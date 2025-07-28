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Лунный календарь на август 2025: посадки, пересадки, благоприятные дни, таблицы по культурам. Точные рекомендации для дачников и огородников.
Лунный календарь на август 2025: посадки, пересадки, благоприятные дни, таблицы по культурам. Точные рекомендации для дачников и огородников.
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Дачный лунный календарь на август 2025 года для садоводов и огородников

Август — ключевой месяц для ухода за огородом и садом. Последний аккорд лета насыщен урожаем, хлопотами, заготовками, но при этом требует особой внимательности к влиянию Луны. Ведь именно в этом месяце Луна проходит все свои фазы, начиная от растущей в начале августа, до убывающей и завершаясь новолунием, которое приходится на 23 августа. Каждый день может стать как помощником, так и врагом дачника. Чтобы сохранить силы и получить максимум от своих трудов, важно сверяться с лунным календарём.

Этот календарь от DNEWS создан специально для практиков: он подскажет, когда лучше сеять, поливать, удобрять, пересаживать, а когда — забыть про грядки. Здесь учтены фазы Луны, знаки Зодиака, благоприятные и неблагоприятные дни для различных сельхозработ. Вы найдёте таблицы, даты, конкретные рекомендации по культурам и даже советы для цветоводов. Используя этот лунный календарь, можно не просто ухаживать за растениями — можно управлять их ростом с природной точностью.

Влияние Луны на садово-огородные работы в августе

Луна оказывает мощное влияние на все процессы в природе, в том числе — на рост и развитие растений. Для грамотного садовода это не мистика, а логика: при растущей Луне усиливаются процессы сокодвижения вверх, при убывающей — вниз.

Понимание фазы Луны и знака Зодиака, в котором она находится, помогает эффективно планировать посадки и сбор урожая.

Фазы Луны в августе 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа
  • Полнолуние — 9 августа
  • Убывающая Луна — с 10 по 22 августа
  • Новолуние — 23 августа (неблагоприятный период — 22, 23, 24 августа)

Знаки Зодиака и плодородность

  • Плодородные: Рак, Телец, Скорпион, Рыбы
  • Среднеплодородные: Козерог, Весы, Дева
  • Неплодородные: Лев, Водолей, Овен, Близнецы, Стрелец

Зная эти моменты, можно выстроить максимально эффективный график посадок и ухода.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки

Перед тем как приступить к посадкам, стоит свериться с астрономическим прогнозом. Лунный календарь посадки растений на август 2025 года подсказывает точные даты для разных типов работ.

Благоприятные дни для посадки овощей

  • Самые удачные дни: 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 30 августа
  • Хорошие дни: 6, 7, 25, 26, 27 августа
  • Нейтральные дни: 3, 4, 5, 17, 18, 31 августа
  • Неблагоприятные: 8, 13, 14, 21 августа
  • Запрещённые: 9, 22, 23, 24 августа

Благоприятные дни для цветоводов

  • Однолетние цветы: 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
  • Многолетние цветы: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
  • Луковичные и клубневые: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 августа

Лучшие дни для пересадки, пикировки, поливов и удобрений

Работы с уже существующими растениями требуют не меньшей внимательности, чем посадки. Благоприятные периоды можно использовать для формирования растений, пересадки или обработки от вредителей.

Пересадка и пикировка

  • Подходящие даты: 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 27 августа

Полив и подкормка

  • Оптимально выполнять на растущей Луне: 1–7 и 24–30 августа
  • Подкормки органикой и минералами эффективны: 2, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 30 августа

Что сажать в августе по культурам

Лунный календарь для дачников и огородников на август 2025 года включает конкретные рекомендации по каждому виду культуры. Это значительно упрощает планирование и позволяет оптимизировать сезонные работы.

Огурцы, перец, баклажаны, томаты

  • Лучшие дни: 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 30 августа
  • Особенно благоприятны дни, когда Луна в Скорпионе, Раке или Тельце

Капуста и корнеплоды

  • Сейте редис, дайкон, репу, свёклу, морковь: 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 28, 29 августа
  • Не забывайте про подкормку — особенно при убывающей Луне

Зелень

  • Салат, шпинат, укроп, петрушка дают хороший результат при посадке: 10, 11, 15, 16, 28, 29, 30 августа

Посев клубники, земляники, сидератов

Август подходит для обновления ягодников и подготовки почвы к следующему сезону.

Клубника и земляника

  • Идеальные дни: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
  • Подходят только дни под знаком плодородных Зодиака — Рак, Телец, Рыбы, Скорпион

Сидераты

  • Выращивайте для оздоровления почвы: сейте 1, 2, 10, 11, 15, 16, 28, 29 августа
  • Лучшие культуры: горчица, фацелия, овёс

Лунный календарь садовода на каждый день

Для удобства приведём краткий обзор на основе фаз Луны и положения в знаках Зодиака.

С 1 по 8 августа — растущая Луна

Подходят для посадок надземных культур: огурцы, томаты, перцы
Особенно благоприятны 1, 2, 6, 7 августа — Луна в Скорпионе и Козероге

9 августа — Полнолуние

Запрещённый день. Любые манипуляции с растениями могут привести к стрессу

С 10 по 22 августа — убывающая Луна

Время для посадки корнеплодов, уборки урожая, сбора семян
Наиболее плодородные дни — 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 августа

23 августа — Новолуние

Запрещённый период (22, 23, 24 августа). Воздержитесь от любых посадок

С 24 по 31 августа — растущая Луна

Вернуться к посадкам зелени, томатов, капусты
Отличные дни — 28, 29, 30 августа. Луна в Скорпионе — знак максимального плодородия

Таблица благоприятных дней по культурам

КультураЛучшие дни августа 2025
Огурцы1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
Перец, баклажан1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
Капуста1, 2, 10–12, 15, 16, 28–30
Корнеплоды6, 7, 10–12, 15, 16, 28, 29
Зелень10, 11, 15, 16, 28–30
Клубника6, 7, 10–12, 15, 16, 25–30
Однолетние цветы10, 11, 25–30
Многолетние цветы6, 7, 10–12, 15, 16, 25–30

Что нельзя делать в августе по Луне

Некоторые дни требуют полного отказа от дачных работ. Лунный календарь указывает на чётко выраженные периоды, когда земля «отдыхает», и любые вмешательства могут быть вредны.

Запрещённые дни

  • 9 августа — Полнолуние
  • 22, 23, 24 августа — Новолуние и его окрестности

Что не делать

  • Не сеять и не сажать
  • Не обрезать деревья и кустарники
  • Не пересаживать растения
  • Не подкармливать — велик риск переизбытка

Лунный календарь для дачников на август 2025 года — это не просто таблица, а ценный помощник в заботах о саде и огороде. Природные ритмы подсказывают, когда посадка даст результат, а когда приведёт к неудаче. Используя лунные подсказки и конкретные даты, можно сберечь силы, улучшить урожай и получить максимум удовольствия от своего участка.

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