатов, капусты
Отличные дни — 28, 29, 30 августа. Луна в Скорпионе — знак максимального плодородия
Таблица благоприятных дней по культурам
|Культура
|Лучшие дни августа 2025
|Огурцы
|1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
|Перец, баклажан
|1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
|Капуста
|1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
|Корнеплоды
|6, 7, 10–12, 15, 16, 28, 29
|Зелень
|10, 11, 15, 16, 28–30
|Клубника
|6, 7, 10–12, 15, 16, 25–30
|Однолетние цветы
|10, 11, 25–30
|Многолетние цветы
|6, 7, 10–12, 15, 16, 25–30
Что нельзя делать в августе по Луне
Некоторые дни требуют полного отказа от дачных работ. Лунный календарь указывает на чётко выраженные периоды, когда земля «отдыхает», и любые вмешательства могут быть вредны.
Запрещённые дни
- 9 августа — Полнолуние
- 22, 23, 24 августа — Новолуние и его окрестности
Что не делать
- Не сеять и не сажать
- Не обрезать деревья и кустарники
- Не пересаживать растения
- Не подкармливать — велик риск переизбытка
Лунный календарь для дачников на август 2025 года — это не просто таблица, а ценный помощник в заботах о саде и огороде. Природные ритмы подсказывают, когда посадка даст результат, а когда приведёт к неудаче. Используя лунные подсказки и конкретные даты, можно сберечь силы, улучшить урожай и получить максимум удовольствия от своего участка.
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